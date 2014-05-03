Her gün ve diğer günlerde de sebze yemek için bazı başka sebepler

Size her zaman sağlığınız ve kilonuz için sebze yiyin diyip duruyorum. Ama sebzelerin sizin sağlığınız ve kilonuz dışında yemenizin bağzı başka sebepleri ve iyi sonuçları daha var. İşte buyrun:

1- Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre veganların karbon ayak izi daha düşük, sera gazına katkı oranı et yiyenlerden yüzde 41.7, vejeteryanlerden %13.9 daha düşük düzeyde bulunuyor.

2- NationalGeographic.com’a göre vegan beslenen biri et veya peynir yiyen birine göre günde 600 galon daha az su tüketiyor.

3- 1 gram bitkisel protein üretmek için harcanan fosil yakıtı, hayvalsal protein için harcanandan 11 kat daha düşük

4- Bir çevresel çalışma grubunun incelemesine göre 1 kg et üretimi için 59,6 pound, 1 kg peynir üretimi için 30 pound karbondioksit atmosfere salınıyor. Ortalama bir Amerikalı yılda 15 kg peynir tüketiyor. Türkler bilinmiyor ama Amerikalıları bu konuda rahat geçebileceğimize inanıyorum.

5- The End of Food kitabında yazar Paul Roberts, yarım kilo biftek üretimi için 20 kilo tahıl, yarım kilo tavuk için 3 kg civarı tahıl gerektiğini yazıyor. Bu miktarda tahılla daha çok sayıda aç insan doyurulabilir.

6- İngiliz açlıkla mücadele yardım kuruluşu Vegfam 40bin metrekare tarım alanında 60 insana yetecek kadar soya fasulyesi, 24 insana yetecek kadar buğday, 10 insana yetecek kadar mısır fakat sadece 2 insana yetecek kadar sığır yetiştirilebileceğini tahmin ediyor.

7- California-Riverside Üniversitesine göre sadece bir hamburger pişirmek 18 tekerleğin 230 kilometre gitmesi ile aynı miktarda atmosfer kirlenmesine neden oluyor.

8- Carnegie Mellon Üniversitesinden sivil ve çevre mühendisi profesörü Chris Weber’e göre insanlar haftada sadece bir gün et ve süt ürünleri yemeyerek ve yöresel olarak yetişen yiyecekleri tüketerek, küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine çok büyük etki yapabilirler.

9- Pew Environment Group’a göre her yıl 523 milyon tavuk sadece 2 eyalette yetiştiriliyor ve öldürülüyor ve buradan çıkan ve atıklar çok büyük miktarlara ulaşıyor.

10-Tek bir süt üretim çiftliğinden günde 70 kg gübre çıkıyor. Bu gübre içtiğimiz suya karışabiliyor.

11- Birleşmiş Milletler'e göre et üretim çiftliklerindeki büyüme, dünyada ormansızlaştırmaya neden oluyor ve bu özellikle latin Amerika’da çok belirgin miktarlara ulaşmış durumda.

12- Environmental Working Group’a göre 1,5 kg konserve ton balığı 13,4 pound sera gazı üretimine neden oluyor. Balık çiflikleri de çevreye dost bir seçenek değil.

13- Worldwatch Institude başkanı Robert Engelman’a göre dünyanın ete duyduğu bu aşırı iştah, sera gazı emisyonunun bu kadar hızlı artmasının tek sebebi.

14- Bir yılda sadece Amerika’da yemek için öldürülen hayvan sayısı tahminen 9 milyar, bu dkadar çok talep organik çiftliklerde hayvan yetiştirilmesini imkansız kılıyor.

14- Her vegan yılda 100 hayvanı kurtarıyor.

15- İnsanca et diye birşey yok, artık insanca hayvan üretimi yok ve eziyet edilmeyen, dövülmeyen hayvanı yetiştirme ortamlarında tutmak zaten mümkün değil.

16- Birleşmiş Milletler raporuna göre tüm dünyanın vegan bir beslenmeye geçmesi dünyayı açlık sorunundan kurtaracak olan, fosil yakıtını koruyacak, orman yıkımını durduracak ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek tek şey. Yoksa bu gemi batıyor ve hepimiz aynı gemideyiz, dünyanın neresinde olursak olalım.

17- Bill gates, Yiyeceğin Geleceği Projesi'nde 2050’e et tüketiminin bugünün iki katına çıkmasının beklendiğini ve 9 milyar insanı besleyecek daha sürdürülebilir yiyecek üretiminin gerekeceği öngörülüyor. Gates ve Twitter’ın kurucularından Biz Stone yeni vegan şirketleri daha çevreci ve hayvan dostu ve tadı çok lezzetli yiyeceklerin üretimi konularında destekliyorlar.

18- Bilim insanları 2050’de çok sayıda insanın vejeteryan olacağını ve bunun ciddi çevre problemlerinden korunmamız için tek yol olduğunu öngörüyorlar.

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