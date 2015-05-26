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Pınar Tremblay

pktremblay@csupomona.edu

TARİH

26 Mayıs 2015

Eyyy sevgili eskimeyen aşklar için HDP vardır!

Ayrıldıkları sevgililerini arayıp ikna eden AKP’li sayısına bakmamız icap edebilir mi?

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TARİH

23 Nisan 2015

İdeolojik halay çekelim mi? HDP'ye oy vermeniz için 6 neden

Beyaz Türkler, Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı için oy verdiler, ve şimdi de daha büyük rakamlarda HDP'ye oy verecekler

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TARİH

12 Nisan 2015

Menderes Sendromu ya da thanatophobia

Çocuklarımız kefenle dolaşmanın cesaret göstergesi olmadığı bir dünyayı hak etmiyor mu?

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TARİH

07 Nisan 2015

Susturulduk eyy halkım…. Affetme bizi…

Susturulduk… Sustukça analitik ve eleştirel düşünme yetimizi kaybediyoruz. Susturulduk… İyi olmadı…

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TARİH

21 Mart 2015

Sinan Oğan

Neden gelecek seçimde aday olmayacağını bilmiyorum, ancak tüm MHP’lilere, ve MHP’li olmayanlara ricam Sinan Oğansız neler kaybedeceğinizi düşünmeniz Meclis’te

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TARİH

19 Mart 2015

Aslında her daim erkeğin beyanı esastır

Bunca çocuğun masumiyetini kanlı gözyaşlarıyla kaybettiği topraklarda nasıl utanmadan insan içine çıkabiliyorsunuz?

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TARİH

11 Mart 2015

İkinci adam olmak zordur… Hele bir diktatörlükte imkânsızdır…

Sanırım, Fidan dramı sürecinde hepimiz reddedilemez gerçeğin bir kez daha ayırdına vardık: Reis ne diyorsa o…

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TARİH

08 Mart 2015

Yenilen Türkiye, ezilen yürekler

Bir gün Kabataş yalancılarının yargılandığını görür müyüz? Polise sahte ihbar yapmak suç değil mi?

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TARİH

02 Mart 2015

Gerçek darbe kaç vakte?

Her toplum ezilebildiğince ezilmeyi kabul eder, ne zaman ki bir yer de ip kopar o zaman devran durur

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TARİH

28 Şubat 2015

Haremlik-selamlık Türk siyasetini sarsan Kürt kadınları

Zulmünüzle güçlenen Kürt hareketinin kadınları, size zulmetmeyecek kadar güzeller

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TARİH

23 Şubat 2015

Askerler kurtulduğuna göre, şimdi soru sorma zamanı

Türkiye’nin camilerini, türbelerini, yatırlarını güvenceye almak bundan sonra toprak almaktan daha öncelikli olmalı

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TARİH

12 Ocak 2015

Seni kayıtsız şartsız sevdim

Bu yazının amacı sevda ve aşk

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