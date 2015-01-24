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Özge Mumcu

omumcu@t24.com.tr

TARİH

24 Ocak 2015

Cumhuriyet’ten um:ag’a

Vakıf kurulduğunda ilk amaç, babamın gazetecilik anlayışını gelecek nesillere yaymak için bir eğitim modeli geliştirmekti.

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TARİH

23 Ocak 2015

Uğur Mumcu’nun ardından; dün ve bugün...

Her ırkçı ve şoven duygu, bir başka şoven ve ırkçı düşüncenin düşman kardeşidir

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TARİH

01 Ocak 2014

Çünkü yanan bilir

Ülkenin yeniden kendi eski dosyalarını açıp kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor. Bastırılan her olay, misliyle günümüze geri geliyor.

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TARİH

03 Ekim 2013

Demokratikleşme mi seçim stratejisi mi?

Günün muhtemel 203. demokratikleşme paketi yazısını okuyorsunuz. Eğer bu yazıyı tıklayıp okumaya başladıysanız

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TARİH

14 Haziran 2013

Gezi'de piyano çalıyor…

Şu anda Ankara’da çalışma odamda oturmuş bu satırları yazıyorum. Az önce web tv’den Taksim’de meydan yerinde çalınan o piyanonun seslerini duydum...

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TARİH

05 Haziran 2013

Biberle poker

3 Haziran günü saat 8 civarında Kenedi ve Bestekar’ın köşesindeyiz. Kalabalık bir grup Kenedi’den Atatürk Bulvarı’na doğru sloganlarla yürüyor...

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TARİH

15 Mayıs 2013

Maliyet bakışı

PKK - MİT ve Hükümet - BDP ekseninde giden barış görüşmelerine dair ihtiyatlı bir iyimserlik ile derin bir şüphecilik arasında gidip gelirken, Reyhanlı\'da açılan derin çukur, çukurun kenarına köşesine sıçramış insan hayatlarının parçaları uzunca bir süre duran sessizliğimi derinden parçaladı

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TARİH

20 Mart 2013

Süreç nerede bitecek?

Merkez medya diye tanımlayacağımız mecrada görece sakin bir dil mevcut. Tekne, BDP vekilleri ve MİT görevlileriyle beraber İmralı Adası’ndaki iskeleye yanaşıyor

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TARİH

28 Ocak 2013

'Kısmen - özgür' Türkiye

Türkiye’nin \'kısmen – özgür\' olarak nitelendirilen konumu neyi gösteriyor? \'Kısmen – özgür\' ülkelerin tanımı epeyce ağır. Bu ülkeler, siyasal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı, yolsuzluğun hâkim olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıf olduğu, etnik ve dini çatışmaların olduğu ve tek partinin hüküm sürdüğü bir siyasi alanı gösteriyor

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TARİH

24 Ocak 2013

Belleğimde mezar taşları

Bu yıl babam öldürüleli 20 yıl oluyor. Önceki gün, arkadaşım Önder ile, evin önündeki sinevizyonu hazırlarken bir yandan düşmemeye bir yandan da düşünmemeye çalışıyordum

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TARİH

18 Ocak 2013

Anayasa Uzlaşma Komisyonu: Kısa bir değerlendirme notu

2011 yılında oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na yeni anayasayı yazması için tanınan süre 31 Aralık 2012’de sona erdi

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TARİH

13 Aralık 2012

Diz boyu ahlaksızlık

Bir kitapta yazıyordu: “dünya adaletsiz bir yer…” Bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız ve öfkelenmişseniz...

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