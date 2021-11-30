Kılıçdaroğlu'nun emekli polislerle buluşmasından rahatsız olan Soylu, alternatif oluşum peşinde!

Olası erken seçim için saha çalışmalarına hız veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.

CHP liderinin, bu çerçevede en önemli temaslarından birisi emekli polislerle buluşmasıydı.

Kılıçdaroğlu, önce Ankara'da, ardından da İstanbul'da emekli polislerle görüştü.

Ankara'daki görüşme sonrasında Büyüteçte Kılıçdaroğlu'nun toplantısının ne anlama geldiğini değerlendirmiştim.

CHP Genel Başkanı, özellikle polislere 3600 ek gösterge verilmesinin takipçisi olacağını dile getirip iktidara bir nevi gol attı.

Zira 3600 ek gösterge iktidarın son genel seçimdeki önde gelen vaatlerindendi. Ancak neredeyse yeni seçim dönemi geldi fakat iktidar bu vaadini henüz gerçekleştirmedi.

Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin sonuna doğru düzenleme yapılacağını açıklayıp vaadi revize etti sadece.

Soylu'dan alternatif atak

Ana muhalefet partisinin, emniyet teşkilatı başta olmak üzere kamu personeline ek gösterge artışını sağlayacak söz konusu çıkışından en çok rahatsız olanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi kuşkusuz.

Emniyet teşkilatı üzerinde tam hâkimiyeti olan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu temaslarından yaşadığı rahatsızlığını emniyete yönetimine aktardı.

Ne de olsa, iktidar partisinin güçlü kabine üyesi olarak elinde tuttuğu "3600 ek gösterge kozunu" muhalefete kaptırmıştı.

Bakandan direktifi alan emniyet yönetimi özellikle emekli polisler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun temaslarına alternatif oluşum içine girdi.

Emekli emniyet personelinin son dönemde iktidara muhalif yapılanma içinde olmasından dolayı emniyet yönetimi, Soylu'nun talebini yerine getirmek amacıyla KYÇ Polemder üzerinden Kılıçdaroğlu'na alternatif yaratmayı planladı.

Emniyet yönetiminin bu konuda temas kurup destek istediği sivil toplum örgütü Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği (KYÇ Polemder) oldu.

Emniyet yönetimi, İstanbul'da temas kurdukları bir emekli polis derneği yöneticilerini apar topar Ankara'ya getirtip Soylu ile buluşturdu. Soylu, geçtiğimiz günlerde makamında "alternatif oluşumda görev alacak" emekli polis derneği yöneticilerini kabul etti.

3600 ek gösterge ana gündem

Görüşmede Genel Başkan Mustafa Acar'ın yanı sıra Ankara, Kütahya ve Trabzon şube başkanları yer aldı. Ziyarette İstanbul Maltepe Şube Başkanlığı'nı yürüten bir dönemin ünlü polis müdürü Ayhan Mimaroğlu da vardı.

Muhalefetin kullanmaya başladığı "3600 ek gösterge" kartını almak isteyen emniyet yönetimi, aralık ayı içinde Soylu'yu bir kez daha KYÇ Polemder yönetimi ve üyeleriyle ile buluşturacak.

Bu arada kulislere yansıyan bilgilere göre emniyet yönetiminin Bakan Soylu ile buluşturduğu KYÇ Polemder üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.

Derneğin merkez yönetiminden rahatsız olan birçok üyenin, basit gerekçelerle dernek üyeliğinden ihraç edildiği belirtiliyor.

Dernek başkanlığını 20 yıla süredir yürüten Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Acar'ın, yönetimin çalışmalarını yetersiz bulan ve eleştiriler yönelten üyelere karşı "üyelikten ihraç" uygulamasına başvurması en çok eleştirilen konuların başında.

Yeni projenin ipuçları

Öte yandan Soylu'nun, CHP liderine karşı farklı personel modeli ile çıkış yapacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir personel politikası oluşturulması çalışması son aşamaya geldi.

Hatta iki hafta önce merkezdeki birimlerle taşradaki birimleri bir araya getiren video konferans (VKS) toplantısında il emniyet müdürlüklerine yapılan çalışmayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çalışmaya göre, emniyet personelinin bulundukları şehirlerdeki görev süreleri yeniden belirleniyor.

Örneğin, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Denizli ve Mersin'deki 10 yıllık çalışma süresi 8 yıla inecek.

Halen 8 yıl görev süresi olan Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Samsun, Sakarya, Tekirdağ gibi şehirlerdeki görev süreleri ise 6 yıl ile sınırlandırılacak.

Batıda ikinci grup olarak adlandırılan küçük ölçekli şehirlerdeki 7, 6 ve 5 yıllık görev süresi olan şehirlerde çalışma süresi 4 ve 5 yıl olacak.

Doğu şehirlerindeki görev süreleri de göreceli olarak yeniden düzenleniyor. Halen Şırnak, Hakkâri ve Tunceli'deki 3 yıllık görev süresi aynı kalacak.

Buna karşın, 7 yılla en uzun şark görev bölgesi olan Sivas 5 yıla inecek. Kars'taki 6 yıllık görev süresi de iki yıl düşecek. Ardahan'da 5 yıldan 3 yıla inecek.

Dört yıllık görev bölgesi olan Diyarbakır ve Van 5 yıla çıkarılırken, Muş, Siirt, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Mardin ve Şanlıurfa'nın süreleri aynı kalacak.

Rütbelere yeni unvanlar gelecek

Aynı çalışmada bölgelerdeki görevler yeniden belirlenecek.

Emniyet teşkilatında personel genel olarak doğu – batı olarak iki ana bölgeye, ana bölgeler de kendi içlerinde 1., 2., 3, ve 4. Bölge olarak tanımlanıyor.

Düzenlemeye göre, bir bölgede görev yapan personel bir daha aynı bölgede görev yapamayacak. Bir personelin dört bölgede çalışması zorunlu hale gelecek.

Jandarma ile eş maaş ayarlaması üzerinde çalışılırken, rütbelerde yeni unvanlara yer verilecek.

Örneğin, maliyeci komiser, kimyacı başkomiser, planlamacı komiser gibi rütbeler oluşturulacak.

Yeni düzenlemenin ana başlıkları böyle.

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Muhalefetin açtığı yol, emniyet teşkilatının kademeli de olsa rahatlamasını sağlayacak.

Daha önce de belirtmiştim, yüzbinlerce polis emeklisi ve ailesi var memlekette.

Ve polis teşkilatı gerek muvazzafıyla, gerekse emeklisiyle siyasette belirleyici konumda.

Emniyet teşkilatına sahip olmak iktidarın yolunu açar.