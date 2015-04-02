Geçici yayın yasağı gereğince geçmiş olsun!

Savcı Kiraz’ın rehin alınması ve eylemcilerin dışarıya verdikleri mesajlar sırasında ülkenin elektrikleri kesikti. Ama yine de ne olur ne olmaz diyerek RTÜK’ün 7. Maddesi gereğince haberlere ‘geçici’ yayın yasağı konuldu. Geçti mi, geçirildi mi, geçiyor mu? Geçmiş olsun o zaman!

Haber kanalları da yasalar gereği reklamlara, sağlık programlarına, yemek tariflerine, spor haberlerine, gerizekalılık yarışmalarına ve birbirinden nadide dizilerine devam ettiler. O sırada atılan kurşunlar, bombalar, şiddet, vahşet ve planlı/sız organize işler, cinayetler ve ambulanslar geçti… Geçici yayın yasağı nedeniyle gösterilemedi. Geçmiş olsun inşallah!

Bize yaşam alanı sunduğunu söyleyen ulu önder Ali Ağaoğlu, yaşam mimarlığına devam ederek reklamlarda güzel güzel anlatırken geçici yayın yasağı gereği hangi mahalleler de gazdan ve tazyikli sudan yaşam alanı kalmadığını göremedik. Çünkü yaşam mimarımızın rezidanslarını seyrediyorduk, afedersiniz! Yaralananlara, hastalananlara ve bağrı yanıp sesi çıkması yasaklananlara geçmiş olursa olsun!

Elektrik kesintisi nedeniyle evlilik programlarında elektrik alamadığı halde tam gaz programına devam edenlere de geçmiş olsun. Siz bilmezsiniz ama eşiniz çok iyi bilir diyerek hop hop zıplayan mutlu çiftler yarışırken önce üç denilen sonra ikisinin cesediyle başarıyı ilan eden Başbakanımıza da geçmişler olsun.

Yüce Acun Ilıcalı’nın yönetimindeki Survivor’da cansiperane savaşan gençlerimize ve aynı gece Almeda elendiği için çok üzülen halkımıza özellikle geçmişler olsun.

Gün boyu kesilen elektrikler nedeniyle metro da kalan ve panik atak geçiren amcalara ve teyzelere de geçmişler olsun. Onları haber etmeyen özgür basına da…

Hastaneler de solunum cihazlarına bağlı nefessiz kalan hastalara zaten geçmiş olsun…

Olay ‘başarıyla’ sonuçlandıktan sonra eylemcilerle konuşan Berkin Elvan’ın babasını haber yapmayanlara ve bu telefon görüşmesini yayınlamayanlara çok büyük geçmiş olsun.

Eylemcileri anmak isteyen İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine saldırılmasını haber yapmayan habercilere ayrıca çok çok geçmiş olsun…

Birgün gazetesi yazarı Ece Aydın ve taş çatlasın 5-10 yazarın daha tutuklanması veya hedef haline getirilen Çağlayan Adliyesi’nde nöbet tutan avukatları göstermeyenlere de geçmişler olsun. Ne de olsa yarışmalar, reklamlar, dini sohbetler, evlilik programları kadar önemli ve acil bir durum yoktu. Ama işte yine de geçmiş olsun.

Çok geçmiş olsun gıcır gıcır yeni Türkiye… Geçici yayın yasağı geçmediyse geçirirler ufak ufak! Geçer yani ya da geçmiş olur eninde sonunda…