Soylu – Albayrak çekişmesinde yeni gelişme: Emniyet İstihbaratı'nın eski başkanı emekli edildi

İç siyasette, organize suç örgütü liderinin video kayıtlarının yarattığı deprem devam ederken, arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor kuşkusuz.

Bu gelişmelerden birisi salı günü emniyet teşkilatında yaşandı, sessiz sedasız.

Konuya girmeden önce yine birkaç gün öncesine dönüp bir hatırlatma yapmak gerekiyor.

8 Haziran'daki Büyüteç'te yayımlanan video görüntülerle eşliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaşananlardan bir kesit aktarmıştım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun doğrudan hedef alındığı ve ağır ithamlar içeren iddiaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte Emniyet'te de bazı kararların alınamadığından söz etmiştim. Bu çerçevede, emniyet teşkilatının 2021 yılı rütbe terfi ve atamalarının değerlendirildiği Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun da toplanıp teşkilatı yakından ilgilendiren kararları alamadığını açıklamıştım.

Terfi kurulunun kararları

Bu yazının yayımlandığı salı günü bizzat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın talimatıyla kurulun ertesi günü toplanması kararı alındı!

Geçen hafta çarşamba günü bir araya gelen kurul, teşkilatta görev yapan ve bir üst rütbeye yükselen amir ve müdürlerin yanı sıra bulunduğu rütbede beklemeye alınanlar ile emekli edilenleri tek tek tespit etti.

Kurulun kararları mevzuat gereği, suç örgütü liderinin açıklamalarıyla zor günler geçiren İçişleri Bakanı Soylu'nun onayına hafta sonunda sunuldu.

Soylu'nun onayladığı kurul kararları salı günü muhataplarına ulaştırıldı. Terfi edenler, yeni rütbeleri taktı. Rütbesinde beklemeye alınanlar gelecek yılki toplantıya kadar aynı rütbe ile göreve devam edecekler. Bir de emekliler var. Onlar da yeni bir yaşama başlayacaklar.

Son dakikada değişen kararname

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir resmi açıklama yapmadığı kurul kararlarıyla emekli edilen polis müdürleri arasında önemli bir ismin dosyası da yer aldı.

Bu isim, Emniyet İstihbaratı'nın bir önceki başkanı Akın Karatay'dan başkası değildi.

Karatay, 15 Temmuz sürecinin hemen ardından 2016'da Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atandı. 2018'e kadar bu görevi yürüttü. Mayıs 2018'de Bakan Soylu, Karatay'ı görevden alarak "kendisine daha yakın olarak gördüğü" Sabit Akın Zaimoğlu'nu bu göreve atadı. Zaimoğlu, görevinde üç yılı doldurdu.

Karatay'ın göreve gelmesi sırasında yaşanan bir olay, Soylu'nun Karatay'la yıldızının barışmamasına sebep oldu.

Emniyet kulislerine yansıyan iddiaya göre, Soylu'nun 2016'da hazırladığı kararnamede, Karatay'ın adı bulunmuyordu. O dönem Hakkâri Emniyet Müdürü olan ve şimdilerde organize suç örgütü liderinin iddialarındaki isimlerden Resul Holoğlu'nun Emniyet İstihbaratı'nın başına, Mahmut Çorumlu'nun ise, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na (KOM) getirilmesi planlandı. Bu şekilde hazırlanan kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulacağı aşamada "gizli bir el" müdahale ederek isimlerin değişmesine neden oldu.

Değişimden sonra Holoğlu KOM Başkanlığı'na, Çorumlu ise Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Emniyet İstihbaratı'nın başına ise Polis Başmüfettişi Akın Karatay getirildi.

"Karatay, Albayrak'ın ekibinden" iddiası

Bu değişiklik, teşkilattaki Soylu ekibince hiç de hoş karşılanmadı. Kendi inisiyatifleri dışında bir atama yapılması Soylu'nun ekibini rahatsız etti.

Soylu ve ekibi söz konusu değişikliğe sebep olan gizli elin, dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak olduğunu dillendirdi.

Karatay'ın Albayrak'ça desteklendiği yönündeki iddialar sonrasında Soylu'nun yıldızı görevi sırasınca Soylu ile hiç barışmadı. Soylu ve ekibi, Karatay'ı her ortamda Albayrak'ın adamı olarak değerlendirdi.

Hatta öyle ki, Soylu bir ara Karatay'ın kendisinin telefonlarını takip ettirdiği iddiasını kapalı kapılar ardında dile getirdi. İstanbul'da oğlunun içinde bulunduğu aracın takip edilmesinde de Karatay'ı sorumlu tuttu, Soylu.

Ayrıca Soylu, Karatay'ın başında bulunduğu Emniyet İstihbaratı'nın kendisi hakkında dosya hazırlayıp Albayrak'a ulaştırdığına varıncaya kadar bazı konuları da kendi ekibi içinde seslendirdi.

Yaşananların ardından Soylu, Mayıs 2018'deki kararnameyle Karatay'ın görevden alıp Polis Başmüfettişi olarak atadı. Yerine de yine kendi ekibine yakın olan Sabit Akın Zaimoğlu'nu Emniyet İstihbarat Başkanı olarak görevlendirdi. Soylu ile Albayrak'ın TBMM Genel Kurul Salonu'nda birbirlerine omuz atma olayının da bu sürecin hemen sonrasında gerçekleşmesine de dikkat çekeyim.

Yaş haddi beklenmeden jet emeklilik

Soylu'nun yakın geçmişte yaşananları unutmadığı hafta içindeki emeklilik listeleriyle ortaya çıktı. Aynı zamanda Karatay gibi Polis Akademisi'nden 1991 yılında mezun olan polis müdürleri mevzuat gereği 2021 yılı kurul çalışmaları kapsamına alındı. Çalışmalar çerçevesinde Karatay emekli edilen birinci sınıf polis müdürleri arasında yer aldı. Karatay'ın yaş haddinden emekli olmasına henüz yedi yıl vardı.

Kulislere yansıyan güncel iddiaya göre, Karatay'ın yaş haddini beklemeden emekli edilmesi için bizzat Soylu talimat verdi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında toplanan kurul da talimata uyarak Karatay'ın emekli etti.

Sonradan eklenen isimler

Kurul kararıyla emeklilik konusu gündeme gelmişken başka bir iddiayı daha gündeme getireyim. Bu iddiaya göre ise, kurulda imza altına alınan emekli olacak personel listesine son onaylar sırasında kurulun bilgisi olmaksızın eklemeler yapıldı.

Kurulda dosyası görüşülüp göreve devam etmesi kararı alınan bazı polis müdürlerinin daha sonra emekli edildiğinin anlaşılması bu iddiayı güçlendiren kanıt oldu.

HSK'da kararname krizi

Bu arada Ankara'da kulislerine yansıyan önemli bir konu da var.

Bilindiği gibi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 25 Mayıs'ta geniş kapsamlı yargı kararnamesini yayımladı. Kararnamenin yayımlanmasından iki gün sonra ise görev sürelerini tamamlayan HSK'nın yeni üyeleri atandı.

27 Mayıs'taki bu atamalarla kurula sekiz yeni üye katıldı. İddiaya göre; yeni göreve gelen üyeler, göreve atanmalarından iki gün önce kararname çıkartılmasından rahatsız oldu.

Yenilenen kurulun söz konusu kararnameyi çıkarması gerektiği savunulurken, önümüzdeki günlerde HSK'nın yenilenen kadrosunun "kendi prensipleri ve bakış açısına göre" yeni kararnameyi yayımlamayı planladığı kulislere yansıyan bilgilerden.