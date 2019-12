Baharla Gelen Bir Genç Diva

10 yaşında katılmaya başladığı masterclass ve workshop’lardan sonra aldığı bursla 14 yaşında Fransa’ya müzik okumak için gitmek... konservatuvarı birincilikle bitirmek... bu süreçte katıldığı yarışmalarda birincilikler elde etmek... yine aldığı burslarla akademik eğitimini önce Kanada’da sonra da Amerika’da sürdürmek... Birleşmiş Milletler’de dünyanın her yerinden büyükelçilere konser vermek...Akademik ve konser kariyerini Amerika’da sürdüren 1982 doğumlu keman sanatçımız’den bahsediyorum.Kanada Calgary Üniversitesi’nde dünyanın sayılı keman profesörlerinden Edmond Agopyan, Burcu’nun “Anadolu” isimli bestesini dinleyince etkileniyor ve üniversitesine öğrencisi olması için davet ediyor. Dinlerin, ırkların, dillerin üstünde duygulardan yola çıkan bir müzik dilinin varlığına inanan bir yaklaşım... Göker, Türk olmanın verdiği gururu, Balkan kökenli ve Akdenizli olmanın sıcaklığını ve mütevaziliğini aynı bedende ve yürekte birleştiriyor, müziğiyle dünyaya aktarıyor.Burcu, bu hafta NewYork’ta “” kapsamında Enesco, Mendelshon ve Scoenfield’in eserlerinibir Stradivarius kemanla çalıyor.Müzik otoriteleri Burcu’yu “” olarak nitelendiriyor.Ve bu genç diva, akademik tatillerinde her türlü ulaşım ve konaklama giderlerini kendi cebinden karşılayarak eşlikçisi ve bir yıldır eşi olan Amerikalı piyanist Eric Jenkins’le birlikte soluğu Türkiye’de alıyor. Bu coğrafyanın beslediği müziğiyle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyor.Anadolu’nun farklı kentlerinde üniversiteli gençler, konser biletleri Amerika’da elli doların üstünde fiyatlarla satılan bu genç divayı ücretsiz olarak dinleme fırsatını yakalıyor. Bu konserlerin düzenlenmesinde, evsahipliği yapan üniversitelerin vizyoner, eğitim ve sanat tutkunu rektörlerinin katkısı büyük. Burcu, İstanbul’daki iki konseri de daha çok insana dokunabilmek için ücretsiz olarak veriyor. Hatta ilk konserini davet edilen yüz engelli genç de izleyecek.İkilinin turne programında;bulunuyor.Yakın zamanda dünya konser salonlarında adı sıkça anılacak Burcu Göker’in konserlerini takip etmenizi öneriyorum.Müziğin enerjisi ve huzuruyla dolu bir bahar dilerim.