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Tuğrul Akşar

taksar@gmail.com

12 Ağustos 2015

Süper Lig'in 60. sezonuna merhaba derken...

Avrupa'nın en zengin altıncı liginde para var, sportif başarı yok!

Süper Lig 60. sezonuna bu hafta oynanacak maçlarla merhaba diyecek. 18 kulüp 2015-16 sezonunda Süper Ligimize yeni umutlar,  yeni beklentiler ve hedeflerle giriyor.

Tüm kulüpler için hedef, Lig’i bir önceki yıla göre daha üst sırada tamamlayarak sportif ve mali yönden iyi bir performans sergileyebilmek. Bazı kulüpler içinse hedef sezon sonunda bu kupaya ulaşabilmek veya Ligi ilk beş içinde bitirip bu sayede Avrupa vitrinine çıkabilmek…

14 Ağustos 2015 Cuma günü Fenerbahçe–Eskişehir maçı ile başlayacak Süper Lig hafta sürecek ve tam 306 maç oynanacak.

 

Profesyonel Futbol Ligi 1959’da kuruldu

 

Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959…Bu tarihte düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynanıyordu. O tarihteki  statü uyarınca  beyaz grubun lideri  Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.

1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı. Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.

2002-03 sezonunda adı Türkiye Süper Ligi olarak değiştirilen lig, 2005-06 - 2009-2010 sezonları arasında Türkcell Süper Lig adı ile kullanılırken, 2010-2011 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig oldu.

 

Avrupa’nın en zengin altıncı ligi

 

Geçen altmış yılık süre içinde Süper Lig Avrupa’da kendisinden daha önce kurulmuş çoğu ligi geride bırakarak Avrupa’nın en zengin altıncı ligi durumuna geldi. Bu başarıda en kritik tarih ise 1992 olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü, 1992’de TFF özerk hale getirildi ve futbolun endüstriyel dönüşüm dinamikleri bu tarihle harekete geçti. İlk havuz sistemine bu dönemde geçildi. Bu sistem ile Türk futbolu hızla parasal değerini artırmaya başladı. Türk futbolunun altyapısına ve tesisleşmesine yönelik yatırımlar arttı. Nitekim, bu sürecin sonunda bugün gelinen noktada Süper Lig, yıllık yarattığı 725 Milyon Euro’luk gelir ve  1 Milyar 10 milyon Euro’ya ulaşan bonservis değerleri üzerinden de,  Avrupa’nın en değerli altıncı ligi konumunda bulunuyor.

 

Takım değeri en yüksek takım Fenerbahçe

 

Süper Lig’in bonservis bedelleri üzerinden en değerli kulüp 158,2 milyon Euro ile Fenerbahçe olurken, Galatasaray 137,3 Milyon Euro takım değeriyle 2.sırada, Beşiktaş’ta 126,6 Milyon Euro’luk değeriyle Lig’in en değerli üçüncü takımı durumunda. Mersin İdman Yurdu ise 21,9 Milyon Euroluk değeriyle sonuncu sırada yer alıyor.

Ortalama takım değeri ise Süper Lig’de 56.2 Milyon Euro olarak görünüyor. Ortalamayı ilk altı kulüp yukarı çekerken, ortalama değerin altında 12 kulüp bulunuyor.

Süper Lig’de bonservis bedelleri üzerinden oyuncu başına parasal değer ortalama 2 Milyon Euro’ya ulaşırken, oyuncu başına 5,5 milyon Euro değere ulaşan Fenerbahçe bünyesinde tuttuğu 29 oyuncu ile bu sıralamada da ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig’in en değerli oyuncusu ise, 17 Milyon Euro’luk bonservis değeriyle Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera .

 

En genç Gençler Birliği,
en yaşlı Akhisar Belediyespor

 

Süper Lig’de bu sezon 18 takımda toplam 505 oyuncu top koşturacak. Takım başına 28 oyuncuyu kadrosunda bulunduran Süper Lig ekiplerinin yabancı oyuncu sayılarıysa 196. Takım başına ortalama 10.9 Yabancı oyuncu sayısına sahip Süper Lig’de, yabancı oyuncu yüzdesi ise %39.

Süper Lig’de takımların yaş ortalaması 26.6’ya ulaşıyor.  Süper Lig’in en genç takımı 25.3 yaş ortalamasıyla Gençlerbirliği olurken, Ligin en yaşlı takımı 28,1 yaş ortalamasıyla Akhisar Belediyespor.

 

2015-16 Sezonunda Spor Toto Süper Lig’de Takım ve Oyuncu Değerleri

 

 

        

Ortalama

 

 

 Toplam

Oyuncu

Oyuncu

Ortalama

Yabancı

Oyuncu

Takım Değeri

Oyuncu Değeri

Sıra

Kulüp

Sayısı

Yaşı

Sayısı

Milyon €

Milyon €

1

Fenerbahce SK 

29

27,7

15

158,2

5,5

2

Galatasaray SK 

30

27,2

11

137,3

4,6

3

Besiktas JK

29

26,9

12

126,6

4,4

4

Trabzonspor

32

26,5

10

103,5

3,2

5

Bursaspor

25

25,9

12

65,6

2,6

6

Medipol Basaksehir

28

27,5

10

48,1

1,7

7

Kasimpasa

29

25,9

10

44,9

1,5

8

Eskisehirspor

31

25,4

13

38,9

1,3

9

Genclerbirligi Ankara

29

25,3

12

34,9

1,2

10

Caykur Rizespor

27

26,5

14

33,6

1,2

11

Medicana Sivasspor

23

27,9

7

32,4

1,4

12

Osmanlispor FK  

31

27,3

13

29,7

1,0

13

Antalyaspor  

32

26,1

8

28,4

0,9

14

Kayserispor  

21

26,1

9

28,2

1,3

15

Torku Konyaspor

31

26,4

12

27,8

0,9

16

Gaziantepspor

25

25,3

11

27,5

1,1

17

Akhisar Belediye Genclik ve Spor

26

28,1

7

24,2

0,9

18

Mersin Idmanyurdu

27

26,3

10

21,9

0,8
 

 

505

26,6

196

1.011,7

2,0

 

 

Galatasaray 20 şampiyonlukla ilk sırada

 

Süper Lig'de sadece beş takım,  Beşiktaş,  Bursaspor,  Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluk unvanına ulaşabildi.  Bu takımlardan Galatasaray 20 kez şampiyon olurken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş on üç, Trabzonspor altı ve Bursaspor da bir kez şampiyonluk kupasını müzelerine götürebilme başarısı gösterdiler.

 

Paramız var, sportif başarı yok!

 

Türk futbol kulüplerinin parasal gelirlerinin önemli ölçüde artması, doğal olarak Türk futbol pasatası gelirlerini de geometrik olarak büyüttü. Nitekim, Türk kulüplerinin Deloitte Para Ligi’nde yer alıyor olmaları, marka değeri olarak Dünya’nın ilk 50 kulübü sıralamasına girebilmeleri, bonservis bedelleri üzerinden Avrupa’nın sayılı takımları arasında kendilerine yer bulabilmeleri, futbolumuzda parasal büyümenin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  

Türk futbolunun gelirleri son on sekiz yılda yüzde 480’lik bir artışla, 150 Milyon Euro’dan 725 Milyon Euro’ya yükseldi.  Bu dönemde Türk futbol gelirlerindeki artışın en önemli kısmı naklen yayın gelir kalemindeki artıştan kaynaklanıyor. 2000’de 85 Milyon Euro civarında olan naklen yayın gelirleri, son on beş yılda %405’lik bir artışla 430 Milyon Euro’ya ulaştı.

2000-15 döneminde futbolumuzun parasal gelişim hızının, sportif performans gelişim hızının üzerine çıktığını gözlemliyoruz. Parasal olarak gelirlerini geometrik artırma başarısı gösteren Türk futbolu, ne yazık ki, bu performansı sportif olarak gösterememiştir. Futbolumuza gelen parasal refah, sportif refaha yol açmamış, aksine  Türk futbolu sportif olarak Avrupa ve Dünya’da gerilemeye devam etmiştir.  

Nitekim, 2000 yılında yaklaşık 150 Milyon Euro’luk bir gelire sahip Türk futbolu FIFA sıralamasında 30.sıraya, UEFA’da ise 7.sıraya kadar yükselebilmişken, Ağustos 2015 itibariyle Türk Futbolunun FIFA sırası 45.sıraya , UEFA sırası da 12 sıraya gerilemiş durumda görünüyor.

 

Sonuç

 

Futbolun tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak istediğimiz 60. Sezonda, Kulüpleri çok yakıcı sorunlar bekliyor.

İçinde bulundukları finansal sıkıntılar, buna karşın durmayan transfer harcamalarının kaçınılmaz sonucu giderek bozulan mali denge ve bütçe disiplini, satılamayan kombine kartlar, boş kalan statlar, düşen seyirci sayılarıyla azalan maç günü gelirleri, kulüp gelirlerini aşan takım maliyetleri, kulüplerimizin önünde duran en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Yıllardır pençesinde boğuştuğu bu sorunlara çare bulmakta zorlanan Türk futbolu bu süreçte, futbol otoritesi destekli naklen yayın gelirlerine göbeğinden bağımlı, kendi iç dinamikleriyle gelir yaratmakta zorlanan, reytingi düşük, futbol kalitesi vasat, rekabeti zayıf bir lig haline dönüştü.

Kısacası iç karartıcı ve sportif keyfimizi kaçırtacak konular ve sorunlar kapı önünde bizi bekliyor. Spor Toto Süper Lig perdelerini açtı ama, perdenin arkasında bir başka fırtına sürüyor. Ama tüm bunlara rağmen bu showun da devam etmesi gerekiyor.   

İşte bu ahval ve şerait içinde Süper Lig perdelerini açıyor. Bizler de tribünlerde, televizyon başında yerimizi alarak, bu gösteriyi izlemeye çalışacağız. Tüm takımlarımıza  başarılar diliyorum.

 

Süper Lig ve Avrupa’nın Önemli Liglerinin Karşılaştırmalı Göstergeleri (2015 Ağustos)

 

 

 

 

 

    

Lig

2013-14

2014-15

 

 

 

    

Oyuncu

Yabancı

Değeri

Futbol Geliri

Ortalama

Sıra

 

Lig

 

Ülke

Kulüp Sayısı

Oyuncu Sayısı

Ortalama Yaşı

Oyuncu (%)

(Milyon Euro)

(Milyon Euro)

Seyirci Sayısı

1

Premier League

İngiltere

20

548

26,3

68,2

4.030

3.900

36.180

2

La Liga

İspanya

20

501

25,8

38,3

3.080

1.900

27.020

3

Serie A

İtalya

20

551

26,4

53,7

2.360

1.700

22.210

4

1.Bundesliga

Almanya

18

514

24,7

48,2

2.300

2.300

43.540

5

Ligue 1

Fransa

20

522

25,3

47,1

1.410

1.500

22.220

6

Süper Lig

Türkiye

18

505

26,1

38,9

1.010

685

6.267

7

Premier Liga

Rusya

16

376

26,6

41,1

986

600

13.140

 

Kaynak: Tuğrul Akşar/www.futbolekonomi.com

 

 

 

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