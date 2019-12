Tiririca’nın Meclis Stajı

Brezilya’da yakın bir zamanda devlet başkanlığı seçimleri ile genel seçimler yapılacak. 62 yaşında bir eski gerilla olan Dilma Rousseff’in ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Bu seçim döneminde, Brezilya vatandaşlarının farklı bir seçim kampanyasını yaşadıkları söylenebilir. Bir palyaço, bir “armut kadın” olarak anılan model ve dansçı ile bir futbolcu da seçimlerde milletvekili adaylarından. Her bir adayın kendi siyasi hedefleri olsa da, mesleği palyaçoluk olan Tiririca’nın hedefi biraz ilginç. Hayatını 11 yaşındayken bir sirkte başlayan vekil adayı Tiririca, milletvekillerinin ne iş yaptığını bilmediğini söyledikten sonra şunu ekliyor; “beni seçin, öğreneyim!”

Yeni bir yasama ve yürütme yılının daha eşiğinde olduğumuz bu günlerde, Tiririca’yı birkaç hafta Türkiye’de bir staj döneminde misafir edip kendisine milletvekilliğinin inceliklerini öğretelim derim, kendisine de kabaca bir staj programı öneriyorum.



Tririca’nın staj programı:

Salı günü bütün grupları teker teker seyrederek parti genel başkanların söylediklerini not etmek,

Liderlerin birbirlerine yönelik sarf ettiği sözleri itinayla seçmek, (genel başkanın kalan açıklaması gündem yaratmayacağından bilinmese de olur)

Konuyla ilgili bir kanala bağlanıp anında genel başkanı savunmak, gelen soruları anında savuşturmak ve konuyu anında üzüm çekirdeğine çekmek,

Meclis sıralarında genel başkanların birbirlerine sarf ettiği sözler üzerinden bir atışma ağı kurmak,

Bu şekilde atışmayan vekilleri cezalı saymak, gerekli durumlarda genel başkana ispiyonlamak,

İllerden ve ilçelerden gelen misafirlerini meclis lokantasında ağırlanma inceliklerini öğrenmek. Örneğin, "buyurun yemek yiyiverin işte" ile "Başkanla toplantım var" diyerek kaçmanın arasında kibar bir denge bulmak,

Genel başkanın arkasından konuşup, yüzüne gülmenin incelikli yöntemlerini bulmak; gerekirse şapkadan bir yasa tasarısı çıkarmak,

İşe yerleşme, düğünde şahitlik etme, hastaneye koşturma, sünnet düğününde kirvelik yapma gibi seçmene yönelik işlerin günlük siyasi rutine göre incelikle düzenlenmesi,

İhale takibi yapmanın esaslarının öğrenilmesi,

Genel kurulda “var” görüntüsü verip arka kapıdan süzülme yöntemlerinin yaşanılarak öğrenilmesi,

Komisyona havale etme teriminin davranışsal inceliklerinin öğrenilmesi.

Bu staj döneminden alnının akıyla geçerse Tiririca’nın sırtı hiçbir ülkede yere gelmez.



Bu hafta sözün bittiği yerler:

Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” programında Devrimci Karargâh Örgütü’nün başı olduğu iddia edilen Necdet Kılıç’a “Örgütün başı siz misiniz?” diye sorması. Bu sorunun yanıtı ya “evet” olsaydı?



Mardin’de 12 yaşında “N.Ç”’ye 7 ay boyunca tecavüz eden 31 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı; N.Ç’nin de istismara rızası olduğu ve zorla alıkonmadığı gerekçeleriyle bazı sanıklarda ceza indirimine gidildi. 12 yaş, 7 ay, 31 kişi ve cezada indirim?



Kot taşlarken silikosiz hastalığına yakalanan ve sosyal güvencesi olmayan Yılmaz Dımbır’ın 2005’te açtığı davada Dımbır’ın sosyal güvencesiz çalıştığı yılların sigorta kapsamına alınmasına karar verildi. Bu kadar emsal niteliği taşıyacak. Mağdur olan bütün kot taşlama işçileri, yasal haklarına kavuşabilir. Ne yazık ki, her kararın ucunda bir bedel yatıyor."