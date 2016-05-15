FÜM: Fezleke Üretim Merkezi

Farkında mısınız? Bunlar canlı mikroskobik organizmalar gibi müthiş bir aciliyetle ürüyor. Kanıtı tabloda. Ne acelesi var? Derdi ne? N’oluyor?

Bilemiyoruz. Sadece görülen arasıra herhangi bir gazete çıkan bir veya birkaç sayı, veya farklı gazetelerde beliriveren farklı sayılar; üstelik aynı gün içinde bile birbirleri ile uyum içinde olmayabiliyorlar..

Bu kadar hızlı çoğalan siyasi organizma da az bulunur doğrusu. Ayın 16’sı, TBMM’de görüşülecekleri gün şimdi 18 Mayıs’a ertelendi. İki günde daha ne kadar artmayı becerirler, ful kapasiteleri nedir kestiremiyorum, ama ben size yukarda, çeşitli kaynaklarda dokunulmazlık yazmaya başlayalı beri gördüğüm sayıları yazıyorum.

Bence bir başka tuhaflık daha var; hani bu yumuşak doku, iç içe geçebilen bir bulmaca, beyin içindeki karmakarışık sinirlerin sayısı, rubik küp falan değil, sonuçta bir kağıt üzerinde yazılı bir suçlama. Torba fezleke değil ki doldur bohçayı gitsin; tek tek at kağıtları masaya ve say.

Yok burda öyle değil; her nedense ya eski çağlardan kalma bir yöntem mi kullanıyorlar nedir? Ya da ne bileyim, mesela gelecek 22 ve 23. yüzyıldan mı, ya da, şimdilerde NASA’nın, üzerinde evler inşa etmek için yarışma açmış olduğu Mars’tan mı bilemiyorum.

Üstelik her bir kaynağın verdiği fezleke sayısı da farklı idi son zamana kadar. 10 Mayıs’ta sayılar birden hizaya geldi; eşitlendi. Esrarengiz bir durum. Ama hiç kimse, ne de bir haber kaynağı durumu garipsiyor. Her biri- içindeki sayı gizeminden ve Umberto Eco’dan bihaber, fezlekeleri şen şakrak kucaklamış yola düzülüyor. Anlaması imkansız.

Emin olmak için tekrar lügata bakıyorum.

İşte Türkçe-İng lügat diyor ki: fezleke= record, summary of proceedings, summary. Yani “kayıt”, “tutanakların özeti” veya doğrudan “özet.”

2011, Türk Dil Kurumu Lügatı: “Bir kararın kısaca yazılması. özet, hülasa.”

1970 Ferit Develioğlu’nun Ansiklopedik Osmanlıca-Türkçe lügatı (eski ve yeni harflerle): fezleke= 1. hülasa, netice, muhtasar, özet 2. Huk. [evvelce] mahkemelerde soruşturma evrakının altına yazılan hülasa

fezleke-i tarih= tarih hülasası, özeti.

fezleke resmi= huk. [evvelce] mahkemelerin ceryanını (sic.= özgün kaynakta da böyle yazılmış demek Latince de.) kısaca tespit eden vesikadan alınan masraf.

Hay Allah hepsi bu muymuş? Özet. Ömrünün 38 yılını okumakla, geri kalanı da okutmakla geçirmiş biri olarak çok özet çıkardım. Sayısız. İnsan olsa olsa üşenir, ama korkulacak bir şey yoktur, bilebildiğim kadarıyla; “özet”, sonuçta.

Niye öyle fezleke, mezleke gibi tuhaf isimler kullanıyor da insanı korkutuyorlar.

Ve niye esrarengiz bir şekilde sayıları her gün biraz artarak gelişiyor?

Dönelim şimdiye: Mars’ta falan değil, laboratuvarda imişim. Ve yaşam ortamlarına her gün yeni, üretkenliği arttırıcı bir kimyasal madde enjekte ediyormuşum. Öyle bir madde ki hücreleri bölüp duruyor, her gün bir taneden en az dört veya sekiz organizma daha “doğuyor." Doğuyor tırnak içinde çünkü bunlar doğurmaz, hücreler bölünür, bölündükçe daha da bölünür ve böylece sonsuza kadar çoğalırlar.

Yakında 776 bin km kareyi sarıverecekler adeta. Çok ilgimi, ama, aynı zamanda, epey de husumetimi çekiyor doğrusu.

Üstelik bunlar İstanbul’un en hoş, (bence) dünyanın en sempatik semtlerinden Kuzguncuk’da mı ürüyor acaba diye merak etmeye başladım? Kiralalanmış bir yalıda? Kozmik Odanın tek anahtarı da oralarda bir yerlerde olabilir mi?

Yalı olması tabii, müthiş ilham verici, denize, dalgalara bak, beton ufku izle, batan güneşi gözle, içinde yok edilmiş balıkları- kaplumbağları, denizyıldızlarını ara. Ara Allah ara.

Olsa olsa sayısız deniz anası ve bol cıvalı midye bulursun.

Her kaşifin M.Ö. 200‘lü yıllarda banyodan sular içinde fırlayan Siraküzeli Arşimed gibi yolunda ne var ne yoksa sırıl sıklam edip düzgün olmayan bir objenin hacmini nasıl hesaplayacağını keşfettiği için “Eureka Eureka” diye bağırması gerekmiyor ya! Bu da Kuzguncuk-vari, sakin-sessiz alttan gelen, dosyalar arasına sıkıştırılıvermiş bir keşif olabilir.

Düşün-taşın. Üzerinde çalış. Beyin fırtınası yap ve derken biri: “HAH, bak işte” veya “Aha, aha al sana HDP için bir fezleke konusu daha” mı diyor?

Ya da İstanbul merkezli “Fezleke ve diğer Asi konular”ı iktidar için araştırma örgütü tarafından mı keşfediliyor bunlar? Yoksa Saray külliyesindeki çeşitli uzmanlar, danışmanlar, iktidar meraklıları mı üretiyor bunları?

Bilmiyorum.

Ama fezleke-özet-hülasa-mahkeme kaydı her ne ise, artık i-s-t-e-m-i-y-o-r-u-m.

Kimse TBMM’deki insanlara dokunmasın lütfen, ne de başka yerlerde nefes alıp verenlere.

Türkiye’de “Son on ayda 5 bin kişi ölmüş, ve Bay demiş ki: “Ülkemizde şehitler tepesi hiç boş kalmayacak.” (Cumhuriyet, 14 Mayıs).

1- memurlar.net, 2 - bbc.com, 3 - hayattv.net 4 -haberiyakala.com, 5- birgün.net, milletvekili ve fezleke sayıları o gün için aynı kaynaktan alındı.