T24’ten dev kampanya! TV koçluk sertifika programı ve eğitimsizlik eğitimi!

Müjdeler olsun, kan, revan ve acıdan reyting sağlama ve %100 umursamazlık vaat ediyorum! Nasıl mı? Eğitimsizlik eğitimi vererek elbette! Dünya da ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirmek üzere TV Koçluk eğitimlerine başlıyor ve başarılı T24 okuyucularına 10 parmak zappingleme sertifikası dağıtıyorum. TV Koçluk eğitimi sonrasında istenen performansa ulaşmak ve kişisel potansiyellerinizi ortaya çıkarmak, arttırmak ve 24 saat uykuda dahi profesyonelce TV izlemek ve hatta izlenmek artık mümkündür. Nasıl mı? Profesyonel TV Koçluk Eğitimi, tüm dünyada etkin izlemenin ve izlenmenin yaygınlaşmasını sağlayan Uluslararası Koç T24’lüler Federasyonu tarafından 10 parmak ZAPPİNG statüsünde onaylanmış ilk ve tek programdır. Katılın ve sertifikanızı alın!

Ancak programa başlamadan evvel 3 doz prime time ve 5 doz gündüz kuşağı detoxu yapmanız gerekiyor. Artık yayıla yayıla, istediğin kanala atlaya atlaya TV seyretmek gericilik, bilinçsizlik, cehalet ve hainlik kapsamındadır, bilesiniz yani!

Öncelikle detoks için 3 gün boyunca Flash TV kafasına giriliyor. Kendinizi aktif izleme moduna alarak ‘ahey ahey, tey tey teyyy, leyy leeleleeey, voşşşş, vıyvıyvıy, lililiiiiili, ha ha ha hey hey hey’ şeklinde bağırılmasını önemle hatırlatırım. Başlarda mide bulantısı, baş dönmesi, kusma ve nefes darlığı yapabilir. Olsun korkmayın, devam edin, başaracaksınız! . Elbette dünya yanıyor, günde birkaç kere rejim değişiyor, sistem göçüyor ve iç güvenlik yasası çıkmadan oluk oluk kan akıtıyor diye halaydan çıkacak, çiftetelliyi aksatacak, durmadan, yılmadan omuz titretmekten, daha fazla gerdan kırmaktan ve daha çok kıvırmaktan vazgeçecek değilsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ne kadar kıvırırsanız kıvırın ana akım medya kadar çeviremezsiniz. 3. Günün sonunda göreceksiniz ki otomatik zılgıt çekiyorsunuz ve göbek atarak hiçbir sporla, rehabilitasyon yöntemiyle, psikolog veya psikiyatristle ulaşamayacağınız umursamazlık zirvesindesiniz. Sırrına erişilemeyen umursamazlığı incelemek üzere gelen İsviçreli bilim adamlarının da halay da kaybolduğu zırvasına inanmayın.

TV koçluğu detoks programının ikinci basamağı ise dışardan izlemekle yetinmeyip mutlaka katılımcı olmaktır. Kesinlikle anneanne, dede, hala, amca, evlat, ana baba elinizde ne kadar tek insan varsa evlilik programlarına yollamalısınız. Kızlarınızı muhafazakarlığından ödün vermeden kıçını açtırarak tarzınızı temsilen ideolojinize uygun bir kanala göndermelisiniz. Oğlunuza bolca dövme yaptırıp namaz kıldırarak Acun Medya’nın herhangi bir yarışmasına derhal katmalısınız. Bebelerinizi sirk hayvanı terbiyecisi gibi ödüllendirip cezalandıran süper dadı programlarında eğitmelisiniz. Çocuklarınız ve ailenizin önünü açmak sizi de rahatlatacaktır. Her kanalda ailenizden birini görmek televizyonla aranızda naif, sıcak ve gerçek bir ilişki temin edecektir. Her birine canlı yayında bağlanarak tüm aile ayıplarınızı, sırlarınızı ve özellikle en kirli çamaşırlarınızı ortaya dökün. Emin olun programcılar da sizi fiştekleyecek ve tüm bağırsaklarınızı meydana sermeniz için ellerinden geleni yapacaklardır. Kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmayınca çok rahatlayacaksınız. İşte ben buna gerçek arınma diyorum. İnsan içine çıkacak yüzünüz kalmadığından ve utanma gibi demode hisleriniz köreldiğinden TV Koçluk eğitimine hazırsınız demektir. İsteyenler birinci aşamada eğitimini aldığı zılgıtlardan dilediği kadar çekebilir elbette.

Artık detoksunuz tamamlandığına göre sıra izleyici olarak kendi kişisel markanızı oluşturabilmek adına güçlü bir şekilde yırtık dondan pırtlarcasına programlara çıkmaktadır. Bakın artık sadece izlemiyor izleniyorsunuz da! Stüdyolara oturun, kötüleri alkışlayın, rezalete katılın ve topluma zararlı bir şekilde namus bekçiliğinde, din satıcılığında, örf ve adet savunuculuğunda sınır tanımayın. Bu arada her nefesinizi sosyal medya aracılığıyla da paylaşın, ilan edin, pinleyin, tweetleyin, dürtün, dürtüklenin. Göreceksiniz izleyici olarak kendi markanız oluşmuş ve aktif izleme workshopları yapmanız için davetler alıyorsunuz.

16 Mayıs 2015

14 Kasım 2015

Seyirci kalmanız ve seyirciliğinizi seyrettirmeniz dileğiyle! Elinizden kumanda, ekranınızdan rezalet ve yüreğinizden milli ve muhafazakar değersizlikler eksin olmasın…