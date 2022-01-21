Milli Eğitim'den sonra yeni mülakat krizi de emniyet sınavında!..

Milli Eğitim Bakanlığı'nda kısa süre önce yaşanan "mülakat" sorunu, şimdi de emniyet teşkilatında yaşanıyor.

CHP başta muhalefetin tepki gösterdiği ve pek çok adayın mağdur edildiği mülakat (sözlü) sınavların benzeri Polis Akademisi'nin açtığı polis amirleri seçme sınavında ortaya çıktı.

Emniyet teşkilatına insan kaynağı sağlayan Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatta en küçük amir rütbesi olan komiser yardımcısı yetiştirilmek amacıyla geçen ekimde özel bir sınav yaptı.

Sınavın resmi adı: Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 2021 yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı.

Teşkilatta halen polis memuru olarak görev yapan personel içinden yapılacak seçme için açılan sınava ülke genelinden yaklaşık 33 bin polis memuru başvurdu.

1000 aday alınacaktı

Aktif görevdeki adaylar arasından seçilecek 925 erkek ve 75 kadın polis, komiser yardımcısı olarak yetiştirilecekti.

Komiser yardımcıları, aynı zamanda emniyet teşkilatında gelecek yılların yönetici adayı.

Sınav takvimine göre, 17 Ekim 2021 günü yazılı sınav gerçekleştirildi.

Polis Akademisi'nce yürütülen sınav sürecinde, yazılı sınavın ardından 965 kişi, ikinci aşama sınavlara çağırıldı.

Bunlar arasında 45 kişi haklarında devam eden çeşitli soruşturmalar nedeniyle elendi.

Yani, alınması öngörülen sayıdan daha az sayıda aday polis, sınavda başarılı olabilmişti.

Ardından yazılı sınavda başarılı olan 920 aday, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakata girdi.

Spor testi kameralı, mülakat kamerasız

Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi yerleşkesindeki ikili sınavın fizik testinde 17 aday daha kaybetti. Fiziki yeterlilik sınavı, daha önceki sınavlarda olduğu gibi yine kamera kaydına alındı.

Artık sıra mülakata gelmişti. Ankara'da görevli bir kaymakam başkanlığında emniyet görevlileri ve psikologdan oluşan sınav komisyonu, 903 adayı mülakata aldı.

Danıştay'ın bu konudaki aksi kararına karşın, artık devlet kurumlarının sözlü sınavlarında alışılageldiği üzere kamera kaydı olmaksızın mülakat yapıldı.

Mülakatı geçemeyen adaylar!

Şimdi sürecin en önemli bölümüne geldi sıra.

Komisyon önüne çıkan adaylara yazılı sınavda sorulardan oluşan birer soru kartı çektirildi. Ayrıca, komisyon üyeleri, adayların kendilerini ifade etme durumu görmek amacıyla sohbet içinde sorular yöneltti.

Kamera kaydı yapılmayan mülakat sonrasında açıklanan sonuçlara göre, 595 aday sınavı geçti. 308 aday ise mülakatı geçemedi!

Bir kez daha anımsatayım, sözlü sınava giren adaylar halen emniyet teşkilatında aktif görevdeler! Ve sınava alınan aday sayısı, eğitime alınması planlanan aday sayısının altındayken sınav sonucu bu şekilde oluşturuldu.

Kazananlar kursa başladı

Nihayetinde komiser yardımcılığı sınavı koşullarında ortalama 70 üzeri puan toplamayı başaran 595 polis memuru, yabancı misafir öğrenciler ve daha önceki sınavla ilgili yargı kararı sonrasında kursa girmeye hak kazanan 74 adayla beraber toplam 664 polis, amir olabilmek amacıyla 10 gün önce Polis Akademisi'nde eğitime başladı.

Konuyla ilgili Emniyet-Sen yönetiminde yer alan Faruk Sezer'le görüştüm.

Sezer, mülakat öncesindeki puanlamaya göre ilk 20'ye giren 7 aday ile ilk 10'na giren 4 adayın mülakatta kaybettiğini açıkladı.

Sezer, "Mülakat öncesinde 97.5 puanı olan adaya mülakatta 60 puan verip kaybettirdiler. Zaten 69 puan ortalaması sınavı kaybetmeye yetiyor" dedi.

Yine sorular… Sorular…

Gelelim, "şeytanın gör" dediği bölüme.

Şimdi bu tabloyu görünce, "öncelikle sınav yönetmeliğinde, başvuruların yapıldığı sırada asil adayların dışında örneğin yüzde 30 oranında neden yedek aday tespiti yapılmadı?" diye sormak gerekiyor.

Yoksa halen görevde olan ve en az ortalama 10 yıldan fazla meslek kıdemi olan adaydan, seçilmesi planlanan sayının neredeyse üçte biri oranında adayın mülakatı kaybetmesinde bir gariplik var mı?

Yoksa mülakatı kaybedenlerin referansları mı yetersizdi?

Yoksa son anda listelerde değişiklik mi yapıldı? Yazılı sınav ve fiziki yeterlilik testinden ortalamayı tutturamayan adaylardan kaç tanesine mülakatta hangi puanlar verildi? Asıl kaybetmesi gerekenlerden kazananlar var mı?

Daha önce de aynı sınava girip dereceyle geçen kimi polislerin 2021'deki sınavda da kaybetmesini, kişisel yetersizlik ya da tesadüf olarak açıklamak yeterli mi? Başka parametreler mi var?

Muhalefetten bazı milletvekilleri de bu işin peşindeler.

Sınavı yapan Polis Akademisi'nin sessizliğinin nedeni ne ola ki?