Referandumun son düzlüğünde ne yapmalı?

16 Nisan'a sadece 6 gün kaldı. Sokaklardaki kampanya hızlandı, herkes son düzlükte istediği oyu biraz daha artırabilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bunu doğru bir şekilde yapmak için ne yapmalı?

Bu referandum kararsız oranının en yüksek seyretmesiyle dikkat çekiyor. Kararsızlar son saniyeye kadar gidip gelecek, sandık başında bile kararsız durumda olan çok kişi olacağını düşünüyorum. Peki bu kararsızları HAYIR yönünde karar verdirebilmek için ne yapmalı?

Gerginliği düşüren, sinirlerine hakim olanlar kesinlikle bir adım öne geçecektir. Evet çıkması çok zararlı olacak evet ama herşeyin sonu olmayacak, çıkabilecek bir HAYIR da zafer olmayacaktır. Zira memleket meselelerinin çözümü için çok daha büyük gayretler gereklidir. Çıkacak teklif ne büyük iyimserlik, ne de büyük karamsarlık oluşturmalıdır.

Son haftada HAYIR yönüne akabilecek kararsızları tedirgin etmemek önemli. Bunun için Erdoğan söylemi üzerinden gitmenin bir dezavantaj olduğunu söylemek lazım. Erdoğan son düzlükte polemiğe gireceği kişiler vasıtasıyla oyunu yükseltmeyi düşünebilir ama bu tuzağa düşmemek gerekir, Erdoğan'la uğraşmak yerine değişikliklerin vatandaşın hayatına nasıl yansıyacağına dair örnekler vermek gerekir. Son düzlükte çok çalışmayı sinirlerine hakim olarak yapanlar, karşı tarafın hatasını bekleyen kazanacak. Tansiyonu düşūrmek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok iyidir.

Yapılması gereken, maddelerde nasıl bir tek sorgulanamaz güç istendiğini vatandaşın hayatından iyi anlayacağı örneklerle verebilmektir. Böylesine bir güç isteyenin Ortadoğu da büyük çılgınlıklar planladığının hatırlatılabilmesi çok önemlidir.

Ak Parti içindeki yozlaşmayı, çürümeyi göstermek son derece önemlidir, zira artan olumsuzluk ve durdurulamayan hal budur. Medya organlarıyla baş etmek mümkün değildir ama vicdan sızlatan örnekleri vatandaşa sunmak pahalı reklamlardan çok daha etkilidir. Evet çıksa bile bu inişin yaşanacağı bilinmeli, ikna olmayanın ileride ikna olacağı düşünülerek bağ kesilmemelidir.

Vatandaşa bunun bir parti seçimi olmadığının vurgulanması ve eleştirdiği hususlar için bir uyarı yapabilme gücü olduğunu hissettirmek gerekir. Esnafa kötü ekonomik gidişat için uyarı yapabilme gücünün elinde olduğu hatırlatılmalıdır.

Dindar tanıdığınız varsa referandumdaki seçimin bir dini taraf seçme işi olmadığı, yozlaşmaya karşı büyük vebal içeren bir ahlaki tavır alma becerisi olduğunu hatırlatmalısınız. Dindar kişi içinde mutlaka bazı sorgulamalar yapmakta, eski din özgürlüğünün kısıtlandığı günlere dönüşten endişe etmektedir. Ona Erdoğan sonrası hiç hoşlanmayacağı bir başkan adayının seçiminin kendisi sayesinde olacağı ve düşebileceği kuyuyu kazdığı söylenmelidir.

HAYIR'cı Kürtler Ak Parti, MHP koalisyonuna odaklanmalı, şu ana kadar tam anlaşılmamışsa bozkurt işaretini yapan Binali Yıldırım'la referandum sonucunda memleketin seyrinin nereye varacağı iyi anlatılmalıdır. Ak Parti'den kopmuş kişiler Ak Parti içindeki arkadaşlarının vicdanına hitap ederek onların içinde gizledikleri iç çatışmanın belirginleşmesine yardımcı olmalıdır.

Yılın en büyük mağduru KHK'lılara büyük iş düşmektedir. En başta akrabalarını, komşularını ikna etme çalışmalarına son saniyeye kadar israr etmeli, yaşanan drama empati yapmaları için onlara hatırlatmalara devam etmelidir.

En etkili ikna metodları birebir insani haykırışların duyurulabilmesidir. Etkileyici kısa videolar WatsApp ve diğer iletişim yollarıyla gönderilebilir. HAYIR çıkacağı yönünde umudun aşılanması da çok önemlidir. Umutsuz bir ortam sandık başına gidecek HAYIR'cıların azalmasına yol açabilir.

16 Nisan pazar günü sandık alanlarında olmak son derece önemlidir. Usulsüzlükleri önlemek açısından son derece dikkatli bir şekilde sahada olmakta fayda vardır. Büyük propaganda dengesizliğine rağmen kazanmaya yakın taraf HAYIR dır, bunu son gün seçim kurullarında dönebilecek gayrımeşru fiillerin insafına bırakmamak lazım.

Bu denli orantısız bir propaganda ortamına rağmen çıkabilecek bir HAYIR, T.C. tarihinde önemli bir başarıyı tarihe kaydedecektir. Bunun elde edilebilmesi için yanlış yapmamak ve sinirlere hakim olarak mücadele etmek son derece önemlidir, zira HAYIR yönünde esen rüzgarın ters dönmemesi için en önemli duruş budur.

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