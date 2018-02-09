Ömer Faruk Gergerlioğlu

TARİH
09 Şubat 2018
"Doğu-Güneydoğu'da taşlı sopalı eylem yoksa her şey yolunda mı zannediliyor?"Devamını Oku
TARİH
16 Ocak 2018
Yeni uygulamayla, KHK ile adeta yaşam hakkı gasp edilmeye çalışılan kişinin, yeni bir KHK ile özel sektörde çalışmasının da önüne geçiliyorDevamını Oku
TARİH
10 Ocak 2018
Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattıDevamını Oku
TARİH
03 Ocak 2018
"İnsanlara para dağıtarak, eğitim ve ekonomiye yatırım yapılmadan o bölgedeki sorunun çözülebileceğine inanmıyorum"Devamını Oku
TARİH
28 Aralık 2017
"Bu saatten sonra yapacağım tek şey var çocuklarıma ülkemin ötekileriyle oturup kalkmalarını, onlardan insanlık öğrenmelerini öğreteceğim...”Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2017
Zafer Çağlayan'ın atağına en çok “Müslümanım” diyen kişilerin itiraz etmesi gerekirdiDevamını Oku
TARİH
23 Kasım 2017
Onlar eğitim ve öğretim için gecelerini gündüzlerine katarken bir gecede “vatan haini, terörist” ilan edildilerDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2017
Nuriye ve Semih’in başına bir şey gelirse bu, hükümet için dünya çapında çok önemli bir eksi puan olacaktırDevamını Oku
TARİH
01 Kasım 2017
Sevgi, merhamet, vicdan kim içindir, kimedir, ne zaman kutsaldır?Devamını Oku
TARİH
18 Ekim 2017
Babası tutuklanan kanser hastası çocuk için, kaymakamlık 'Burası ağlama duvarı değil” İHH, “Onu FETÖ’cüyken düşünseydi” dedi!Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2017
Güçlü medyanızla gidişatı uzun süre seçmeninizden kaçırabilirsiniz ama bunu beceremediğiniz zaman, ülke içinden çıkılamaz bir kaosa düşmüş olabilirDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2017
AK Parti hatalarını görmezden gelen Kürt seçmenini de küstürmeyi başarıyor artıkDevamını Oku
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