Derdimiz İslam değil, sen hâlâ anlamadın mı?

Evet, daha Sezen Aksu’yu yeterince analiz edemeden, sırada Leman Sam var…

Leman Sam’ın ne dediğini, neden dediğini, nasıl dediğini, aslında nasıl haklı olduğunu, ya da neden kafir olduğunu, nasıl kınanması ve hatta tekfir edilmesi gerektiğini anlatmayacağım… Sonuç olarak, iftira atmamış, kimseyi kararlamamış, başkası ya da inananlar grubu adına konuşmamış, kendi görüşünü belirtmiş…. Biz onlarca kırmızı fiyonklu demokrasi paketi açtık, haliyle müthiş democrat olduk di mi? Buna göre seçilmiş olmayan, hatta bildiğim kadarıyla üst düzey bürokrat da olmayan birisinin görüş bildirmesi neden devletin en üstündekilerin böylesine kızgın tepkilerine neden oluyor?

Burada gerçekten söylenen önemli değil…. Onu anlıyoruz… Dini inançlara hakaret, duyarlılıkları görmezden gelmek sorun değil… Burada sorun “söyleyen kişi” çünkü herşeyi bir kenara bırakıp söz söyleyenlerin kimliklerini çıkartıp, Efkan Ala’nın geçen Ramazan Peygamber Efendimize (SAV) atıf ederek yaptığı konuşmada https://www.youtube.com/watch?v=6zWjUUIlCmY “O bile gururlandı ama biz gurura düşmeyeceğiz” çizgisindeki sözleri, Egemen Bağış’ın montaj olduğu iddia edilen “bir ayet salladım, Bakara Makara ” arkadan eşinin “ayran iç ayran” sözleri sizce Leman Sam’ın sözlerine kıyasla İslama daha mı saygılı? Diyanet İşleri Bakanının savunduğu Ala, ve hiç bir AKPlinin tek söz edemediği Bağış ne kadar güzel İslami hoşgörüyle kucaklanıyorlar….

Eğer bu tip cümlelere, duruşlara hoşgörü gösterebilecek kadar sabırlı ve anlayışlı ise yüzde 99u Müslüman olan Türkiye, neden “zavallı” dedikleri bir kadının bir tek cümlesine böylesine hınç, kin ve nefretle saldırıyorlar? Bu kaçıncı, hep aynı kısır döngüde gidip geliyoruz…

Tuğçe Kazaz Bülent Arınç’ı savunmuştu yanlış anımsamıyorsam, insan içinde kadının kahkahası konusunda… bu durumda sanırım Kazaz çok kıymetli bir sanatçı? Ben kendisini tanımıyorum, yanlış anlaşılmasın…. Sadece demek istediğim sizler gibi olmadan, sizlere övgü yağdırmadan, her daim biat etmeden var olmak, nefes almak gitgide zorlaşıyor bu ülkede… Bunun farkında mısınız?