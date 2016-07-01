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Perihan Mağden

pmagden@t24.com.tr

TARİH

01 Temmuz 2016

Çok şükür Survivor'ı dürüstlük Atakan kazandı! 1 nefes aldık

Özü sözü bir, esprili, yürekli, kendini acayip güzel ifade eden Serkay da CHP Başkan aday adayım...

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TARİH

18 Eylül 2015

Cizre'nin akıl almaz çilesi ve Güvensizlik Güçleri!

Gazze'ye ağlayanlar, gidip orda ağbi ahkamı kesenler; Cizze'yi Gazze'ye çevirmişler. Cizze unutulmasın diye, çektiğimiz fotoğraflar burada işte

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TARİH

04 Ağustos 2015

Çok alametler belirdi: Can çekişen ana akım medyanın bitmek bilmeyen işgali

Cüneyt Özdemir'i yedirmek ya da yedirmemek! Sıra ona geldi...

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TARİH

02 Ağustos 2015

Başkanın bütün ‘düşmanları’!

Erdoğan’ın APTAL DÜŞMANLARI var; daha ne olsun?

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TARİH

28 Temmuz 2015

Meğer Amerika'nın babası tecavüzcüymüş! Karısı da, inkâr şampiyonu!

Sonunda; Amerika'nın Televizyon Babası Cosby'in, uyuşturucular verip tecavüz ettiği 35 kadın, New York Magazine'e kapak oldu...

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TARİH

26 Temmuz 2015

Eyyyyy T.C.!! Ya benimsin, ya kara toprağın; ona göre!

Bu güne dek gördüklerimiz, bundan sonra göreceklerimizin/yiyeceklerimizin antresiymiş

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TARİH

23 Temmuz 2015

Lahey'se Lahey!

Dimyat'a cihata gitmeyi düşlerken, evdeki/Suruç'taki/Diyarbakır'daki çocuklarımıza kast edenler hesap vermeliler

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TARİH

20 Temmuz 2015

Ada atlarına merhamet eden yok mu?

Onlar sessiz, siz ses verin...

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TARİH

14 Temmuz 2015

Sahiden yok mu aramızdaki ajanları merak eden yahu?

Türk medyasının temizlenmesi için, acayip hayırlı olur derin devletin medyadaki ajanlarının açıklanması

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TARİH

13 Temmuz 2015

Bruce'un Hikâyesi: Geç kalmaktan korkma, bakımsız olmaktan kork!

Amerikan Errrrkekliği'nin (Olimpiyat) meşalesi söndü. Kardashian'ların üvey babası kadın oldu; içimiz marka doldu

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TARİH

07 Temmuz 2015

Yaşasın! Ne biçim 1 koca buldum! Amanin! Ben ne halt ettim!

Bade İşçil'den Meltem Cumbul'a: Beyaz Prensimizi bulduk sevincinden, hezimet duygusuna

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