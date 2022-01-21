Serçe'me dokunma | BBC galiba paraya kıydı | Madonna kilisede

Siyah İsa'lı Madonna - Yıllar sonra bir basın grevine tanık olmak keyifliydi - Dertliyken de mutluyken de Sezen Aksu - Torun Asya da, dede Tuğrul da kış çocukları

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Geçmişe dönüş

Devlet Bahçeli'nin ve de tüm yandaş medyanın gündeminin birinci maddesi olacağı gelmezdi. Gördüğünüz gibi, her on yılda bir, bir darbe yaşayan benim gibi 75 yaşındaki bir adamı bile hâla şaşırtabiliyor bu ucuzluklar. Abartısız Türkiye'nin yüzde 80'i tarafından aşk ve keyifle dinlenen Sezen Aksu'nun bu şarkısını 31 Aralık magazininde Aklıma her şey gelirdi de 2017 yılında çıkan bir şarkının, Türkiye ekonomik krizle boğuşurken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yanında kalan bozkurtların lideri'nin ve de tüm yandaş medyanın gündeminin birinci maddesi olacağı gelmezdi. Gördüğünüz gibi, her on yılda bir, bir darbe yaşayan benim gibi 75 yaşındaki bir adamı bile hâla şaşırtabiliyor bu ucuzluklar. Abartısız Türkiye'nin yüzde 80'i tarafından aşk ve keyifle dinlenen'nun bu şarkısını 31 Aralık magazininde çalmışız.

Bakar mısınız 20 gün sonra ne kıyametler koptu? Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ama ben yine de konuyu tamamen çığrından çıkarıp, içeriğinden kopararak her türlü nümayişe kalkışanlara küçük bir hatırlatma yapacağım. Hiçbiriniz Türkiye dâhil, bütün dünyada on milyonlarca kişinin izlediği 1973 tarihli Jesus Christ Superstar (Hz. İsa Süperstar) filmini de mi görmediniz? Çocukken hiç mi kimse size Adem babamız ve Havva anamızın elma yüzünden başına gelenleri hikâye etmedi? Eğer bütün bunlar fazla batılı geldiyse, 80'lerde Barış Manço'nun yaptığı şarkıyı bir hatırlayıverin: Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek.

Son bir söz de, "Siyaseti siyasetçilere bırakın" diyenlere: Sizler de sanatı sanatçılara bırakın. Hele parti adı altında toplanmış 16 erkek hiç bu işlere kalkışmasınlar. Ben tabii yine Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, Ayşenur Arslan ve Medyascope'un gerisinde kaldım. Ne yapayım, onlar her gün sahne alabiliyor, ben ise haftada ancak bir kere.



Şahane Bir Şey Yaşamak'ta , huzur içinde yatsın rahmetli Yaşar Gaga ve Türkiye'nin sevgilisi Sezen Aksu.

BBC'de galiba grevciler kazandı

Nedense iki-üç sol yayın organı dışında pek ilgi görmeyen BBC İstanbul Bürosu'ndaki grev, yüzde 90 başarıyla sonuçlandı.

Tabii bunda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da payı var fakat esas olarak benim ayağım uğurlu geldi gençlere. Dürüm yiyip kahvemi içerken işin ıslak imzaya kaldığı haberi geldi. İki saat sonra kalktığımda aralarında Mahmut Hamsici gibi eski stajyerlerimin ve bazı öğrencilerimin olduğu "direnişçi"ler bir anarko marksist olarak bana, TGS'nin örgütçüsü Mustafa Kuleli'den daha fazla itibar etmişlerdi. Cihangir'e lüks bir arabayla bırakıldım.

Genç gazeteciler fotoğraf için çok ısrar edince onları kıramadım. Mor atkım ve maskeme dikkat.

( Foto: Gonzo Haber Ajansı)

Torunum ve kedilerim

Ara başlık sizi çok yanıltmasın. Torunum Asya evime geldiği zaman o ne isterse, o oluyor. Boynum kıldan ince. Kedileri de başıma o sardı. Ama çok şanslıyım Cam Güzeli ve Korsan yandaki küçük ağacı kullanarak geldikleri camımdan içeri hiç girmiyorlar. İnanın ben soğukta içeri girsinler diye bazen camı kasten açık bırakıyorum, yine de girmiyorlar. Günde iki kez kuru mama ve salamdan oluşan haraçlarını alıp derhal kayboluyorlar.

Cam Güzeli bir kere sırtını okşamama izin veriyor. Bir gözü olan kara Korsan ise kendine dokundurtmuyor bile. Tabii ki Aralık'ta Asya'nın, Ocak'ta benim doğum günü partilerimizi atlamadılar.



Doğum günüme pastasıyla gelen canım torunum Asya, benimle beraber kedileri de beslemeyi ihmal etmedi

Tarihimden yapraklar

Hrantsız 15 yıl

19 Ocak'ta Osmanbey'deki Hrant Dink anması çok kalabalıktı ve herkes sloganlara canı yürekten katıldı. (Foto: Defne Akman)

Bundan tam 15 yıl önce 19 Ocak'ta, yani Hrant'ın bir suikaste kurban gittiği gün, ben de o güne denk gelen 60. doğum günü kutlamama hazırlanıyordum. Gerisini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Arkadaşım ve meslektaşım Hrant Dink'in 2022 anmasında habire geçmişe gittim geldim. Hrant gibi çoktandır göremediğim Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk... Hepsini söylemeye kalkarsam maalesef sayfalar dolar. Soğuk ama güzel yağan kar tanelerinin altında her yaştan yüzlerce kişi tek yürek tek vicdan olmuştuk. Hrant Dink, aramızdan ayrılışından 15 yıl geçmesine rağmen hepimizi birleştirmeyi başarmıştı. Bu linkler ihmal edilmesin * Benim de üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 15. anma yılında gazeteci Hrant Dink'i unutmadı.



*İnsan Hakları Derneği'nin cumartesi etkinlikleri bu hafta CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile devam ediyor. ***

Soldan merkez sağa gazeteciler