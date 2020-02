Yaşamak yaşlıların da hakkıdır; Kominsky Method

Kominsky Method yaşamın her yaşta dolu, değişime açık ve heyecanlı olabileceğini göstermesi açısından adeta reçete olarak yazılabilir. Ne de olsa 40’ından sonra azanı teneşir aklar kültüründe debelenen ve ‘bir yaştan sonra’ ‘ununu eleyip eleği asman’ gerektiği öğretilen bir kültür de yaşıyoruz. Yaşamak denirse! Sadece atasözleri külliyatına bakmak bile gösteriyor ki hayatın her periyodu kontrol altında geçiyor. Ortak bilinçaltının tutsaklaştıran zihniyetine azıcık hayat sızdırmaya çalışmak ise genellikle suçluluk hissettiriyor. Komisnky Method en azından dünyanın başka yerlerinde insanların yaşlanınca ölmeden ölü sayılmadıklarını ve son nefese kadar aşk, sevgi ve üretmenin ayıp sayılmadığını hatırlatıyor.

Kominsky Method evlilik, arkadaşlık, ebeveynlik, aşk, ölüm ve yaşlılık konularını müthiş tespitler ve çözüm önerileriyle işliyor. Örneğin prostatlı kahramanın bir kadına ilgi duyması ve bedeniyle ruhunun çatışmasından kendiyle barışmasına varan yolculuk sırasında insanın kendini her yaşta tanıması ve illa ki vazgeçmeden yaşaması öneriliyor. Kısacası metin, ‘yaş yetmiş olsa da yaşadığın sürece iş bitmez’ diyor. Göz görüyor, gönül aşka teşne vuruyor ama beden bambaşka tellerden çalıyorsa işte buna yaşlılık deniliyor ve dizi kahramanları bununla hem barışmaya çalışıyor hem de yeni metotlar arıyorsa işte buna da Komisky Method deniliyor.

Ölümden önceki son durak olan yaşlılık acınması gereken bir süreç olmaktan çıkarılıyor, hatta dolu dolu yaşanması ve belki de sıfırdan başlanması gereken son şanslara dönüşüyor. Dahası ebeveyn olarak da kusurluluk, bazen sorumsuzluk hatta her zaman sonsuz sevgi dolu olma normlarına karşı çıkılıyor. Ebeveynlerin de sevmeme, savsaklama, isyan ve itiraz etme hakları sorgulanıyor. Sonuçta insan kusurlu bir yaratık ve tüm kusurlar kişi yaşlandığı için affedilmek yerine tekrar masaya konularak yaşam devam ettiriliyor.

Toplamda 8 bölümden oluşan ve her bölümü yaklaşık 30 dakika süren yapımda Michael Douglas ve Alan Arkin başrolde her yaşta star oyuncu olunacağını hatırlatıyorlar. En önemlisi metnin merkezine ileri yaşta oyuncuların konması ve onların hikayelerinin yazılması elbette! Çünkü neredeyse tüm kurgu dünyası odağa genç, güzel ve yakışıklı kahramanları seçiyor ve dünya sadece bir yaş aralığındaki insanların etrafında dönüyor sanki. Hayır işte her yaşın kendi sıkıntıları, kolaylıkları, heyecanları, çıkmazları, çıkarları var ve artık görmezlikten gelinen ya da görmeye değer bulunmayan yaş dönemleri de anlatılmalı! Kominsky Method öyle güzel, dengeli, esprili ve ince anlatıyor ki büyük bir hayran kitlesi oluşturdu, ödüller kazandı ve daha çok konuşulacağa benziyor.