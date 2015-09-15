T24 LogoT24 Logo

Ömer Faruk Gergerlioğlu

drgergerlioglu@gmail.comhttp://www.omerfarukgergerlioglu.com

15 Eylül 2015

Ak Parti zirveden iniyor mu?

Zirveden iniş bir başladı mı tutamazsınız, fabrika ayarları da kurtarmaz

5. Olağan kongresi sonrası Ak Parti'nin nerede olduğunu tahlil etmek yıllardır büyük bir başarıyı yakalamış parti için gerekli ve önemlidir.

Ak Parti 2012'ye kadar sürekli yükselişte olan bir partiydi, çünkü devletin zorbalığına uğruyor, devletle mücadele ediyordu ancak en kuvvetli yükseltici olan halk desteği yanındaydı. Ceberrut devlet politikalarına karşı, darbe tehditlerine rağmen oylarını yükseltiyordu. Oy vermese de farklı her kesimin sempatisini kazanıyordu. 367 zorbalığı, onu durdurmak yerine oy patlamasına yol açıyor ve eşi başörtülü olan birisi, Ak Parti kurucusu Abdullah Gül cumhurbaşkanı oluyordu. Sudan bahanelerle kapatma davası açılıyor ama oyları yine düşmüyor aksine yükseliyordu. Zulme uğradığı her an mazlumdu ve halkın teveccühüne mazhar oluyordu. Ancak o çok istediği anda, devlete tam hakim olduğu anda, ne olduysa oldu, zirveden iniş başladı, nasıl mı?

İktidarının ilk yıllarında AB uyum yasalarıyla özgürlük rüzgarı estiren Ak Parti tezgahlanan darbe girişimlerini ezip geçiyordu, çünkü yükselen bir güçtü ve darbe için askerlere taban yoktu. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyice yükselen tansiyonla güç odaklarının hedefi haline geliyor, provokasyonlar yapılıyor ama bu da geri tepiyor, halk mazlumun yanında yer alıyor ve oyunu daha da yükseltiyordu. 2008'de yüksek yargının da boyunduruğundan da kurtuluyordu, çünkü vicdanların kabul etmediği bir kapatma davasına maruz kalıyordu.

Ak Parti ardından 2009'da açılım politikaları yürütmeye başladı. T.C. devletinin genetik yapısına ters olsa da yürütülen açılım politikaları Ak Parti'yi zarara uğratmadı aksine desteği yine arttı. Devlet politikalarına ters hatta muhafazakâr camiaya da yabancı olan azınlıkların, ötekilerin haklarının gündem edilmesi politikası oylarında yine düşüşe yol açmadı. Zira mağdurun, mazlumun yanında yer almaya çalışıyordu ve bu, oy vermese bile çok kesimin sempatisini kendisine kazandırıyordu.

Ak Parti 12 Eylül 2010 referandumuyla tarihinin en büyük desteğini aldı ve , "evet" cephesi %58 oy oranıyla yükselişi devam ettirdi. PKK ile MİT arasındaki Oslo görüşmelerinin sızdırılması da oylarını düşürmedi. Zira toplum sorunların çözümüne müsamahakar bakıyordu ve "öcü" gibi gösterilene fazla itibar etmiyordu, partiye tolerans tanıyordu. 2011 seçimlerinde de yükselişini devam ettiren Ak Parti, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de bastıran dominantlığı yüzünden sorun yaşamaya başladı. Basında her ikisinin eşinin anlaşamadığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Gül, sıkıntılıydı, danışmanı Ahmet Sever tarafından sonraki yıllarda yayınlanan "Abdullah Gül'le 12 yıl" kitabına da yansıdığı şekilde Erdoğan'la sık sık ters düştü ve aralarında gittikçe artan açı ve yöneliş farklılığı oluştu. Bu durum sonraki yıllarda partinin kurucusu ve ilk başbakanının tasfiyesiyle sonuçlandı. Bu sıralarda yeni kan kayıpları da yaşanmaya başlamıştı. Zira çok seslilik yerine tek seslilik iyice hakim olmaya başlamıştı. 

2012 yılı Ak Parti için zirveden inmeye başlama yılı oldu. Roboski'de bombalanan köylüler karşısındaki Erdoğan dili ve tavırları bir mentalite değişimini gösteriyordu. Mazlumlara karşı, hakkını arayanlara karşı sert, buyurgan, soğuk bir devlet diliyle cevap veriliyordu artık. 10 yıl boyunca güce karşı milletin iradesinin galip geldiğini söyleyen Ak Parti, Roboskili anaların ağıtlarına duyarsız kalıyor, dosya sümenaltı ediliyor, acılı aileler kahroluyordu. Bu olay zirveden inişin başlangıcı oldu, vicdanları sızlatacak dereceye varan ve "ah"ı çıkacak olan bir büyük yanlış yapılmıştı. Bu olay sonrası olumsuz örnekler durmadı, artık devlet gücü ele geçirilmiş ve devlet olma benimsenmişti. 

"3Y" ile mücadele ile çıkılan yolun sonunda yolsuzluk söylentileri önce fısıltı gazetesi sonra tüm çıplaklığıyla ortalığa dökülmeye başlıyordu. Yoksulluk için verilen söze rağmen zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyordu. Yasaklar dindarlar için kalkıyordu ama devletin ötekileştirdiği diğer mağdurlar için başlatılan açılımlar durduruluyordu.

2013 yılının başlarında başlayan çözüm süreci bir bahar havası oluşturuyordu ve yeni girişime soğuk bakanların bile engelleyemediği bir umudu oluşturuyordu. Ancak Mayıs ayında başlayan Gezi olayları iyice otoriterleşen Erdoğan dilinin önemli bir yansımasını gösterecekti. Gezi parkındaki ağaçların kesilmesine yönelik sivil tepkiye Arınç ve Gül'e rağmen sert Erdoğan tepkisi önemli bir kamplaşma ve kutuplaşma ortamı oluşturdu. Ardından yılın sonunda patlayan iktidar, Cemaat kavgası ortamı iyice sertleştirdi ve Erdoğan'ın dili daha kutuplaştırıcı oldu. Ortaya saçılan ses kayıtları karşısında ürperen Erdoğan kurt siyasetçiliğiyle oluşabilecek tepkiyi dindirdi. Kendisinin mağdur ve mazlum, etrafının düşmanlarla dolu olduğunu söyledi ve parti tabanına inandırdı.

Ancak Ak Parti'nin yükseliş sihri ve ruhu kaybolmuştu. Devlete, güce rağmen durdurulamayan yükseliş sayısal olarak 2014 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devam etse de nitelik olarak gerileme içindeydi, dışta kemmiyet artsa da içte keyfiyet çürümesi yaşanıyordu. Her geçen gün bir önemli isim eleştirilerle partiden ayrılıyor, bu sefer her eleştiren "hain ve düşman" ilan ediliyor, bu artan bir kısır döngüyle devam ediyordu. Çevrenin düşmanla dolu olduğu duygusu politikaları sertleştiriyor ve daha çok yanlış yapılıyordu.

Tüm toplumun umudu çözüm süreci de bundan nasibini alıyor ve karşılıklı anlayışla başlayan süreç kötü yönetilmesiyle her iki taraf için de savaşa hazırlık süreci oluyordu. Çünkü var olan özensizlik sonucu sürecin ruhuna tamamen aykırı kavga dili ortama hakim oluyor, çözüm ve barış nefessiz kalıyordu. Sonunda beklenen patlama yaşanıyor, ipler kopuyor ve süreç de buzdolabına konuyordu. Kavga dilinin hakim olduğu bir ortamda "çözüm ve barış" demenin uzun süreli olamayacağı ortaya çıkıyordu.

Zirveden iniş bir başladı mı tutamazsınız, fabrika ayarları da kurtarmaz. Zira artık ne yapsanız fabrika ayarlarına dönemezsiniz. Davutoğlu'nun son kongrede etik kurulu oluşturması, insan hakları, çevre, şehir ve kültür alanında genel başkan yardımcılıkları oluşturması bahsedilen alanlardaki büyük gerileme ve eksikliği görmesindendi. Ancak bu yönelişin başarı şansı yok, çünkü istenen genel nitelik yönelişi devleti kutsamaya, güce ayarlı. Palyatif tedbirlerin başarı şansı yok artık. "Milli irade" ise iktidar getirmiyorsa değer bulmuyor.

1 Kasım seçimlerinde kaos ortamından bıkan, tek parti iktidarının çözüm olacağını düşünenlerle ve SP, BBP ittifakıyla, oy oranını arttırma ihtimali olsa da, kaybedilen ivmenin tekrar kazanılamayacağı, zirveden inişin devam edeceği bellidir. Genel gidişatı kuşbakışı tahlil eden herkesin gördüğümüzü göreceği ortadadır.

@gergerliogluof

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

akpkongrefabrika ayarlarıoy kaybıroboski

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Afrin operasyonu ve Kürtlerde artan kopuş

"Doğu-Güneydoğu'da taşlı sopalı eylem yoksa her şey yolunda mı zannediliyor?"

KHK ile yetki gaspı skandalı!

Yeni uygulamayla, KHK ile adeta yaşam hakkı gasp edilmeye çalışılan kişinin, yeni bir KHK ile özel sektörde çalışmasının da önüne geçiliyor

AK Parti, MHP ittifakı statükonun ittifakıdır ve kaybetmeye mahkûmdur

Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24