Özge Mumcu

TARİH
24 Ocak 2015
Vakıf kurulduğunda ilk amaç, babamın gazetecilik anlayışını gelecek nesillere yaymak için bir eğitim modeli geliştirmekti.Devamını Oku
TARİH
23 Ocak 2015
Her ırkçı ve şoven duygu, bir başka şoven ve ırkçı düşüncenin düşman kardeşidirDevamını Oku
TARİH
01 Ocak 2014
Ülkenin yeniden kendi eski dosyalarını açıp kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor. Bastırılan her olay, misliyle günümüze geri geliyor.Devamını Oku
TARİH
03 Ekim 2013
Günün muhtemel 203. demokratikleşme paketi yazısını okuyorsunuz. Eğer bu yazıyı tıklayıp okumaya başladıysanızDevamını Oku
TARİH
14 Haziran 2013
Şu anda Ankara’da çalışma odamda oturmuş bu satırları yazıyorum. Az önce web tv’den Taksim’de meydan yerinde çalınan o piyanonun seslerini duydum...Devamını Oku
TARİH
05 Haziran 2013
3 Haziran günü saat 8 civarında Kenedi ve Bestekar’ın köşesindeyiz. Kalabalık bir grup Kenedi’den Atatürk Bulvarı’na doğru sloganlarla yürüyor...Devamını Oku
TARİH
15 Mayıs 2013
PKK - MİT ve Hükümet - BDP ekseninde giden barış görüşmelerine dair ihtiyatlı bir iyimserlik ile derin bir şüphecilik arasında gidip gelirken, Reyhanlı\'da açılan derin çukur, çukurun kenarına köşesine sıçramış insan hayatlarının parçaları uzunca bir süre duran sessizliğimi derinden parçaladıDevamını Oku
TARİH
20 Mart 2013
Merkez medya diye tanımlayacağımız mecrada görece sakin bir dil mevcut. Tekne, BDP vekilleri ve MİT görevlileriyle beraber İmralı Adası’ndaki iskeleye yanaşıyorDevamını Oku
TARİH
28 Ocak 2013
Türkiye’nin \'kısmen – özgür\' olarak nitelendirilen konumu neyi gösteriyor? \'Kısmen – özgür\' ülkelerin tanımı epeyce ağır. Bu ülkeler, siyasal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı, yolsuzluğun hâkim olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıf olduğu, etnik ve dini çatışmaların olduğu ve tek partinin hüküm sürdüğü bir siyasi alanı gösteriyorDevamını Oku
TARİH
24 Ocak 2013
Bu yıl babam öldürüleli 20 yıl oluyor. Önceki gün, arkadaşım Önder ile, evin önündeki sinevizyonu hazırlarken bir yandan düşmemeye bir yandan da düşünmemeye çalışıyordumDevamını Oku
TARİH
18 Ocak 2013
2011 yılında oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na yeni anayasayı yazması için tanınan süre 31 Aralık 2012’de sona erdiDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2012
Bir kitapta yazıyordu: “dünya adaletsiz bir yer…” Bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız ve öfkelenmişseniz...Devamını Oku
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