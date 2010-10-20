T24 LogoT24 Logo

Ragıp Ertuğrul

-@t24.com.tr

20 Ekim 2010

Bir Devrimin(!)Ardından

Etraf devrimden yıkılıyor... En son basında en büyük devrimi yaşattılar ya artık gözümüz arkada kalmaz...

Etraf devrimden yıkılıyor... En son basında en büyük devrimi yaşattılar ya artık gözümüz arkada kalmaz. Gözümüz arkada kalmaz dediğime bakmayın, bu gidişle gözümüz açık gidecek.
Zira afişi ters yüz ederek, kağıdı sağından solundan kırpıp şekil vererek değil devrim, kese kağıdı bile yapamazsınız.
Kese kağıdı içine koyduğunuz ağırlığı taşımalıdır...
Boyası akmamalı, ele çıkmamalıdır...
Islandığı zaman bile eve kadar idare etmelidir...
Herkes için ulaşılabilir olmalıdır...
Ama aslından yüzde yüz emin olunmalıdır...
Saçını sağdan sola tarayıp solculuk edebiyatı yapanlar, kapitalizmin tüm nimetlerini son lokmasına kadar tıkınmaktalar. Bu durum basında da böyle, kültür-sanat camiasında da. Nazım’ın eteğine tutunup bir yerlere tırmanmak moda ya... Ne gam!.. Sabahattin Ali’yi, Hasan Ali Yücel’i, Ahmet Arif’i anlamakla ne işimiz olur değil mi?
Renk olsun, çeşit olsun, ortaya yanar dönerli bir karışık meyva olsun... Televizyonu açtığımızda ne gerçek ezen ne gerçek ezilen olsun... Sahte burjuvalarla, çakma varoşlarla gönlümüzü eyleyelim değil mi?
Siz siz olun aman gözünüzü açmayın fazla; uyuyor sansınlar. Ya da yerimizden hoplayarak kalkarsak bir anda avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlayın.
Uyuduğumuzu anlamasınlar ya da hala uyuduğumuzu sansınlar.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

Yazarın Diğer Yazıları

Bir Avuç Gökyüzüne Bakış

Bir avuç insan; iki bin de olsak beş bin de… Yanında, yamacında, arkasında değil resmen karşısında ise sayıyla ifade edilemeyecek ölçüde bir büyüklük; bir zihniyet…

'Deliler gösteriyor körlere yolu'

Geçen Cumartesi akşamı Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak az sayıda eleştirmen dostumuzla İzmit’e Kral Lear’ın galasına gittik

Sanatçı muhafız olmaz

Klasik müzik dünyasında besteciliği ve konser piyanistliğiyle haklı bir üne sahip bir sanatçımız Fazıl Say

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24