Sevaplı romantik komediler

Gerçekten hayretler verici ama romantik komedi bir dizimiz hatta yeni gelmekte olan dizilerimiz var! Aşk Yeniden hakkı teslim edilmesi gereken istisna bir yapım ve dizi mecrasına harika bir ilham kaynağı oldu. Başarılı bir sabun köpüğü olarak çok zor ve başarılı bir kıvam tutturdu çünkü hakkıyla sabun köpüğü yapmak hiçte kolay değil ve bizde pek fazla benzeri de yok. Amerikan kültürü doğumlu yerli yapım dizimiz bizden tatlarla harmanlanmış hatta Karadeniz’e özgü yerel karakteristik değerlerle iyice renklendirilmiş tam bir seyirlik. Dram, entrika, cinayet ve sahte politik yapımlardan sonra oh dedirten cinsten bir iş! Gülümsetiyor, eğlendiriyor ve temiz bir aşka hasret kalanlar için nefes aldırıyor. Kısacası her bölümde beklentinin üstünde naif sürprizlerle kafa dağıtıyor. Zaten öyle başarılı oldu ki tüm yaz dizilerinin yönünü aşka, romansa, komediye çevirmesine sebebiyet verdi bile. Ekrana nöbetler halinde yağan dönem, polisiye, melodram türlerden sonra nihayet sıra romantik komediye de geldi çok şükür. Kiraz Mevsimi, Güzel Köylü ve Med Cezir gelmekte olan furyanın öncüleri oldular ve şimdi sıra Çilek Kokusu, Kalbim Ege’de Kaldı, GüneBakan, İnadına Aşk ve diğerlerinde…

Gerçi aşk hayatı muamma bir toplumun kendine prens/prenses değil emekli maaşlı, sigortalı bir eş aradığını da ekranlardan her gün izliyoruz. Ama olsun yine de bize uzay filmi kadar uzak ve yabancı olan ‘aşk’ı izlemek bile iyi geliyor galiba. Gerçi bırakın aşkı, hayattan yana yüzü gülmemiş üzgün kadınlar toprağında romantik komedi izlemek kimileri için moral bozucu da olabilir. İki sempatik gencin birbirlerini sevme eğilimlerine paralel bir başka kanalda kadın dövmenin erkeğin sinirlerine iyi geleceği ve kadının da buna şükretmesi anlatılıyorsa romantik komediler iyice absürt de kaçabilir. Kaldı ki dini programların reyting kaygısı içinde seyirciyi bilgilendirmekten çok kendisiyle ilgilendirmek niyetiyle çoğunlukla şova dönüştüğünü hatırlatarak bari açıktan şov yapan programları tercih etmenin akıllıca olacağına da uyanmak gerekir.

Ancak yine de illa ki ve ısrarla aşktan bahsetmek iyidir. Belki bu kadar çok romantik komedinin bir sezonda patlaması da aşka olan özlemdendir. Aşık değilsek bile hasretiyle çile çekmek dayaklı muhabbetlerden ve buna ibadet diyenlerden çok daha temizdir, güzeldir, insanidir. İnatla aşkı yücelten ve sevgiye inanan romantik komediler, şiddet tavsiyesi yapan bazı din programlarından muhtemelen daha sevaptır.