Şen ola bayram...Basın kartıma dokunma...Kemal Gökhan'a çıplak poz vermedim...

Bayramlar içinde en sevdiğim olan Şeker Bayramı iyi zamanda geldi. Şimdi hemen Ramazan Bayramı deyip düzeltmeye kalkmayın. O bayram 13-14 yaşına kadar her çocuk için bol harçlık, çikolata, baklava, kadayıf bayramıdır. Çocuklar için ne Kurban ne de 23 Nisan Şeker Bayramı ile aşık atabilir. Hatırlasanıza, sabahın köründe toplamaya başladığımız paraları ne çabuk harcardık. Annemin ikinci gün para istediğimizde tepkisi hiç değişmezdi: "Gözünüz kör olmasın o kadar bayram harçlığı bir günde bitti mi!"

Bu bayram, Korona ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın bile sinirlerinizi bozmasına izin vermeyin. Bayram çocuğu gibi şen olun. Biraz zor mu? Benim gibi yapın, bayram likörünüzden bir fırt daha alın.

Keşke hepimiz bayramda bayram çocukları gibi olsak

Üçlemenin sonuncusu bu pazar

İkinci özgür günümüzde icra ettiğimiz Another Brick in the Wall (Pink Floyd), The Beatles'ın Yesterday'i gibi dünyanın her tarafından on binler izledi. Esas performanstan önce oğlumun çektiği prova bile binlere ulaştı.

Saime Tuğrul gelmedi ama onun yerine saçları mor ve yeşile boyalı mahallenin psikiyatrı Şahika Yüksel ekibe katıldı.

Koreografi biraz zayıf bulundu ama prova için çok az vaktimiz olduğunu unutmayın. Üçlemenin son ayağı yine pazar 17'de ve dans ağırlıklı olacak. Twist tabii ki.

Üçleme deyip duruyorum, tıpkı Lütfü Ö. Akad'ın Gelin, Düğün, Diyet'i gibi (o güzelim üçlemenin bütün büyüsünü Hülya Koçyiğit bozuyor. Düşünsenize onun yerine Türkan Şoray, Fatma Girik ya da Selma Güneri olsaydı).

Dinletimiz Cihangir Park'taki bazı 65 plus'ların katılımıyla üç dakikada bitti. Şarkının sözleriyle azıcık kendimize uydurduk: