Emniyet’te tuhaf gelişme: Interpol’den sorumlu Çalışkan, Türk heyetinde yok!

İstanbul’da yarın başlayacak Interpol Genel Kurulu hakkında Türkiye’nin mevcut durumunu salı günü Büyüteç’te detaylı biçimde aktarmıştım.

Tüm dünyadan polis şeflerinin katılacağı genel kurulda; Türkiye, ev sahibi olması nedeniyle oldukça geniş bir ekiple bulunacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde suçla mücadele faaliyeti bulunan operasyonel birimlerden polis müdür ve amirleri, genel kurul öncesinde İstanbul’a çıkarma yaptı deyim yerindeyse.

Interpol, istihbarat ve terörle mücadele birimleri başta olmak üzere kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele, asayiş, göç birimlerinden daire başkanlarının yanı sıra alt düzeyde pek çok polis, Interpol Genel Kurulu’nda görevlendirildi.

Son dönemde özellikle yurt dışında yaşayan organize suç örgütü liderinin sosyal medya paylaşımlarına konu olan ulusal ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi de genel kurulda çalışacak.

Türk heyetinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la beraber katılımcı birimlerden sorumlu genel müdür yardımcıları da yer alacak, elbette.

Yazının girişinde linkini verdiğim Büyüteç’te, Türkiye’nin genel kurulda karşılaşabileceği olası durumları aktarmıştım.

Genel kurulda neler olabileceğini araştırırken Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilginç bir durumun yaşandığını tespit ettim.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı’nda Interpol Dairesi’nde sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan’a Türkiye’yi temsil görevi verilmemişti!

Çalışkan her şeyden önce Türk Interpolü’nden sorumlu bir polis müdürü ve yöneticisi.

Ayrıca, beş yıl gibi uzun süre boyunca İstanbul gibi bir dünya metropolünün kamu güvenliğinden birinci derece sorumlu idi.

Yetmedi, mesleki kariyerinde uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadelede görev yaptı. İstanbul’da görev süresi içinde binlerce polisiye olayı bizzat sahada yaşadı.

Yetmedi, organize suçlar ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde önemli operasyonların gerçekleştirilmesinde görev aldı.

Yetmedi, FETÖ’yle mücadelede sürecin içindeydi.

Kaldı ki bir de akademisyenliği var.

Yurt dışında uluslararası kuruluşlarda Türk polisini temsil eden Çalışkan, Interpol Genel Kurulu’nda Türkiye’ye doğrudan fayda sağlayabilecekken heyete dâhil edilmedi.

Nedense Ankara’da bırakıldı!

Aslına bakarsanız nedeni belli.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve genel müdürlük karargâhının kimi uygulamalarına karşı çıkıyor.

Terfilere ve emeklilik kararlarına şerh koydu. İçişleri Bakanı Soylu’yu doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. En başından beri Soylu ile olan durumu ortada.

Muhtemel ki, hakkında organize suç örgütü lideriyle bağlantısı olduğu yönünde iddialar bulunan İçişleri Bakanı’nın konuşacağı, dünyanın polis şeflerinin katıldığı uluslararası bir toplantıda bulunması sakıncalı görüldü Çalışkan’ın.

Oysa tersi olabilirdi. Çalışkan’ın, İstanbul gibi dünya kentinde polis müdürlüğü yaparak kazandığı tecrübeyi ülkenin lehine iletişim kanallarının açılması için değerlendirmek mümkündü.

Ama yönetimin tercihi devletin menfaati değil, kişisel ilişkilerin sonuçları oldu.

Kaybeden kişiler değil, ülke oluyor ne yazık ki.

Soylu’yu bekleyen bütçe görüşmesi

İçişleri Bakanı Soylu, Interpol Genel Kurulu’na katılmasını ardından pazartesi sabahı TBMM’de bakanlığının bütçe çalışmalarına katılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin ve komisyondan konuşma hakkı elde eden milletvekillerinin karşısında olacak.

Her bütçe görüşmelerinden yaşandığı üzere iktidar yani Cumhur İttifakı milletvekilleri Soylu’ya “tam destek” verirken, muhalefet milletvekilleri ise uygulamalarını ve açıklamalarının gerekçelerini sorup eleştiri yapacak.

Yıllardır TBMM’deki bütçe çalışmalarını izleyen bir gazeteci olarak, Soylu’nun katılacağı bu yılki bütçe görüşmelerinin en zorlusu olacağını söyleyebilirim.

Soylu’nun muhalefete karşı dosyası kalabalık. MHP’den de aldığı siyasi destek sonrasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefete yönelik söylemini sertleştirmesi mümkün. Son dönemde bunun sinyallerini veriyor zaten.

Fakat bu sefer muhalefetin dosyası da oldukça dolu.

Bizzat kendisiyle ilgili epeyce iddia ve itham var. Türkiye, neredeyse bir yıldır organize suç örgütü liderinin doğrudan Soylu'yu hedef alan açıklamalarının peşinde.

Bu iddialara karşın Soylu’nun henüz herhangi bir karşı hareketini göremedi kamuoyu.

Kendi partisinden kaybettiği destek var. Buna karşın MHP, özellikle genel başkan Bahçeli, Soylu’nun arkasında. Sosyal medyada bazı hesaplar Soylu’ya destek veriyor, o kadar.

Muhalefet, bütçeye hazırlanıyor.

TBMM’de pazartesi günü son yılların en hareketli bütçe görüşmesi yaşanacak kuşkusuz.

Kolombiya’dan bilgi alınacak mı?

Bu arada, son günlerde Türkiye ile Kolombiya arasında “4.9 tonluk kokain ticareti” konusunda devam eden tartışma var.

Önce Türkiye “bilgi alamadık” dedi, sonrasında Kolombiya makamları “bilgi verdik” dedi. Ancak en son Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşamba günkü resmi açıklamasında bilgi gelmediğini savundu.

İşte Interpol Genel Kurulu bu işi somutlaştırmak için bulunmaz bir fırsat.

Soylu, hafta sonundaki Interpol Genel Kurulu’na katılacak. Konuk Kolombiya delegasyonun derecesi ne olacak bilmiyoruz ancak katılım düzeyine göre bir temas olması muhtemel.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi’nin başında Soylu’nun ekibinden ve bakanın güvendiği bir polis müdür var. En azından daire başkanı düzeyinde Kolombiya heyetiyle görüşme yapılıp ilk elden bilgi almak mümkün.

Tabii sonuçlarına katlanılmak isteniyorsa!

Elde edilecek sonuçları da Bakan Soylu bütçede açıklar belki.