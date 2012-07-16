Mehmet Ağar'ın Güldal Mumcu'ya dair açıklamaları üzerine birkaç not…

Bugün (16 Temmuz 2012) tarihinde Radikal Gazetesi’nden Ömer Şahin’e verdiği röportajda Mehmet Ağar, “Güldal Mumcu, eşi Uğur Mumcu’nun ölümünden sonra evlerine gelen Ağar’ın “Bir tuğla çekersem devlet yıkılır” dediğini aktarmıştı. Ağar’ın gizemini arttıran bu söz 20 yıla yakın zamandır kullanılır. Ağar, Mülkiye’den sınıf arkadaşı olduğu söylediği Güldal Hanım’ı tekzip ediyor. “Kendisi sınıf arkadaşımdır. Aileyi de tanırım böyle bir sözü söylemedim” diyor.

Güldal Mumcu, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 1974 yılında mezun olmuştur; Mehmet Ağar ise Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1973 yılında mezun olmuştur. Bu dönem aynı okulda okumak dışında bir “sınıf arkadaşlığı” bağlantısı bulunmamaktadır.

Uğur Mumcu 24 Ocak 1993′te öldürüldüğünde Mehmet Ağar Erzurum Valisi idi. Temmuz 1993′te – Sivas Olaylarından sonra- Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Ağar ile -o dönem- Güldal Mumcu görüşmek istemişti. Görüşme konusu ise Uğur Mumcu öldürüldüğünde İslami Cihat sanıklarından bir kısmının gözaltında olmadıkları halde, gözaltındaymış gibi gösteren “tutanaklarda tahribat yapıldığı” iddiası olmuştur. Görüşmede ailenin avukat olan Emin Değer de hazır bulunmuştur. Bu görüşmenin ayrıntıları, Can Dündar’ın Uğur Mumcu Cinayeti üzerinde hazırladığı bir belgeselde Avukat Emin Değer tarafından detaylarıyla açıklanmıştır.

Diyalog şu şekilde gerçekleşmiştir:

G.M.:”Bu olayların ortaya çıkmasını engelleyen bir duvar oluşuyor…”

M. A: “Evet, soruşturmayı engelleyen bir duvar var…”

G.M: “Bir tuğla çekin o zaman, gerçekler ortaya çıksın..”

M.A: “Bir tuğla çekersem, duvar yıkılır…”

G.M: “O zaman çekin, kenara çekilin…”

M.A: “Onu da yapamam…”

G.M: “O zaman çekerler, altında kalırsınız…”

Dolayısıyla, aradan geçen 20 yılın ardından “Bir tuğla çekersem duvar yıkılır” ifadesinin Mehmet Ağar tarafından reddedilmesi ikna edici değildir.

Bunu da bir bellek notu olarak not düşelim…