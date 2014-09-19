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Pınar Tremblay

pktremblay@csupomona.edu

19 Eylül 2014

Zorunlu din eğitimi: Yetmez ama evet evet hemen!!!

'İslam Devleti’ni saldırılarla yormayalım, biz onlara katılalım, biat edelim mutlu olalım…'

 

Zorunlu Din Eğitimi: Yetmez Ama Evet Evet Hemen!!!

Evet, uzun istişareler sonucunda hepinizin yüreğine su serpecek komşumuz İslam Devleti’yle nasıl baş ederiz  sorusuna çok güzel bir cevap buldum.  Yani zaten bu dermanı sayın Başbakanımız Davutoğlu bulmuş durumdalar, benimkisi bunun biraz daha açık yazılması olacak…İlk adım tüm farklı dinleri yok ediyoruz Türkiye’de, evet evet zorunlu din dersi ilk adım ama yetmez… Yani evet ama asla yetmez… Hepiniz din değiştiriyorsunuz. Sonra efendim “ben modern Sünniyim, ben agnostiğim, ben ateistim, ben laik yaşıyorum” diyenleri ayrıca her mahallede kurulacak komitelerle Sünnileştireceğiz. İyi Sünniler olmalıyız…Öyle daracık pantalonlar, kravatlar, sakalsız yüzlerle ortada dolaşan ılımlı İslamcılar, alnı secde görmemiş Ala dergisinden fırlamış daracık “tesettürlü” teyzeler, annesi muhafazakar ama açık, evden çıkınca eteğini kısaltan pek namuslu liseli genç kızlarımızla, gizli gizli ‘dry Martini’ içen hacı amcaların oğullarına kötü haber bunlar… Sadece fakir fukaranın değil mesela sizin kızlarınızın da 17’sine gelmeden evlendirilmesi gerekiyor. Yani artık İslam Devleti’nin üst yönetimi, halife ne derse, Rakka da Musul da ne yaptılarsa...

Üzgünüm ama İslam Devleti’ne sizlerle kabul edilemeyiz… O nedenle sizlerin çok ciddi bir eğitimden geçmeniz gerekecek…Napalım, nargile de yasak bu yeni düzende… Neyse, anladınız sanırım… İslam Devleti’ni saldırılarla yormayalım biz onlara katılalım, biat edelim mutlu olalım….

Bugüne dek hep biat edenler mutlu olmadılar mı? Durmak yok! Yola devam!

 

 

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