SBK Holding merkezli kara para iddianamesinde neler var?

Ülkede onlarca ayrı özel gündem maddesi varken, gündemin dışında kalan bir konuyu okurla buluşturmaya karar verdim daha önce kimi zaman yaptığım gibi.

Büyüteç'in bugünkü konusu, SBK Holding olarak bilinen ve iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu yapılanmaya yönelik kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame.

Mahkemece kabul edildikten sonra iddianame, genel hatlarıyla geçen hafta kamuoyuna yansımıştı.

Ancak ben biraz daha detaylı olarak konu etmeyi planladım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Korkmaz'ın yanı sıra ikisi yabancı uyruklu 8 şüpheli ve 6 firma yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Korkmaz'ın adı ABD'de yürütülen ve 511 milyon dolarlık parasal hacmi olan kara para aklaması soruşturmasında da geçiyor.

ABD'deki soruşturmanın konusu; aynı zamanda İstanbul'daki soruşturmanın şüphelilerinden Jakob O. Kingston ve ailesinin yüzde 50 hissesinin bulunduğu Utah'taki Washakie Renewable Energy firmasının yenilenebilir enerji olarak biyodizel üretimi için 2013'te ABD makamlarından parasal destek almaya başladığı ancak 2014'te üretimi durdurmasına rağmen üretimi devam ediyormuş gibi göstererek ABD Maliyesi'nden yaklaşık 511 milyon dolar vergi desteği aldığı, sonrasında bu parayı Korkmaz'ın ortağı olduğu belirlenen kimi şirketler üzerinden aklamaya çalışması.

MASAK'ın raporu

ABD'de başlayan ve Türkiye'ye uzanan kara para aklama iddiasının İstanbul ayağında savcılık dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurumu'ndan (MASAK) özel rapor talebinde bulundu.

İddianamede özetlenen rapora göre MASAK şu tespitleri yaptı:

"(…)

* İnceleme konusu para transferlerinin ABD'de bulunan Washakie Renewable Energy LLC., Noil Energy Group Inc., Speedy Lion Revewable Fuel, SBK Holdings USA Inc., United Fuel Supply ve GT Energy LLC. şirketlerinden Türkiye'de bulunan Komak Isı Yalıtım Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., Blane Tek. Sis. San. ve Tic. A.Ş., SBK Holding A.Ş., Isanne S.A.R.L., Biofarma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş. hesaplarına şüpheliler Sezgin Baran Korkmaz, Jacob O. Kingston, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Levon Termendzhyan ve Doğa Doğan'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş olmakla, özelikle ABD'den temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda ABD menşeili Washakie şirketinin diğer yöneticileri olan şüpheliler Rachel Ann Kingston, Sally Louise Kingston, Isaiah Elden Kingston'un da atılı suçu islediklerinin tespit edildiği, aynı zamanda şüphelilerden Doğa Doğan'ın beyanı doğrultusunda şüpheli Bereket Öner'in atılı suçu işlediği,

* İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda icra edilen arama kararı esnasında, "şirket içinde bekçilik görevi" ifa eden Ziyaattin Bartik'in geliri ile tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği ve verdiği ifade doğrultusunda şüpheli Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği tespit edilmiştir."(…)

Firmaların rolü

ABD merkezli kara para aklama organizasyonda sahip oldukları banka hesapları üzerinde para transferleri yapılan firmaların rolü var kuşkusuz.

İddianameye göre, altı firma bu organizasyonun içinde yer alıyor. Aslına bakarsanız iddianamedeki bilgilerde kara para aklama organizasyonun nasıl çalıştığı kolay anlaşılır biçimde anlatılmış.

Firmaların konumlarına bir göz atalım.

Komak Isı Yalıtım Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.: Dosyanın şüphelilerinden Sezgin Baran Korkmaz ve Kamil Feridun Özkaraman, 2019'da kurulan firmada farklı tarihlerde yönetim kurulu üyesi olarak bulundu.

İnceleme döneminde firmanın, herhangi bir ithalat veya ihracat işlemine rastlanılamadı. Buna karşın Washakie Energy ve Noil Energy şirketlerinden Komak hesaplarına 09 Eylül 2013 – 22 Mart 2016 tarihleri arasında 25 milyon 810 bin dolar transfer yapıldı.

Bu miktarın bir bölümü, şirket müdürü şüpheli Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildikten 5 gün sonra tekrar aynı hesaba geri yatırıldı. Gönderilen miktarın 18 milyon dolarlık bölümü ise ABD'deki Speedy Lion firmasının hesabına aktarıldı.

Kalan bakiyenin ise şirketin Garanti Bankası nezdinde bulunan hesabına aktarıldı. Ayrıca, farklı miktarlarda nakit olarak çekildi. Aynı zamanda şirket müdürü şüpheli Özkaraman, vekaletname ile şüpheli Kingston adına parasal işlemler yaptı. Bu kapsamda Kingston'un hesabına 5 milyon 610 bin hesabına gönderildi. Buradan aynı gün Blane Tek. A.Ş. hesabına oradan da yine aynı gün şüpheli Ayşe Nil Yılmaz'ın hesabına havale edildi.

Böylelikle; Komak Isı'ya Washakie Energy'den gelen 22 milyon doların 18 milyonunun makine ve teçhizat alımı iddiasıyla aralarında herhangi bir sözleşme olmayan Speedy Lion'a gönderilmesi, Komak Isı ile Speedy Lion arasında yapılan parasal işlemlerin, muhasebe sistemi çerçevesinde Komak Isı açısından "Verilen Sipariş Avansları", Speedy Lion açısından "Alınan Sipariş Avansları" şekline dönüştürülmesi, Washakie'nin gönderdiği paranın bir kısmının şirket müdürü ve ortağı Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekilmesi, daha sonra tekrar ithalat bedeli açıklaması ile nakit yatırılması işlemleri, bu süreçte Komak Isı'nın faaliyet gösterdiği herhangi bir ithalat ve ihracat işlemleri yapmaması, Washakie tarafından gönderilen paranın 5 milyon 610 bin dolarının 16 Şubat 2015'te şüpheli Jacob O. Kingston'a gönderilmesi ve bu paranın aynı gün içinde şüpheli Jacob O. Kingston tarafından Komak Isı Sirketi ile aynı adreste faaliyet gösteren Blane Tek. A.Ş.'ye gönderilmesi ve yine aynı gün Blane Tek. A.Ş.'nin ortağı Ayşe Nil Yılmaz tarafından nakit olarak çekilmesi ve belli bir tutar üzerindeki nakit çekimlerin banka şubelerine günler öncesinden bildirilmesi hususları bütün olarak ele alındığında; şüpheliler Kamil Feridun Özkaraman, Jacob O. Kingston ve Ayşe Nil Yılmaz'ın "birbirleri ile irtibatlı oldukları, Komak Isı Ltd. Şti'nin faaliyet ve iş hacminin çok ötesinde parasal işlemler gerçekleştirdiği, böylece şirket hesaplarına gelen paraların ticari hayatın olağan akışı ile açıklanamayacağı ve zincir seklinde ilerleyen işlemler ile "aklamaya tabi tutulduğu" tespit edildi.

SBK Holding: Holding 8 Mart 2013'te kuruldu. Adından da anlaşılacağı gibi şirketin ismi, sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın baş harflerinden oluşuyor. Korkmaz, holdingin kuruluşundan itibaren bünyedeki çok sayıda şirket üzerinde ortaklı ve yöneticiliği var.

SBK Holding'in, soruşturma kapsamında inceleme altına alınan dönemde herhangi bir ithalat veya ihracat işlemine rastlanmadı. Holdinge ABD'deki Washaike, Noil Energy ve SBK Holding USA'dan toplamda 46 milyon 150 bin 135 dolar para transferi yapıldı. Bu paranın dağıtımı şüpheliler Sezgin Baran Korkmaz (SBK Holding) ve Jacob O. Kingston (Mega Varlık A.Ş. ve Blane Teknoloji A.Ş.) arasında kurulan organizasyon çerçevesinde çeşitli banka hesapları içerisinde gezdirilmek suretiyle aklama işlemine tabi tutuldu. Aynı zamanda SBK Holding tarafından Asya Katılım Bankası'ndan 4 adet gayrimenkul alımı gerçekleştirilerek şüpheli Jacob O. Kingston'un sahibi olduğu Mega Varlık Yönetim A.Ş.'ye satıldı.

Ancak bedele ilişkin yapılan hesap hareketi incelemesinde, herhangi bir ödeme işleminin tespitinin bulunmadığı, bu durum şüpheli Sezgin Baran Korkmaz ile şüpheli Jacob O. Kingston arasındaki "zincir seklinde ilerleyen aklama organizasyonu"nu gösteriyor.

Ayrıca, ABD merkezli şirketlerden şüpheli Sezgin Baran Korkmaz'ın şahsi hesaplarına doğrudan bir havalenin tespit edilemediği, ayrıntısı MASAK raporunda belirtildiği şekliyle SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç, Münir Şahin İlaç firmalarına Jacob O. Kingston tarafından Isanne S.A.R.L. şirketinin hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu, yapılan havalelerin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD'de bulunan Bank Of America N.A. adlı bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı, aktarılan suça konu meblağın 6 milyon dolar olduğu tespit edildi.

* * *

Farkındayım, biraz karmaşık gibi görünüyor.

Fakat bu organizasyonda firmalar üzerinden kişisel hesaplara, kişisel hesaplardan şirket hesaplarına yapılan para aktarımlarıyla ABD'deki aklama sürecinin Türkiye'de nasıl devam ettiğini açıklamak kolay olmayacaktı.

Yer bitti maalesef. Yazı günü olmamasına rağmen yarın devam edeceğim.