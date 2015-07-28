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Perihan Mağden

pmagden@t24.com.tr

28 Temmuz 2015

Meğer Amerika'nın babası tecavüzcüymüş! Karısı da, inkâr şampiyonu!

Sonunda; Amerika'nın Televizyon Babası Cosby'in, uyuşturucular verip tecavüz ettiği 35 kadın, New York Magazine'e kapak oldu...

Sonunda; Amerika'nın ( bilmemkaç yıl boyunca) Televizyon Babası Bill Cosby'nin, uyuşturucular verip tecavüz ettiği 35 kadın, New York Magazine'e kapak oldular.

Derginin görüştüğü onca kadının yanında bir sandalye de boş bırakılmış.

Zira bunca yıllık tecavüzcü kariyeri boyunca, tam olarak kaç kadına tecavüz ettiğini bilmenin, imkânı yok.

Tüm o bilinmeyen / bilinemeyecek kurbanlar adına boş bırakılmış o sandalye. 
Bizim televizyonlarımızda da “Cosby Ailesi”yle kaç yıl boyunca, “Ne şahane aile babası yahu!” diye ağırlanan siyah aktör hani.

 

Bill Cosby’nin uyuşturucu da vererek tecavüz ve taciz ettiği 35 kadın, New York Magazine'e kapak olduLos Angeles ve Las Vegas'ta savcılar yaklaşık 50 suçlama dosyasını incelemekle meşgul.

50 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor Cosby'nin bir rezil tecavüzcü olarak geçmişi.

Adam, öylesine saygın, sevilen ve mühim biri ki, uzun yıllar boyunca “Bana kim inanır, rezil olduğumla kalırım!” diye çıtı çıkmıyor onca kadının.

Çoğu başlarına geleni tam olarak tasvir edemiyor da.

Yıllar önce vermek zorunda kaldığı bir ifadede, Cosby tecavüz etmeden önce, kurbanlarına “quaaludes” (ağır bir yatıştırıcı / gevşetici çeşidi) verdiğini itiraf etmiş.

Victoria Valentino: Cosby bana kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyerek bir ilaç verdi. Daha sonra beni oral seks yapmam için zorladıBu ağır ilaçlanma nedeniyle de, tam bir ifade verememe korkusunu yıllarca taşıyor Cosby'nin tecavüz kurbanları içinde.

Adamın müthiş popülaritesini, saygınlığını, zenginliğini düşünün.

Bir de tecavüz kurbanlarının satır satır herrrr şeyi anlatıp, başlarına geleni ispat etme zorunluluğunu!

Bunca yıl, bu iğrenç suç gemisini yürütmeye muvaffak oluyor Cosby işte.

Yıllar önceki (bir nevi suçunu itiraf ettiği ) ifadesi ancak ortaya çıkartılıp, konuşmayı göze alan kurbanlarının sayısı giderek arttıkça, onu savunmakta ayak direyen arkadaşları da, hata işlediklerini, besbelli yanılmış olduklarını kabul edip kamuoyundan özürler dilediler.

Cosby'nin Disney World'teki büstü kaldırıldıDahası, Disney World'deki heykeli kaldırıldı.

Ağırlıklı olarak siyahların okuduğu Central State Üniversitesi, onun isminin verildiği binanın tabelasını söktü.

Mütevelli heyetinde olduğu Temple Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda bırakıldı.

Güzel Yurdumuz'da suç işleyenlere asla layık görülmeyecek nice cezalandırma yöntemi, devreye sokuldu anlayacağınız.

(Hakikaten ben ülkemizde hiç kimsenin, yaptıkları ettikleri suçlar ve kabahatler akabinde ceza aldığını görmeden gitme korkusuyla yaşıyorum. Sosyal, siyasi, hukuki arenalarda yapılan her çeşit rezillik, yapanların yanına KÂR kalıyor. İsimlerinin üstüne bir çarpıcık olsun, atılmıyor.)

Central State Üniversitesi, Cosby'nin isminin verildiği binanın tabelasını söktüTüm bu olan biten katlana katlana, dalga dalga büyürken, Bill Cosby'nin bilmemkaç yıllık eşi Camille Cosby Nuh! diyor, peygamber demiyor. İnanılır gibi değil.

Böyle adamların, böyle eşler sayesinde de (maalesef) varolduklarına / dallanıp budaklandıklarına inanmam bir yana-

İşbirlikçilik, hakikaten beni ziyadesiyle alakadar eden bir yaşam formu.

Aynı zamanda Bill Cosby'nin kariyerinin başından beri menajeri olan “değerli” eşi Camille Cosby “Kocam tecavüzcü değil, kadın severdir!” diyor. 

Yeminle.

Bill Cosby'nin eşi ve menajeri Camille CosbyBütün bu suçlamaları onlardan para kopartabilmek için üretilmiş komplolar silsilesi olarak tanımladığı gibi, olan biteni kendine ve kocasını star yapabilmek için emeklerine, hakaret de kabul ediyor.
Onu ben yarattım. Nelere giriştiğimin farkındaydım. Bu sorunu halledeceğiz” diyor.

Kadın-sever kocasının yanındaki haklı ve gururlu yerini alıyor yani.

Eğer işbirliğinde çok ileri gitmişseniz ve bu işbirliği sizin için hayati bir öneme sahipse, böylesi bir “tercihi körlük” devreye girebiliyor işte.

O tecavüzcü canavarın yaradılışında ciddi emekleriniz ve o kariyerin karşılığında müthiş çıkarlarınız söz konusu netice itibariyle.

(Kalbimle anlamamın imkânı yok; dört nala beynimi yardıma çağırıyorum.)

E, çamur havuzu medyasının işlevini, tercihi körlüğünü, komplo ithamlarını, acayip çarpıtmalarını, yağ gibi su üstüne çıkmalarını, bir de BU açıdan okuyun dilerseniz.

Bill Cosby'nin ve  aynı zamanda menajeri olan eşinin İTİRAF YOKSUNLUĞU sizlere, memleketimize (muhtelif uyuşturucular eşliğinde ) habire tecavüz edenlerin nasıl da utanmasız ve işbirlikçilerinin nasıl da gözükara
olabileceğini de, anlatsın. 
Hatırlatsın.
Memlekete bağlamadan bitirebilmek isterdim.
Ama beceremedim.
Ruhumun boğazına kadar, memleket meselelerine batmış vaziyetteyim anlaşılan.
Yine.

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