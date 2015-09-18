Cizre'nin akıl almaz çilesi ve Güvensizlik Güçleri!

Oya Baydar ve Gülseren Onanç çağrıcı oldular.

Bir isim koyduk: Barış İçin Kadın Dayanışması; kalktık Cizre'ye gittik.

Ordakilere ''Yalnız değilsiniz'', demek için.

''Acınızdan, uğradığınız zulmden haberimiz var,'' demek için.

Bi sarılıp kucaklayabilelim diye.

Ne desek boş!

Yirmi bir insan (yirmi bir sivil- diyesim yok) katledildi Cizre'de.

Bir ana öldürülen kızını, derin dondurucuya koymak zorunda kaldı.

Derin dondurucunun başında bekledi: Kızının cesedi donarken, bari yalnız kalmasın diye.

Hastaneye kaldırılamayanlar, kan kaybından öldüler.

Çoluk çocuk evlerinin içinde tarandılar.

Cizreliler ''güvensizlik güçleri'' diyor güvenlik güçlerine.

''Susuz bırakıldık; Kerbela'yı yaşadık'' diyorlar.

Dokuz gün bir dehşetin, katliamın orta yerinde tutuldular.

Sokaklara perde germişler, keskin nişancılar seçip de onları sokaklarında vuramasınlar diye.

Evler, duvarlar,camlar kapılar delik deşik; bakkallar, binalar beton yığını. İnanılır gibi değil.

Gazze'ye ağlayanlar, gidip orda ağbi ahkamı kesenler; Cizze'yi Gazze'ye çevirmişler.

Cizze unutulmasın diye, çektiğimiz fotoğraflar burada işte.

Barış İçin Kadın Dayanışması'nın objektifinden Cizre'yi anlatan 20 fotoğrafı görmek için tıklayın