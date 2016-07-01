Perihan Mağden

TARİH
01 Temmuz 2016
Özü sözü bir, esprili, yürekli, kendini acayip güzel ifade eden Serkay da CHP Başkan aday adayım...Devamını Oku
TARİH
18 Eylül 2015
Gazze'ye ağlayanlar, gidip orda ağbi ahkamı kesenler; Cizze'yi Gazze'ye çevirmişler. Cizze unutulmasın diye, çektiğimiz fotoğraflar burada işteDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2015
Cüneyt Özdemir'i yedirmek ya da yedirmemek! Sıra ona geldi...Devamını Oku
TARİH
02 Ağustos 2015
Erdoğan’ın APTAL DÜŞMANLARI var; daha ne olsun?Devamını Oku
TARİH
28 Temmuz 2015
Sonunda; Amerika'nın Televizyon Babası Cosby'in, uyuşturucular verip tecavüz ettiği 35 kadın, New York Magazine'e kapak oldu...Devamını Oku
TARİH
26 Temmuz 2015
Bu güne dek gördüklerimiz, bundan sonra göreceklerimizin/yiyeceklerimizin antresiymişDevamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2015
Dimyat'a cihata gitmeyi düşlerken, evdeki/Suruç'taki/Diyarbakır'daki çocuklarımıza kast edenler hesap vermelilerDevamını Oku
TARİH
20 Temmuz 2015
Onlar sessiz, siz ses verin...Devamını Oku
TARİH
14 Temmuz 2015
Türk medyasının temizlenmesi için, acayip hayırlı olur derin devletin medyadaki ajanlarının açıklanmasıDevamını Oku
TARİH
13 Temmuz 2015
Amerikan Errrrkekliği'nin (Olimpiyat) meşalesi söndü. Kardashian'ların üvey babası kadın oldu; içimiz marka dolduDevamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2015
Bade İşçil'den Meltem Cumbul'a: Beyaz Prensimizi bulduk sevincinden, hezimet duygusunaDevamını Oku
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