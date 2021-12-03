İstanbul Emniyeti'ndeki 50 milyonluk vurgunda "ikinci perde"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Komiser R.E.'nin "saadet zinciri" benzeri bir organizasyon kurup 50 milyon liralık vurgun yaptığını önceki hafta Büyüteç'e konu etmiştim.

Polis memurluğundan sınava girip komiser yardımcısı olarak İstanbul'daki görevine devam eden Komiser R.E., Terörle Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi gibi önemli birimlerde görev yaptı.

İstanbul'da görev yapan bazı polis memurlarıyla irtibatı olan Komiser R.E.'nin vurgunu, hasarlı olarak hurdacıdan aldığı otomobilleri kendisine ait tamirhanede yenileyip satarak elde ettiği geliri pay sahiplerine dağıtarak gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Olayın üzerinden savcılık Komiser R.E. ve ekibinde yer alan polisler hakkında adli soruşturma başlattı. Yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü de organizasyondaki personelle ilgili idari soruşturma süreci için düğmeye bastı.

Toplamda 50 milyon liraya yakın olduğu ifade edilen vurgunla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda son olarak Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Büro Amiri olarak görev yaparken hakkındaki iddialar sonrasında açığa alınan Komiser R.E.'nin üç ayrı bölgede üç ayrı polisle bağlantılı olarak faaliyette bulunduğu görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, Komiser R.E.'nin organizasyon kapsamında Şişli bölge sorumlusu olarak Polis Memuru O.Ö., Başakşehir bölge sorumlusu olarak Polis Memuru O.D. ve Kadıköy bölge sorumlusu olarak Polis Memuru Ö.E. ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Suç duyurusunda, organizasyondaki polislerin banka hesaplarıyla ilgili bilgiler yer aldı. Şişli bölgesinden sorumlu Polis Memuru O.Ö'nün banka hesabında 1 milyon 750 bin lira, Başakşehir bölgesinden sorumlu Polis Memuru O.D.'nin banka hesabında 3 milyon 500 bin ve Kadıköy bölgesinden sorumlu Polis Memuru Ö.E.'nin banka hesabında 9 milyon liralık hareketler olduğu aktarıldı.

Bölge sorumlularının üzerindeki paraların Komiser R.E.'ye aktardıkları, R.E.'nin de Başakşehir'de emlakçılık yapan B.Ş. ve A.Ş. adlı iki kardeşin banka hesaplarına gönderip vurgundan elde edilen paraların hesaplar üzerinde dolaştırıldığı iddia edildi.

Emlakçılık yapan B.Ş.'nin banka hesabında ise yaklaşık 11 milyon liralık para hareketini tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan, hurdacılardan alınan hasarlı araçların yenilenmesinin yapıldığı Komiser R.E.'ye ait tamirhanenin ismi kısa süre önce değiştirildi.

Firmaya ait yapılan sosyal medya paylaşımlarında oto tamirhanesinin isim değişikliği "yeni yüzümüz" olarak kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca, firmanın eski sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, İstanbul Emniyeti'ne ait araçların periyodik bakımının yapıldığı bilgisinin polis ekip araçlarının fotoğrafları eşliğinde duyurulduğu ortaya çıktı.

Firmanın böylelikle organizasyona pay sahibi olan ortaklara güven vermenin ötesinde reklamını da yapması dikkat çekiyor.

Emniyet araçlarına yapılan bakımların bedelinin alınıp alınmadığı ayrı bir konu elbette. Müfettişler bu konuya da bakacaklardır sanırım.

Soylu'nun emekli polislerle buluşması

Büyüteç'te bir önceki yazıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özlük hakları ve meslek sorunlarının siyasetin gündemine getirilmesi çerçevesinde emekli polislerle bir araya gelmesinden rahatsız olan İçişleri Bakanı Soylu'nun farklı bir grup emekli polisle temas kuracağını duyurmuştum.

Yazının T24'te yayımlanmasından bir gün sonra Soylu, Ankara'da bir otelde, merkezi İstanbul'da bulunan Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği üyesi bir grup emekli polisle yemekte buluştu.

Aslına bakarsanız, gerek kişisel, gerekse kurumsal açıdan yoğun gündemle boğuşan Soylu'nun emekli polislerle buluşmak gibi bir planı yoktu.

Fakat CHP genel başkanının ani bir siyasi manevra ile özellikle 3600 ek gösterge konusunda gösterdiği yaklaşım Soylu'yu zor durumda bıraktı kuşkusuz. Halen faaliyet gösteren emekli polis platformlarının CHP liderinin davetini kabul etmesi nedeniyle Soylu'nun kısmetine KYÇ Polemder düştü.

Soylu'nun davetine icabet eden KYŞ Polemder, emekli polis STK'ları içinde faaliyetleri fazlasıyla tartışılan bir dernek.

Yaklaşık 150 bin emekli polis olmasına karşın sadece 6 bin polisin üye olduğu KYÇ Polemder, 2020'de özellikle Antalya şubesinde bazı üyelerini dernekten ihraç etti.

İhraç edilen üyelerin bazılarının, polisin özlük hakları ve meslek çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla dernek yönetiminin yanında AKP ve MHP başta olmak üzere CHP ve İYİ Parti yönetimiyle temasta bulunmaları dikkat çekiyor.

Antalya şube üyelerinin bu çalışmalarından rahatsız olan dernek yönetimi, farklı gerekçeler bularak 20 üyesini Ocak 2020'de ihraç etti.

Geçmişte bu yönde tasarrufta bulunan derneğin, şimdilerde Soylu'nun dolayısıyla iktidarın davetiyle benzer süreç içinde olmasını ironi olarak görmek mümkün.

Kaldı ki, derneğin mevcut yönetimi hakkında parasal yönden de bazı iddialar mevcut. Fakat şimdilik bu konuya girmek istemiyorum.

Muhalefetin ısrarlı tutumu sonrasında iktidarın zoraki biçimde polisin haklarını siyaset ve kamuoyunda tartışmasının karşılığı ilk genel seçimde görülecek.