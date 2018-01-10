Devlet Bahçeli, ittifaka pek meraklı. Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattı.

Bahçeli başkanlık seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti, hatta sonraki gün level atlayarak sonrasında da desteklerini devam ettireceklerini ilan etti. Bahçeli zamanında çok ağır küfrederdi Erdoğan'a, şimdiyse aklını, gönlünü kaptırdı. Bahçeli'nin bir orta ayarı olmayacak mı?

Bahçeli bir orta yolu tutturamayacak. Bahçeli kendisi muhalefette, fikirleri iktidarda olmayı bile yeterli görmemiş anlaşılan, telaş ile desteğini sunuyor. Bu arada Abdullah Gül'e de aday olmaması yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Erdoğan Gül’e taarruzu başlattı ve giderek artırarak devam edecek. Bahçeli boşuna mı yanına geçti? Anlaşılan Erdoğan ve Bahçeli ittifakının Gül’ü yaylım ateşine tutacağı günler uzak değil.

AK Parti, MHP ittifakı statükonun ittifakıdır ve kaybetmeye mahkûmdur. Neden mi? Gayet güçlü bir atak gibi görünmesine rağmen Bahçeli'nin Türk milliyetçiliği anlayışındaki alternatif olmaktan da kendisini çıkaracak adımının anlamı üzerinde duralım.

Bu ittifak başarılı olamaz. Çünkü Türkiye'nin sorunları çoktur ve bunları dinamik anlayışlar çözer. Bu ittifak başarılı olamaz çünkü dışardan dev gibi görünse de iğneyi batırsan patlayacak bir balondur AK Parti. Bu parti artık zirveden inme dönemindedir, alternatifsizlikten dolayı halkın itibar ettiği bir partidir ve iniş yönündeki ivmesini önlemek için hiçbir çaba içinde değildir. Çaba gösteren Erdoğan'ın gayretleri de hasta olan birine ilaç yerine zehir içirme anlamındaki yanlış politikalardır.

AK Parti'nin eteğine tutunmaya çalışan MHP başarılı olabilir mi? İşe aritmetik bakanlar belki bu konuda umutlanıp yanlış hesap yapar ama evdeki hesap çarşıya kesinlikle uymayacaktır. Eteğine tutunmaya çalıştığı AK Parti uçurumdan aşağı gidiyorsa Bahçeli'nin de beraber aynı uçuruma yuvarlanacağını görmemek için kör olmak gerekir. Kalan son eski arkadaşı Abdullah Gül'e karşı bile ağır ifadeler kullanan bir anlayışın kendisini tüketen bir yapı olduğunu görmek için derin bilgi ve analizlere ihtiyaç yoktur.

AK Parti ve MHP ittifakı iki lideri de aşan bir statüko ittifakıdır ve eski Türkiye inşası peşinde koşmak da kimseye yararı olmayacak bir iştir. Bahçeli çözüm sürecini bitiren Erdoğan'ı nasıl destekleyeceğini bilememekte, bu konuda tabanından gelen tüm eleştirilere ve Akşener'in ayrılması pahasına da olsa bu desteğini devam ettirmektedir. Elde edeceği hep kayıp olacaktır.

Bahçeli Kürt meselesindeki çözümsüzlük rüzgârına o kadar kendisini kaptırmış ki gerçeklikle alakası kalmamış. Kaybeden ata oynadığının farkında değil. Bu ülkenin ittifak noktası sadece milliyetçilik değildir. Evet milliyetçilik güçlü bir ittifak noktasıdır ama 12 Eylül öncesi bilindiği gibi MC dönemleri hep geçici süreli olmuştur.

AK Parti de Türk milliyetçiliği ittifakına kendisini çok kaptırmış. Unuttukları ne pahasına olursa olsun kendisini destekleyen AK Partili Kürtlerden zamanla önemli kayıplar yaşayacağıdır. Zaten uygulanan milliyetçi politikaları sürekli tevil etmeye çalışan AK Partili Kürtler dozu daha da artacak Türk milliyetçiliği ittifakı ve söylemi karşısında çözülmeler yaşayacaktır.

Bütün bunların olası bir Abdullah Gül adaylığını zayıflatan değil, güçlendiren faktörler olduğunu düşünüyorum. Bu ataklar şu an Erdoğan’ın başkanlık şansı için parlak ataklar gibi görünse de zamanla aleyhe olduğu ortaya çıkacaktır. Zira telaşla alınan statükocu kararlar ne bir derde derman olacak ne de AK Parti'nin düşüşünü engelleyebilecektir.

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