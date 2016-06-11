Semra Somersan

TARİH
11 Haziran 2016
Beştepe’nin doğal hali saray değil, koca bir çiftlik.Devamını Oku
TARİH
03 Haziran 2016
"Snowden’ın yaptığı ise sivil itaatsizlik oyunbozanlığıdır. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda tek işe yarayan budur...”Devamını Oku
TARİH
01 Haziran 2016
Ne kötülüğü var Zerdüşt olmanın çok kavrayamadım...Devamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2016
1. Padişahlık Dönemi’nin başlangıcı: İlan tarihi. 20 Mayıs 2016, Cuma öğlen saatlerinden itibarenDevamını Oku
TARİH
27 Mayıs 2016
Kemal Bey'i güçlü, karizmatik bir lider değil; ama hiç olmazsa iyi niyetli ve demokrat sanıyordumDevamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2016
Türkiye’de yeni bir anayasa yapılacaksa eğer, ilk on maddesinden biri mutlaka “dokunulmazlıklar hiçbir koşulda kaldırılamaz” olmalıDevamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2016
Umarım AKP’nin iktidara tutunmak için başlattığı bu tehlikeli oyunu, tek bir yolsuzluk dosyası olmayan tüm vekiller badiresiz atlatırDevamını Oku
TARİH
15 Mayıs 2016
Fezlekelerin sayısı esrarengiz bir şekilde niye her gün artıyor?Devamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2016
Bu bilgielr, T.C. vatandaşlarından sır gibi saklanıyor, ama saklandığı da saklanıyorDevamını Oku
TARİH
08 Mayıs 2016
Lordlar kamarasında ömür boyu oturayım diyorsanız, mutlaka iktidar olabilecek bir partiden aday olun...Devamını Oku
TARİH
03 Mayıs 2016
Bir partinin milletvekillerinin yüzde 83’ü hakkında fezleke hazırlanan bir ülke!Devamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2016
Kilis’e düşen roketleri boş ver, bugün Türkiye’nin en acil (!) işi dokunulmazlıkları kaldırmak üzere Anayasa Komisyonu yeniden toplanacakmışDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.