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Semra Somersan

semrasomersan@gmx.com

TARİH

11 Haziran 2016

Semavi saraylardan Beştepe Saray Külliyesi’ne

Beştepe’nin doğal hali saray değil, koca bir çiftlik.

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TARİH

03 Haziran 2016

Edward Snowden'ın öğrendiği...

"Snowden’ın yaptığı ise sivil itaatsizlik oyunbozanlığıdır. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda tek işe yarayan budur...”

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TARİH

01 Haziran 2016

“Vandallar"ı tam unutmuştum ki “Zerdüştler...”

Ne kötülüğü var Zerdüşt olmanın çok kavrayamadım...

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TARİH

28 Mayıs 2016

3. Cumhuriyet ve yüz birinci yılın yalnızlığı

1. Padişahlık Dönemi’nin başlangıcı: İlan tarihi. 20 Mayıs 2016, Cuma öğlen saatlerinden itibaren

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TARİH

27 Mayıs 2016

Faustların seçimi: Demokrasi mi parti mi?

Kemal Bey'i güçlü, karizmatik bir lider değil; ama hiç olmazsa iyi niyetli ve demokrat sanıyordum

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TARİH

20 Mayıs 2016

Kuşkular sadece paranoya olmayabilir: Toplu Dokunurluğa bir eşlikçi

Türkiye’de yeni bir anayasa yapılacaksa eğer, ilk on maddesinden biri mutlaka “dokunulmazlıklar hiçbir koşulda kaldırılamaz” olmalı

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TARİH

18 Mayıs 2016

Kime, neden dokundular?

Umarım AKP’nin iktidara tutunmak için başlattığı bu tehlikeli oyunu, tek bir yolsuzluk dosyası olmayan tüm vekiller badiresiz atlatır

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TARİH

15 Mayıs 2016

FÜM: Fezleke Üretim Merkezi

Fezlekelerin sayısı esrarengiz bir şekilde niye her gün artıyor?

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TARİH

09 Mayıs 2016

Geçmişte dokunulmazlığı kaldırılan vekiller

Bu bilgielr, T.C. vatandaşlarından sır gibi saklanıyor, ama saklandığı da saklanıyor

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TARİH

08 Mayıs 2016

Suç önemsiz: Muhalefetteki 'dokunulma' riski, iktidardakinden 6 kat daha fazla

Lordlar kamarasında ömür boyu oturayım diyorsanız, mutlaka iktidar olabilecek bir partiden aday olun...

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TARİH

03 Mayıs 2016

Bir 'e-temizlik' yöntemi olarak 'dokunmak'

Bir partinin milletvekillerinin yüzde 83’ü hakkında fezleke hazırlanan bir ülke!

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TARİH

02 Mayıs 2016

Cumhuriyet'in 'dokunduğu' kadın milletvekilleri

Kilis’e düşen roketleri boş ver, bugün Türkiye’nin en acil (!) işi dokunulmazlıkları kaldırmak üzere Anayasa Komisyonu yeniden toplanacakmış

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