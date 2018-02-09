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Ömer Faruk Gergerlioğlu

drgergerlioglu@gmail.comWebsite

TARİH

09 Şubat 2018

Afrin operasyonu ve Kürtlerde artan kopuş

"Doğu-Güneydoğu'da taşlı sopalı eylem yoksa her şey yolunda mı zannediliyor?"

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TARİH

16 Ocak 2018

KHK ile yetki gaspı skandalı!

Yeni uygulamayla, KHK ile adeta yaşam hakkı gasp edilmeye çalışılan kişinin, yeni bir KHK ile özel sektörde çalışmasının da önüne geçiliyor

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TARİH

10 Ocak 2018

AK Parti, MHP ittifakı statükonun ittifakıdır ve kaybetmeye mahkûmdur

Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattı

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TARİH

03 Ocak 2018

Diyarbakır'ı çok özleyen eski polis

"İnsanlara para dağıtarak, eğitim ve ekonomiye yatırım yapılmadan o bölgedeki sorunun çözülebileceğine inanmıyorum"

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TARİH

28 Aralık 2017

Eski polisten insan hakları dersi..!

"Bu saatten sonra yapacağım tek şey var çocuklarıma ülkemin ötekileriyle oturup kalkmalarını, onlardan insanlık öğrenmelerini öğreteceğim...”

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TARİH

06 Aralık 2017

“Üzülme, Allah bizimle”

Zafer Çağlayan'ın atağına en çok “Müslümanım” diyen kişilerin itiraz etmesi gerekirdi

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TARİH

23 Kasım 2017

KHK’lı eğitimciler için hüzün dolu öğretmenler günü

Onlar eğitim ve öğretim için gecelerini gündüzlerine katarken bir gecede “vatan haini, terörist” ilan edildiler

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TARİH

09 Kasım 2017

Nuriye ve Semih komisyonun ilk iadeleri olmalı

Nuriye ve Semih’in başına bir şey gelirse bu, hükümet için dünya çapında çok önemli bir eksi puan olacaktır

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TARİH

01 Kasım 2017

AYLA: Gerçek sevgi nasıl bulunur?

Sevgi, merhamet, vicdan kim içindir, kimedir, ne zaman kutsaldır?

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TARİH

18 Ekim 2017

Bu olmaz, bu olamaz, bu olmamalı..! Bir çare lütfen…

Babası tutuklanan kanser hastası çocuk için, kaymakamlık 'Burası ağlama duvarı değil” İHH, “Onu FETÖ’cüyken düşünseydi” dedi!

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TARİH

11 Ekim 2017

“Ver papazı al papazı” dersen…

Güçlü medyanızla gidişatı uzun süre seçmeninizden kaçırabilirsiniz ama bunu beceremediğiniz zaman, ülke içinden çıkılamaz bir kaosa düşmüş olabilir

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TARİH

05 Ekim 2017

Hem Kürdü küstür hem de…

AK Parti hatalarını görmezden gelen Kürt seçmenini de küstürmeyi başarıyor artık

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