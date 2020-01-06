Şimdi biri kalkıp ''Medya bugünlere sizin gibi 'kahpeler' yüzünden geldi'' dese olur mu sayın Altaylı?

Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı hakkında bir yazı yazmış ve memlekette bu kadar sıkıntı varken yaşadığı renkli ve 'yüksek' hayatı "Köy yanarken kahpe taranır" sözüyle eleştirmiş.

Özetle; tek alamet-i farikası yüksek bütçeli hayatı, 'boş boş konuları' olan ve bunları yayınlayarak kendini sosyal medya fenomeni haline getirmiş bir genç kadına "kahpe" demeye getirmiş.

Madem Altaylı bir genç kadına memleket meselelerine duyarsız kalmak üzerinden küfür atfedebiliyor, kendinde bu hakkı görebiliyor, o halde soralım:

* Şimdi biri kalkıp size "Doğruyu söylemek gerekirse medya bugünlere geldiyse sizin gibi köy yanarken taranan 'kahpeler' yüzünden geldi sayın Altaylı" dese ne yaparsınız?

* Bugüne kadar kimse size bu 'kahpelik eleştirisi'nden bahsetmediyse bile -kibarlıktan olabilir- siz de mi hiç kendi kendinize oturup düşünmediniz? Yoksa böyle bir ihtimal aklınızın ucundan dahi geçmedi mi?

* Şimdi çıkıp biri size sorsa "Siz ve sizin gibilerin sahip çıkmadığınız meslek, dur demediğiniz patronlar, maaşı arttıkça gazetecilikten uzaklaşan konumlarınızla bir tane bile mağdur meslektaşınıza el uzatmadığınız, köy yanarken tarandığınız için şimdi bu haldeyiz" dese ne cevap verirsiniz?

* Şimdi biri çıkıp size "Yazdığı yazı yüzünden hapis yatan, düşünceleri yüzünden yıllarca yargılanan, insanlıktan uzak metotlarla kovulan ve hakkını alamayan tonla meslektaşınızdan sadece birinin bile yanında yer almadığınız, köy yanarken tarandığınız için bu halde mesleğiniz" dese ne dersiniz?

* Şimdi biri çıkıp "Siz ve sizin gibiler medya delik deşik edilirken ağzından purosunu düşürmediği, o imkânların bağımlısı olduğu, patrondan çok patroncu olduğu, habere ve haberciye, fikir özgürlüğüne sahip çıkmak yerine köy yanarken tarandığınız için bu haldeyiz" dese ne diyebilirsiniz ki?

* Şimdi biri çıkıp size "Koca koca pozisyonlarınızla sadece bir tane gazeteci eylemine teşrif etmediğiniz için, kendi kapınız çalınana kadar muhalefet etmeyi bırak, yaranma noktasında yayınlar yaptığınız, köy yanarken tarandığınız için şimdi bu haldeyiz" dese...

* Hepsi bir kenara "Memleket bu haldeyse ta 20 yıl önce kazançlarınızı riske atıp mesleğiniz adına ayağa kalkmadığınız ve usanmadan taranma eylemine devam etmenizin de dahli var" dese cevabınız ne olabilir sayın Altaylı?

Belli ki tüm memleketin aşağılamaktan ve aynı zamanda da takip etmekten hastalıklı bir biçimde zevk aldığı kadına siz de alkış alma düşüncesiyle küfür etmişsiniz.

Üstelik işi ve konumunun konuyla ilgisi dahi olmayan bir kadına, ülke gündemini ima ederek aşağılayıp para yiyen bir aptal muamelesi yapmış, ona "kahpe" demeyi yaralayıcı saymamışsınız.

Ben de sizin bu 'derin hoşgörünüz'e sığınarak ithamınızın aklıma getirdiği soruları yazdım. Hani sizin gibi eleştiride sınır tanımayan biri de bir gün çıkıp bu soruları size yöneltebilir diye düşündüm… Umarım yaralanmamışsınızdır!