Özge Mumcu

Türkiye’nin \'kısmen – özgür\' olarak nitelendirilen konumu neyi gösteriyor? \'Kısmen – özgür\' ülkelerin tanımı epeyce ağır. Bu ülkeler, siyasal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı, yolsuzluğun hâkim olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıf olduğu, etnik ve dini çatışmaların olduğu ve tek partinin hüküm sürdüğü bir siyasi alanı gösteriyor