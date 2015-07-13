Bruce'un Hikâyesi: Geç kalmaktan korkma, bakımsız olmaktan kork!

Aylarca,hatta yıllarca Hunhar Amerikan Magazini, bizi gerdi, gerdi, gerdi.

Kabile Müdürannesi Kris Jenner reddetti de reddetti.

Bruce birkaç (bin) defa ojeyle, spor sutyeniyle, fönlü saçlar vesaireyle yakalandı.



DERKEN:

Vanity Fair dergisinde, efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz'in fotoğrafları eşliğinde, Bruce Jenner ''errkek'' Olimpiyat Şampiyonu'ndan, bakımlı / kokoş / yüzü gergef ''muhteşem kapak kızına'', cinsiyet değişiminin ilk görsel ayağını cümlemizle paylaştı!

Bu, artçılarını müjdeleyen ilk (tinsel) depremdi.



Üstünde 50'lerin Hollywood yıldızlarının mutaassıp seksi mayolarını hatırlatan bej bir çamaşırla, şehla bahtiyar kameralara gülümsüyor ve değiştim kampanyasının ilk fasikülünü suratlarımıza çarpıyordu: ''Bana Caitlyn deyin!'' manşeti altında.



Nisan ayında Diane Sawyer'a kadınlığa geçeceğini nasıl da'' içten'' bir antrenmanla anlattığında, 17 milyon kişi izlemiş mülakatı.

Buna rekor denir!

Karşısında anlayışlılıktan kırılıyordu Sawyer. Eriyip koltuğa karışmasından korktum.

Bruce (o zaman daha adını seçmemişti) çok ıkınarak, gözyaşı dahi döktü birkaç kez.

''Evet, doğruydu.'' Kadın olacaktı: En nihayet.



''Caitlyn'' adıyla açtığı Twitter hesabı birkaç saat içinde, Obama'nın hesabından daha çok takipçiye ulaştı.

Öyle böyle değil yani Amerika'da uyandırdığı ilgi ve alaka. Halka, halka.

Kardashian Vitrininden ne çıksa, rekora doymuyor zaten. E, paraya da.



Trans bireyler için hayırlı oldu mu peki? Olur mu?

Bu, şahane bir durum mu??

Önce geçmişe bakalım. Sonra, röntgenler önümüzde zaten.

Metodumuz, bu.( Olsun.)

‘Kardashian'larla Baş Etmek’

İlk sezonları boyunca ekrana mıhlanmışçasına izlediğim ''Kardashian'larla Baş Etmek'' adlı ''gerçeksancılık şovunda'' arka planda mırıl mırıl konuşan, ilgili & sevgili baba taklidi yapan, feci karısı tarafından itilip kakılan, hobisi olan oyuncak helikopterlerden satın alabilmek için DAHİ kendi parasını dilenen, ''Bu acıklı figürün, meselesi nedir ya?'' diye beni fuzuli düşüncelere sevk eden Bruce- 1976 Olimpiyat dekatlon şampiyonuydu! Yaaa.



Brezilya ağdalarını nasıl yaptıkları tarzı mühim meselelerini bizlerle paylaşan, bu zırvalığın / ticariliğin / sıradanlığın müthiş kadın tacirleri, yıllarca mütemadi bir teşhircilikle büyük bir şöhret, para ve alâkayı istiflerken Bruce da hep baba rolüyle oralardaydı.

Hem vardı, hem yoktu. Hep varken, hiç yoktu.



Ayrıca, bir işi daha vardı: Diyar diyar dolaşıp motivasyonal konuşmalar yapıyordu.

Bilmeyenler İçin Not: Tanınan ve ''işin'' erbabı sayılan birilerinin yaptığı, TAKA TUKA/ AKLIMA MANTAR

TIKA lezzetindeki, ne işe yaradığını asla kavrayamadığım, neyi teşvik ettiğini çıkaramadığım konuşmalar zillzilesi.



Bruce / Caitlyn esasında "doğdu doğalı" erkek kimliğinin içinde rahat edemediğini söylüyor.

"İlla billa errkek olmamı mı istiyorsunuz? Alın size errkeklik ulan!” diye dekatlon şampiyonu olduğunu dahi (acayip sıkıcı tarzıyla) uzun uzun anlattı Diane Sawyer'a.

(Bilim insanı kimliğimle, dinlemek zorundaydım.)



Bir kere: Bruce Jenner öyle böyle bir şampiyon değildi!

On spor dalından oluşan dekatlonda, şampiyon olurken yaptığı dereceler, o farklı dalların şampiyonlarınınkine eşit ve bazıları daha bile iyiydi!

Yani sporların ağababasında bayrağı en tepelere dikmiş bir atletten söz ediyoruz, burada.



Öylesine bir Amerikan Kahramanı ki; o ilk şanlı yıllar boyunca, mısır gevreği kutularının üstünde fotoğrafları vardı.

Yani çoluk çocuğun kahramanı.

Gevrek reklamlarına da çıkıyor, kötü filmlerde de oynuyor.

Pek popüler: seviliyor, sayılıyor, beğeniliyor.

65 yaşında ‘kendini bulma’ kararı

Ve de, 80'lerde başlıyor cinsiyet değiştirme girişimlerine: "Motivasyonal konuşmalarını" yapmaya giderken içine kadın çorabı ve sutyen giymeye, kimi zaman otel lobilerinde kadın kılıklarında dolaşmaya, en mühimi hormon tedavisi görmeye.

İkinci karısından olan oğulları, bir gün duş yaparken büyümeye başlayan memelerini görüp, "Aaa! Babamın memesi var!" bile oluyorlar. (O oğlanlar da realite şov'cu.)



Ama nasıl oluyorsa oluyor, iki eşinden dört çocuğu olan Süper Kahraman Bruce, arkadaşları tarafından tanıştırıldığı Kris'in aşk rüzgârına kapıldığı gibi, onunla da üçüncü evliliğini yapıveriyor.

İki kız çocuğu, yirmi üç koca yıl ve Kardashian'lar sayesinde maya gibi kabaran ağır teşhirci yeni tarz bir şöhretten sonra ANCAK 65 yaşında "kendini bulmaya" karar veriyor.



Maalesef, olayın Alice'in aklını karıştıran 1 UYAN DA, PAZARA GİDELİM yanı mevcut.

Ama HİÇ 1 ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİLDİR (reklamı) ülkesi ABD.

Bunu da, lütfen, göz önüne alalım.



Bir de, şimdilerde insan ömrü 130- 140 yıla çıktı, Hıncal Uluç filan (kendini ) genç (zanneden) bir adam ya - Bruce/ Caitlyn de ''Dante gibi ortasındayım ömrümün'' kanaatinde. Olsa gerek.



Uzun yaşam (longevity) Donald Amca'nın yeni hırs küpü zira. Artık, insanların gözlerinde dolarlarla birlikte, uzuuuuun, çok uzuuuuun yıllar yanıp sönüyor.

Allah arttırsın!



Caitlyn için: şimdi gelsin paralar gitsin itiraflar, dışavurumlar, estetik ameliyatlar, lazerler, marka kıyafetler...

Temmuz ortasında E! adlı Amerikan magazin kanalında kendi programına başlayıp kadın olma sergüzeştini bizlerle milim milim paylaşacak Bruce/ Caitlyn.



Süpermodel kızı Kendall "Ne güzel artık cinsiyet değişimin üstüne yaparsın motivasyonal konuşmalarını" diyordu geçen haftalarda yayınlanan programlarında.

Yani yıllardır "içindeki kadını" gizleye izleye, batıra çıkara ağır yalan bir hayat sürmüş olan bu motivasyon koşucusu, şimdi de "Nasıl kadın oldum? Dürüstüm, hayatımın kadınıyım" fikircanlıklarıyla dolarları cukkalayacak.

(Cukka/ cakka; 1 sinir hissetmiyor değilim. Bilim/ İrfan İnsanlığı'na yakıştıramadığım!)

Gel de Bülent Ersoy’u alkışlama

Beni bunca gıcıklandıran Bruce'un garanticiliği. Esasında.

Yoksa transların başımın üstünde yeri var. Tabii ki.



En çok para, şan, şöhret, alâkaya tahvil edeceğin zamana kadar bekle, bekle, bekle, bekle –

Sonra da 65 yaşında ''İçimdeki kadınla tanışmanın heyacanı içindeyim,'' diye ortalığa sökül!!



Kardeşim, gel de Bülent Ersoy'u; paranın, şöhretinin, gençliğinin zirvesindeyken Türkiye gibi homofobik, transfobik, her nevi fobik bir ülkede, her türlü zulmü / dışlanmayı / baskıyı / yasaklanmayı göze alarak ameliyatını geçirip ruhunun / bedeninin / içinin sesini dinlemiş o insanı alkışlama!



Kenan Evren zulmüne aslanlar gibi göğüs germesindeki yürekliliği, Bruce Jenner bunca Yalan Yıldan sonra ANCA ortaya dökülünce, takdir etme!



Caitlyn'i; sıradanlığın, avamlığın, ortalamanın methiyesi olarak bunca şöhrete ulaşmış Kardashian Kabilesinden ayrı düşünmek imkânsız. Ayrıca.

Yalan Dünya Kumpanyasının Babası olduğu onca bezdirici yılı hatıralarımızdan, tertemiz silebilmek!

Hiç ama hiç ama hiçbir özellik olmayınca...

Geçenlerde ''Hot Girls Wanted'' diye bir dökümanter tanıtıldı Amerika'da.

Nasıl da normal aile / kasaba kızlarının Miami'ye iş için göç edip porno endüstrisi tarafından çiğnenip tükürüldüğüne dair bir belgesel. İnsanın içini dağlayan.



Belgeselde konuşan kızların pek çoğu, Kim Kardashian'ın seks kasedinin patlamasının ve ona böylesine para, şan, şöhret, kısmet getirmesinin, bu yola düşmelerinde nasıl da etkili olduğunu anlatıyorlardı. İlmek detay.

Eski sevgilisiyle çektikleri seks kasetini, kızının meşhur olması için sansar anne Kris Jenner'ın piyasaya ''sürdüğü'' yıllardır konuşuluyor.



Zira Kardashian Kızları'nın hiç ama hiç ama hiçbir özellikleri yok!

Şarkı yok, dans yok, oyunculuk yok; örgü / origami / pasta börek dahi yok!

Koca popoları ve sıradan suratlarıyla, aşırı bakımlı, marka giyimli kadınların esasında ''dayanılmaz'' kabul edilebileceğine dair; kadınlara ''umut aşılama'' faydaları var.

Ve de kozmetik ürünleri, estetik ameliyatları, tüm o korkunç marka giysileri tanıtma / teşvik etme işlevleri.

Alışveriş (ve ağır makyaj) Bağımlıları Yaratma Endüstrisi, diyebiliriz. İş kollarına.

Kurnaz denyoluğu teşhir şöhreti

Birkaç hafta önce Cannes'da reklam dehası olarak ağırlandı Kim.

Bir giydiklerini, bir daha biçmiyorlar, eziyet korselerini moda yapıyorlar filan.

Kim'in kahramanı olduğu cep telefonu oyunu, acayip paralar getirdi. Getirmeye de devam ediyor.

Su içseler, reklam geliri.



Hiçbir yeteneği olmayan, sadece boş boş, gerzek gerzek konuşan kadınların, manikür, sevgili, ovülasyon, lazer mevzularıyla dünyayı nasıl meşgul edebileceğini de, esasında Çöplük Kültürün egemenliğini ilan ederek kanıtladılar.



Charlize Theron filan, Kardashian'larla karşılaştırdığınızda 1 Madame Curie, 2 Virginia Woolf kalır!

Öyle böyle değil mevzuları.

Yani kurnaz bir denyoluğu, doymak bilmez lüks iştahını, bitmek bilmez saçmalıklarını DURMADAN teşhir ederek meşhur olmuş Para Yapma Makinelerinin bir devamı, şubesi olarak görmemenin imkânı yok Caitlyn'i.



Geçenlerde; yakında başlayacak öz- programının tanıtımında, ''Ay kadınlık NE zormuş! Tümmm bu giyim kuşam, bakım, makyaj! Üstelik eve gelip bu işlerimi gören profesyoneller var'' diye şakayla övünüp gıdaklıyordu Caitlyn.

Handiyse hiç önünden kalkamayacağı makyaj masasında.



Kardashian Kumpanyasının ''Çirkin Kadın yoktur! Bakımsız Kadınlar ölsün daha iyi'' beyin benzetme fabrikasının- ''Geç kalmaktan korkma; BAKIMSIZ KADIN OLMAKTAN KORK!'' ayağı olacak Caitlyn de, korkarım ki.

Marka, alaka ve para peşindesin

''Sana ne?'' diyebilecek olanlara, yakında Bakımsız Kadınların kapısına yıldız çizip işaretleyecekler diye, korkuyorum! diyebilirim. Ama demiyorum. (Asil ve Yalnız atıyla, uzaklaşabilirdi esasında.)



Bıktım daraldım Son Model İdeolojilemelerin bakım / onarım / gebertirim ulan: genç & fit kalın! ittirmelerinden harbiden.



Demem o ki, demek istemezdim; ama 1 sen eksiktin markalar içinde Caitlyn!

Keşke kalkıp gittiğin New York'taki Onur Yürüyüşü’nde insan gibi bir-iki laf etseydin!

Trans hakları mevzuunda, şöyle bi ortalığı silkeleseydin.

Habire 2 dirhem 1 alışverişte yakalanmak yerine. HABİRE!

Hak değil, haklılık değil; ziyadesiyle marka, alaka ve para peşindesin gibi geliyor bana.

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Not: 7 Haziran 2015 Pazar günü Hürriyet’te bir bölümü yayımlanan yazının değiştirilmiş tam metnidir...