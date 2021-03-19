Boğaziçi, Meclis, Hasan Cemal, İzmir ve tabii ki Cihangir

Ünlü oyuncu Sevda Ferdağ, Şengün Kılıç'ın son kitabında - HDP Meclis'e üçüncü büyük parti olarak girmişti - Dizilerde tarih nasıl çarpıtılıyor? - Düzeyli Magazin'in kapanışını muhteşem Tina ve Mick yapıyorlar

17 Mart Çarşamba öğleden sonra. Ekranda benim gibi 65 plus bir boomer'ı bile kahreden can yakıcı bir tesadüfe tanıklık ediyorum.

Neredeyse aynı dakikalarda, hocalarının da desteğiyle rektör atamasını protesto eden Boğaziçili öğrencilerin Çağlayan'daki duruşmaları sürerken TBMM, aralarından birinin, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürüyor...

Boğaziçi TV, Çağlayan'dan canlı yayın yapıyor. Aralarda Boğaziçi Müzisyenleri'nin söylediği "Yuh Yuh" tekrarlanıyor. Halk TV'nin aynı saatlerdeki canlı yayınından ise HDP milletvekillerinin protestolarını izliyorum. Bir anda beni bir korku sarıyor. Neden korktuğumu yazmaktan bile korkuyorum.

Perdeyi sımsıkı kapatıp ıslıkla "We Shall Overcome"ı çalıyorum...

Cihangir'in ünlü mizahçıları

Cihangir, hele hele "Upper Cihangir" dersem aklınıza yalnızca oyuncular, şarkıcılar ya da bilmiş gazeteciler gelmesin. Baskılara ve davalara rağmen pes etmeyen mizahçılarımız da mevcut.

Leman'dan Tuncay Akgün ve Suat Özkan (artık sapasağlam), Uykusuz'dan Cem Dinlenmiş, Hürriyet ve T24'ten M. Kutlukhan Perker ve Bayan Yanı'ndan Ramize Erer de Cihangir Home Room ve Tiny House Coffee'nin müdavimlerden.

Şimdi sizlere biraz tuhaf gelebilir ama bizlerden çok da farklı değiller. Daha hiçbirini kafasında huniyle görmedik. Sadece bizimle kahve içerken standart bir Mid-Cihangirlinin anlaması için vites düşürüyorlar. Bir de şaşıracağınız son bir bilgi: Daha genç olan Cem Dinlenmiş dışında hepsinin çoluğu çocuğu var.

Leman'ın Tuncay Akgün'ü ve gonzo Tuğrul D vitamini toplarken objektiflere yakalandılar

'Normal' ve 'Seni Buldum Ya'

Bu hafta Home Room'un önü yine renkliydi. Epeydir görmediğimiz "Kafası Karışık" Tenor Harun Ateş, zenginlerin gittiği 22'deki iş konuşmasını bitirince yanımıza düştü. Pasaj Müzik'in sahibi Murat Doğan'la bitmiş olan yeni single'ı "Normal" i konuşuyorlarmış. Peki bunları bana mı anlattı? Tabii ki hayır.

Yan masamda oturan ve sürekli benden korkmadığını söyleyen oyuncu Nihal Yalçın'a. Kulak misafiri oldum. Her gün Home Room'da gördüğüm Nihal Yalçın, ne ara fırsat bulduysa, Reha Erdem'in tamamen online çektiği "Seni Buldum Ya"da oynamış. Dakikalarca anlattı ama topu topu üç günde bitmiş işi. Kostümleri, dekorları ve makyajları hepsi birbirinden ünlü olan dokuz oyuncu yapmış.

Nihal Yalçın'a hiç kızmadım ama bu bilgileri, diğer ünlü oyuncular ve Erdem'le birlikte, benden önce benim ancak yarım kadar ünlü Duvar'dan Şenay Aydemir ve T24'ten Muammer Brav'a vermiş olmasına kızdım. Böylece MUBİ'deki izleyici sayılarının yarıya düştüğünün farkında bile değiller.

Kontrtenor Harun ve oyuncu Nihal Yalçın beni masalarına bile davet etmediler

Hasan Cemal'in bitmeyen partileri

Hasan Cemal iki haftadır Bebek'teki evinde önemli kişilere en fazla beş kişilik, mesafeli yemek partileri veriyor. Beni tabii ki çağırmadı.

Anlayışla karşıladım çünkü benim "Upper Cihangirli" olduğum bile tartışma konusu. Son günlerde amatör dedektifliğe merak saran Ertuğrul Özkök bile benim Cihangirliliğimi zemmedecek cesareti buldu. Neyse onu geçtim, Yasemin Çongar ve Doğan Akın bile davet edilmiş... Fakat artık açık olan Ece'deki yemeğe de çağırmayınca tepem attı.

Tamam, "gazeteci-yazar" denen türden olmadığım için Bebek'e çağrılmadım ama Asmalı Mescit'i hak etmiştim. Neyse ki her yerde stajyerim var da duruma vakıf oldum.

Ece Aksoy ve Hasan Cemal yaşlarına başlarına bakmadan rakılı pozlar veriyorlar. (Foto: Beyoğlu stajyerim)

Tarihimden yapraklar

60'ların ilk yarısı

Bendeniz, Karşıyaka Özel Erdem Koleji,1963

Ergenlikten genç adamlığa geçişime ait olan bu fotoğraf, size manasız gelmesin.

Advertorial'daki kadınlarla birlikte düşününce çok manalı aslında. Tülin Elgin'i fazla görememiştik ama Selma Güneri, Nilüfer Aydan ve tabii ki komşum Sevda Ferdağ bizler için o dönemde ilaheydiler. Haksız mıyım?

Bu linkler ihmal edilmesin

* Ekranları saran ve bir tuhaflık olduğunu benim bile hissettiğim kostüm dizileri için iyi bir uyarıcı. Artı TV'den Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın, akademisyen Ayşe Çavdar'la konuşuyorlar: Tarihi Yeniden Yazma Aracı Olarak Diziler.

* Mersin’de şiddet gören kadınlar anısına açılan sergiye saldırı, 11-16 Mart sansür gündemi ve daha fazlası için Mersin’de şiddet gören kadınlar anısına açılan sergiye saldırı, 11-16 Mart sansür gündemi ve daha fazlası için Susma Platformu.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

- Hayır. İzmirli, daha doğrusu Karşıyakalı olmama rağmen ne Başkan Tunç Soyer'i, ne A3 haber sitesi tayfasını ne de Cumhuriyet'ten Enver Aysever'i tanırım. İzmir'deki ihale haberi linkini verdiğim için epey tepki aldım. Anlaşılan İzmirli solcu akademisyen fanlarım A3'e pek bayılmıyorlar.

Lütfen haberi 6 Mart'ta öğrenen ve basmak için altı gün soruşturan beni, haberi 10 gün sonra keşfedip mal bulmuş mağribi gibi kullanan Hürriyet'in "imam"ı ve Türkiye'nin "küçük" kafalısıyla etik olarak karıştırmasınlar. Mesleği bırakırım. Neyse dağıtmayayım..

Gonzo da olsam gazeteciyim ya, fikr-i takip yaptım. Başkan Soyer'in, lafı fazla dolandırmadan, ihaleyi iptal ettiğini öğrendim. Gazeteci olarak benim görevim buraya kadardı. Bu arada unutmadan Mülkiyeli İzmir stajyerime teşekkür edeyim.

İzmir'in Belediye Başkanı Tunç Soyer, kimsenin haberi olmayan ihaleyi hiç uzatmadan iptal etti

- Hayır, Clubhouse'a nadiren giriyorum. Fakat her gece saatlerce giren onlarca arkadaşım var. Onlar için bir de hafif çarpıtarak bir ad buldum: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club House. The Beatles'ın şahane albümünü hatırladınız değil mi?

Advertorial (!)

Tiny House Coffee

Cihangir'in en iyi kahveleri

Hem Upper hem Lower Cihangir bir kahve cenneti. Ama benim favorim, Emel ve Emin'in küçücük dükkânı. Hele genç Emel'in bana özel yaptığı kahve hem estetik hem lezzetli. Size aynısını yapar mı bilmem.

Kadın ve içki





Mahalle komşum gazeteci- yazar Şengün Kılıç'ın bu coğrafyada yaşayan kadınların içkiyle ilişkisini anlatan kitabı sonunda yayımlandı. Kılıç'ın yeni kitabının adı "Kadehlerdeki Dudak İzleri".

Beş bölümden oluşan kitapta, Osmanlı'dan bugüne erkeklerin içkiyi kadın hayatını zapturapt altına almak için nasıl kullandığını anlatıyor.

Kitapta ilk kez göreceğiniz fotoğrafların yanında Sevda Ferdağ'dan Deniz Türkali'ye, Pakize Türkoğlu'ndan Aslı Davaz'a, Elif Key'den Melis Sökmen'e, Sumru Toydemir'den Ece Aksoy'a kadar pek çok kadının katkısı var.

Halit Refiğ'in İstanbul'un Kızları (1964) filminden. Selma Güneri, Tülin Elgin, Nilüfer Aydan ve Sevda Ferdağ ( Kılıç'ın kitabından) Cumhuriyet'in ilk iki yılında içkinin yasaklandığını biliyor muydunuz? Kitap, daha önce duymadığımız pek çok bilgiyle dolu. Kılıç'ın aynı zamanda T24 yazarı olduğunu hatırlatmama herhalde gerek yok.

Müzik önerisi

HBO'nun bir Tina belgeseli yayınlayacağını duydum. Fragmanda "Rock şarkıcısı olup The Rolling Stones gibi stadları doldurmak istedim" diyor Tina Turner.

İşte buyrun Mick Jagger ve Tina Turner rock döktürüyorlar.