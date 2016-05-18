Kime, neden dokundular?

Meclis'te dokunulmazların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğinde maddelere geçilmesi 348 'evet' oyu çıktı. Teklif referanduma sunulmanın alt sınırı olan 330 şartını aştı. Ancak referanduma zorun olmaktan çıkaran 367 oya ulaşamadı.

Başka ülkelerde de seçilmişlere, milletvekillerine zaman zaman dokunuluyor, ama Türkiye’deki gibi kitleler halinde değil; teker, teker; bir, bilemedin-iki-üç kişi.

Hele öyle HDP’ye yapılmaya çalışıldığı gibi 59 milletvekilinden 50’sine birden dokunmaya çabalamak; Biri demeliydi; ya aptal, ya da delisiniz!

Guinness Rekorlar Kitabına girer. Kesin.

Kuveyt

Kuveytli milletvekili Daşti’nin dokunulmazlığı kaldırılma nedeni görünürde biraz ilk okul misali, “özür beyanı kabul edilmeden uzun vadeli devamsızlık!” Ama ayrıntılar epey daha girift ve ilginç.

Haber 16 Mayıs 2016 tarihli Gulf News’dan: “Devamsızlık yüzünden dokunulmazlığı kaldırılan Kuveytli milletvekili Daşti” hakkında. Daşti’nin Suriye Cumhurbaşkanı Başar al Assad’ı desteklemesi, İran ile iyi ilişkileri olması, Suudi Arabistan ve krallığa saldırıları nedeniyle her daim tartışmaların içinde olduğu belirtiliyor.

Suriye’yi destekleyen bir televizyon kanalında “Suudi Arabistan ve Türkiye terörü destekliyor ve hedef alınmalı” demesi üzerine Suudi Arabistan’ın Kuveyt’teki elçiliği onu Kuveyt’teki makamlara şikayet edince hakkındaki soruşturma daha resmi hale gelmiş.

Ancak halen Daşti’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle yurt dışında olduğu, bunun için izin de aldığı belirtiliyor. Kuveyt yasalarına göre bir vekil, Meclis Başkanı’ndan izin almadan bir aydan fazla oturumlara katılmazsa, dokunulmazlığı oylanıyor ve kalkarsa kanunla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Brezilya

Geçen haftanın bir başka dokunulması, Brezilya’da kurbanlık koyun yapılan kadın cumhurbaşkanına oldu. İktisatçı Dilma Rousseff, 13 yıldır iktidardaki İşçi Partisi’nin çok popüler Lula de Silva’sından sonraki Cumhurbaşkanı. 2011’de seçilmişti. Ekonominin kötüye gidişinin sorumluluğu ona yıkıldı ve kurban edildi. Halbuki hakkında tek bir yolsuzluk dosyası yok.

Böylelikle Brezilya’da 13 yıldır iktidarda olan solcu İşçi Partisi’nin sonu gelmiş olacak. “Oysa”, diyor Agence France Presse, “milyonlarca insan, bu partinin ilerici toplumsal programları sayesinde yoksulluktan kurtulmuştu.”

Saatlerce süren oylamadan çıkarken Rousseff şöyle konuştu: “Hata yapmış olabilirim, ama suç işlemedim.” Temsilciler Meclisi’nden Senatoya, Kongre’deki pek çok vekil hakkında yolsuzluk soruşturması vardı ama kötüye giden ekonominin kabağı onun başına patladı.

Oysa koalisyon ortağı ve şimdi onun yerine başa geçen Beyrut doğumlu Michel Temer’in, hem kendi, (alkol satın alımında yolsuzluk), hem de partisindeki vekillerden çoğunun en az bir kaç yolsuzluk dosyası var.

Kararı kim aldı? Çoğu üyesi yolsuzluktan soruşturulan Kongre’nin alt kanadı!!! Glenn Greenwald’ın, haber sitesi The Intercept’teki ilgili yazısından iki cümle aktarayım.

“Karışık ilişkileri ve işleri nedeniyle Interpol’ün kırmızı listesindeki Paulo Maluf, Rousseff’in dokunulmazlığının kaldırılması için “evet” dedi. Kara para aklamaktan suçlanan Nilton Capixaba, “evet” diye haykırdı. Yalancı belge hazırlayıp kamu paralarını iç etmekten sorgusu yapılmakta olan ama Temsilciler Meclisi üyeliği devam eden Silas Camara, ‘Tanrı aşkına, evet ‘ dedi.”

Kongrenin alt kanadında yapılan ve 20 saat süren bir maratondan sonra 22’ye karşı 55 oy ile soruşturması sürerken, Rousseff 180 günlüğüne görevden alındı. Şimdi dosya Senato’ya gidecek; ama anlaşılan sonucun farklı olması beklenmiyor. Sonunda da Rousseff kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmaktan yargılanacak.



Mısır



Yine geçen hafta Mısır’da Temsilciler Meclisi İskenderiyeli milletvekili Haitham El-Hariri’nin dokunulmazlığı kaldırdı. Hakkında, yasaklı Müslüman Kardeşlere karşı şiddete kışkırtmak ve Müslüman Kardeşler karşıtı protestolara önayak olmaktan yargılanma kararı alındı.

Mısır’da hoş başlayıp kötü biten Arap Baharı’nın başlangıcı 30 Haziran 2013. Kimileri kararın, bu tarihin üçüncü yıldönümünün hemen öncesine gelmesini dikkat çekici buluyor.



Ukrayna



Eski Başkan Viktor Yanukoviç’in arkadaşı Ukrayna milletvekili Serhiy Klyuyev’in, geçen 2015 Haziran ayında dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Kamu mallarını zimmetine geçirmek ve milyon dolarlara varan dolandırıcılık suçlamalarına kamuoyunda da epey bir öfke vardı ve bu sivil toplum örgütü AntAC çevresinde örgütlenmişti. Örgüt benzeri olaylara karışmış en üst düzey kamu görevlilerini yargı karşısına getirmeyi umuyor.



Romanya





Geçenlerde Romanya’da da az kalsın Sosyal Demokrat Başbakan Victor Ponta’nın dokunulmazlığı kalkıyordu. Onunki de yolsuzluktan. 120 ye karşı 231 oyla ve arkasındaki merkez-sol koalisyonu sayesinde Ponta dokunulmazlığını korudu;. Yolsuzluk karşıtı savcılar avukatlık yaptığı 2007-2011 yıllarında Ponta hakkında kara para aklamak ve vergi kaçırmaktan soruşturma yürüttüklerini açıklamışlardı. Ponta ise bunu “muhalefetin marifeti” olarak nitelendirmişti, gel gör ki güçlü DNA geçen aylarda birkaç ünlü-etkili Romanyalının işini kaybetmesine neden olmuştu.

Umarım AKP’nin iktidara tutunmak için başlattığı bu tehlikeli oyunu, tek bir yolsuzluk dosyası olmayan tüm vekiller badiresiz atlatır. Yoksa demokrasiyi savunan kalabalıklardan epey yüksek ses çıkacağı kesin!