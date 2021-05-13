Kırmızı bültenle aranan iş insanı ve 6 bin lira maaşla alınan 8 milyonluk ev!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, SBK Holding merkezli kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırlanan iddianameyle ilgili dün kaldığım yerden devam ediyorum.





Dünkü Büyüteç'te SBK'nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın en yakınındaki isimlerden Bereket Öner'in iddianameye alınan ifadesinin bir bölümünü aktarmıştım. ABD'deki Mormon tarikatıyla bağlantılı iş insanı Jacob O. Kingston'un, Korkmaz'la tanışmasıyla başlayan süreç Öner'in ifadesine özetle şöyle yansıdı:

"(…) * Tahminen 2014'de Jacob O. Kingston Türkiye'ye geldi ve Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmelere başladı. Korkmaz, varlık yönetim şirketi kurmaları halinde yasal mevzuata takılmaksızın Kingston'un aileye ait paraları ülkeye rahatlıkla getirilebileceğini söyledi. Ve Kingston adına "Mega Varlık Yönetim A.Ş. şirketini kurdu. Bu şirket kurulduktan sonra perde arkasında asıl patron olan Levon ve Kingston ailesinin çok fazla mevduatı bazen farklı ülkeler gezdirilmek suretiyle, bazen de doğrudan Korkmaz'a ait şirketlerin hesaplarına aktarılıp Mega Varlık Yönetim bünyesine katılmaktaydı.

* Bu şirketler haricinde holding, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Komak Isı, Biyofarma İlaç, Blane, Münir Şahin İlaç Sanayi, Betasan gibi şirketlerin hesaplarına aktarılarak aklanma işlemine tabi tutulurdu. Bu para alışverişleri esnasında benim ne Korkmaz, ne de yabancı şahıslarla hiç bir organik bağım yoktu. Sadece Levon'un yanında dostluk ilişkilerim sebebiyle bulunurdum.

* Kingston ailesi ve Levon, ABD'de biyodizel yakıt üretimi ile alakalı ve yenilenebilir enerji kapsamında kurdukları şirket kanalı ile Utah eyaletinden destek kredisi olarak aldıkları bu krediyi Türkiye'ye göndermekteydiler. Bu şekilde gelen para 300 milyon dolar civarında bir paraydı. Gelen bu paralar bahsettiğim usul ile şirket hesaplarına aktarılır. Alınacak olan şirketler Mega Varlık Yönetim A.Ş. kanalı ile icradan satın alınarak Korkmaz'ın bağlantılı olduğu şirketlere satılırdı. Bu satımdan sonra şirketler daha yüksek bir bedel ile başka alıcılara satılmaktaydı. Bu şekilde ABD'den gelen para aklamaya tabi tutuluyordu.

* Bu süreçte haricen yaptığım tüm ticaret ilişkilerimden kazandığım paralar, eski nişanlım Doğa Doğan'ın hesaplara gelmekteydi. MASAK raporunda Doğa Doğan'ın hesabına Washakie şirketine gelen 650 bin dolar tutarındaki para Levon'a aittir. Fakat bu paranın 200 bin dolarlık kısmı Levon'dan aldığım borç paradır. Geri kalan bakiye Levon'un şahsi harcamaları için Türkiye'ye getirdiği paradır.

* Anlattığım bu ilişkilerden sonra 2016'da Sezgin Baran Korkmaz'ın ticaret piyasasına beni kötüleyen şeklinde beyanlarından sonra kendisi ile aram bozuldu onun yüzünden tüm ticari hayatım bitme noktasına geldi. Bu sebeple kendisi hakkında 2017'de şikâyette bulundum. Bu şikayetten tahminen bir hafta sonra Korkmaz, suç duyurusunda bulununca hakkımda yağma suçundan iddianame tanzim edildi. Tüm bu suçlamalardan beraat ettim. Sadece Korkmaz'ın 2017'de hakkımda yaptığı haksız suç duyurusu sebebiyle iftira suçundan dosyadan hüküm giydim. Bu kararın da bozulacağını düşünüyorum" (…)

6 bin lira maaşla 8 milyonluk ev satın alan dekorasyon ustası

İddianamede şüpheli konumundaki isimlerden birisi de Korkmaz'ın teyzesinin oğlu Ziyaattin Bartık. Bartık, aslında bir dekorasyon ustası. İlkokul mezunu. Bartık yaşamını ve olaylardaki konumunu verdiği ifadeden okuyalım:

" (…)

* Şu anda Kağıthane'de Bilenar isimli şirketin dekorasyon işleri yaparım. Aynı zamanda Betasan Tıbbi Bant Sanayi'de Yönetim Kurulu Başkanı'yım. Pasaportum yok. Yurt dışına çıkmadım. Elektronik posta adresim yok. 2010 – 2011'de ismini hatırlamadığım dekorasyon işi yapmak için bir şirketim vardı. Şirketin tek sahibiydim. İstediğim kazancı elde edemeyince kapattım.

* Şu anda çalıştığım işveren Kamil Feridun Özkaraman'dır. Bu şirketin adı Blane. Aylık 6 bin liranın üzerinde kazancının var. Serbest meslek faaliyetim yok. Bana veya bana ait olup da başkalarının adına kayıtlı herhangi bir taşınmazım yok. Kara, deniz, hava aracım yok. Herhangi bir gayrimenkulden kira gelirim yok. Garanti Bankası'nda bir hesabım var. Ama bu hesapta para yok.

* Adıma Bebek'te bulunan ve satış bedeli 7 milyon 889 bin122 lira tutarında ev tapusu fotokopisi doğrudur. Hasan olarak bildiğim soyadını hatırlamadığım bir kişiden evin icra üzerinden satısı çıkmıştı. 2015'de 7 milyon lira civarında parayla evi ben aldım. Bu evin icrada olmasından Korkmaz'ın da haberi vardı. Bana 7 milyon lira civarında para verip ‘Dayı sen bu evi al, daha sonra bu evi satınca bana paramı geri verirsin' dedi.

* Ben de evi aldım. Bu parayı Baran'dan elden alıp tapuya yatırdım. Eski olduğu için evi kiraya veremedim. Ben de oturmadım. Evin vergi borçlarını ödeyemedim. Vergi borcunu ödeyemediğim için evi satma kararı aldım. Evi satın alan kişi vergi borçlarını ödedi. Satın alan kişinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Evi satmak için Avukat Cüneyt Özen aracı oldu.

* Ev satılırken Baran'a haber verdim. Bana 'Ne yaparsan yap. Mal senin, ben karışmam. Sen evi satınca bana para verme borçlarını öde kurtul' dedi. Ben de Baran'a parayı vermeyerek evin satışından elde ettiği tüm parayla borçlarımı ödedim. Satıştan elde ettiğim paranın tamamı banka üzerinden geldi. (…) "

Bartık, soruşturma sırasında ele geçirilen ve üzerinde yedi haneli dolar ve lira bedelleri olan çek ve ödeme talimatlarını birisi hariç hatırlayamadı.

Hatırladığı tek banka dekontu ise, 6 bin lira aylık geliriyle Bebek'te satın aldığı yaklaşık 8 milyon liralık ev için gönderilen bir milyon 135 bin dolarlık banka havalesiydi!

Kırmızı bültenle aranan iş insanı: Sezgin Baran Korkmaz

Dosyanın asıl isimlerinden ve SBK Holding ile bağlı şirketlerinin sahibi Sezgin Baran Korkmaz halen firarda.

Savcılık yurt dışında olduğu tespit edilen Korkmaz için Interpol'e girişimde bulunmasına karar verdi. Korkmaz, halen Interpol'ün kırmızı bülteniyle tüm dünyada aranıyor.

Savcılık, iddianamede Korkmaz'la ilgili dikkat çeken şu değerlendirmeyi yaptı:

"MASAK Başkanlığı'nca hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu'nda yer alan tespitler doğrultusunda, yüzde yüz hissesine sahip olduğu SBK Holding A.Ş. vasıtasıyla 14 Kasım 2013 – 09 Kasım 2016 tarihleri arasında toplamda 46 milyon 608 bin 135 dolar haksız kazancı, 17 Haziran 2015 – 3 Kasım 2016 tarihleri arasında, Lüksemburg'da kurmuş oldugu Isanne S.A.R.L. şirketi ve SBK Holding'in alt şirketlerinden Biofarma İlaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla 40 milyon dolar haksız kazancı ve şahsi hesapları üzerinden ABD'de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdiği 6 milyon dolar haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak, kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı," (…)

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İddianamede Korkmaz'ın İstanbul'da tanışıp daha sonra ticari ilişkilere başladığı Jakob O. Kingston da yer alıyor.

ABD Utah'ta yaşayan ve Mormon tarikatı üyesi olduğu ifade edilen Kingston, önce kendi ülkesindeki faaliyetleri nedeniyle ABD adli makamlarınca soruşturmaya alınmıştı, bilindiği üzere.

Savcılık, Kingston'un ifadesini Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'den elde etti. Savcılık, Kingston'la ilgili şu değerlendirmeye yer verdi:

"(…) Şüpheli Jacob Ortell Kingston'un soruşturma kapsamında her ne kadar yakalanamaması sebebiyle ifadesi tespit edilmemiş olsa da, soruşturma dosyası kapsamında yer alan, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdür Yardımcılığı kanalıyla temin edilen ve şüphelinin Amerika'da aynı suçtan sanık olarak yargılandığı dava kapsamında hakkındaki tüm suçlamaları kabul ederek temin ettiği haksız kazancı Türkiye'de akladığına dair ikrarlı beyanı ile MASAK Baskanlığı'nca hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu'nda yer alan tespitler doğrultusunda;

* 09 Eylül 2013 – 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında toplamda 164 milyon 173 bin 795 dolar haksız kazancı, zincir seklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak akladığı (…)"

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İfadeler ve tespitler ışığında gerek Türkiye, gerekse ABD'de faaliyet gösteren bir kara para aklama organizasyonu oluşturulduğu görülüyor.

Yarın son bölümle noktayı koyacağım.

Tüm okurların bayramı kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim.

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