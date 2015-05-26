Pınar Tremblay

TARİH
26 Mayıs 2015
Ayrıldıkları sevgililerini arayıp ikna eden AKP’li sayısına bakmamız icap edebilir mi?Devamını Oku
TARİH
23 Nisan 2015
Beyaz Türkler, Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı için oy verdiler, ve şimdi de daha büyük rakamlarda HDP'ye oy vereceklerDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2015
Çocuklarımız kefenle dolaşmanın cesaret göstergesi olmadığı bir dünyayı hak etmiyor mu?Devamını Oku
TARİH
07 Nisan 2015
Susturulduk… Sustukça analitik ve eleştirel düşünme yetimizi kaybediyoruz. Susturulduk… İyi olmadı…Devamını Oku
TARİH
21 Mart 2015
Neden gelecek seçimde aday olmayacağını bilmiyorum, ancak tüm MHP’lilere, ve MHP’li olmayanlara ricam Sinan Oğansız neler kaybedeceğinizi düşünmeniz Meclis’teDevamını Oku
TARİH
19 Mart 2015
Bunca çocuğun masumiyetini kanlı gözyaşlarıyla kaybettiği topraklarda nasıl utanmadan insan içine çıkabiliyorsunuz?Devamını Oku
TARİH
11 Mart 2015
Sanırım, Fidan dramı sürecinde hepimiz reddedilemez gerçeğin bir kez daha ayırdına vardık: Reis ne diyorsa o…Devamını Oku
TARİH
08 Mart 2015
Bir gün Kabataş yalancılarının yargılandığını görür müyüz? Polise sahte ihbar yapmak suç değil mi?Devamını Oku
TARİH
02 Mart 2015
Her toplum ezilebildiğince ezilmeyi kabul eder, ne zaman ki bir yer de ip kopar o zaman devran dururDevamını Oku
TARİH
28 Şubat 2015
Zulmünüzle güçlenen Kürt hareketinin kadınları, size zulmetmeyecek kadar güzellerDevamını Oku
TARİH
23 Şubat 2015
Türkiye’nin camilerini, türbelerini, yatırlarını güvenceye almak bundan sonra toprak almaktan daha öncelikli olmalıDevamını Oku
TARİH
12 Ocak 2015
Bu yazının amacı sevda ve aşkDevamını Oku
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