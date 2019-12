Yabancı bir kadının kısa taksi yolculuğu

Sevgili Hakan,Bugün sanabir taksi yolculuğumu anlatmak istiyorum. Kısa olması gereken yolculuğum yağmur ve trafik nedeniyle uzayıverince, içinden mektup da çıkıyor, öykü de…Bilmem sen İstanbul’a ve onun garipliklerine alışabildin mi... Örneğin, yağmur yağınca trafiğin kilitlenmesine… Senin uzun yıllar yaşadığın Moskova’da da olur bu, ama burası başka… Burada bazenİşte böyle havalarda, bir yerden bir yere gitmek tam bir sorun. Özellikle de koskoca İstanbul için son derece yetersiz kalan metro ve metrobüs hatlarının dışında seyahat etmek zorunda kalıyorsan.Yıllar öncediyerek bizimdan metro yapımı konusunda yardım almaktan vazgeçtiğinizi bana sen anlatmıştın. İşte şimdi bunun faturasını ödeyenler arasında İstanbul’da yaşayande var. Ne ilginç değil mi? Başımıza ne geliyorsa komünizmden geliyor zaten!..Her neyse, bizim, amaTaksim-Beşiktaş taksi yolculuğumuza dönelim.* * *Moskova’nın işlek yerlerinde taksi beklesen hemen bulamayabilirsin. Ama bizim) dediğimiz yasa dışı taksicilik yapanlar arasından, sıradan bir araba hemen yanında bitiverir. Şoför çoğu kez yüzüne bakmaz ve senden iki şeyi duymak ister: Nereye gitmek istediğini ve yolculuk için kaç para teklif ettiğini. İlki yakın, ikincisi az ise sana cevap bile vermeden gazlayabilir. Çoğu kez olan şey ise, ikinci konuda kısa bir pazarlıktır.İstanbul’da ilk bakıştaaz, sarı taksi çok. Ve taksi bulmak sorun değil gibi. Ama her zaman böyle olmuyor… Ama yine de iki büklüm eğilip gideceğin yerle ve önereceğin ücretle ilgili yol ortasında aşağılanmamak güzel. Yaniböyle…Amaböyle olmadığı oluyor. Şoförün olağanüstü samimi, hatta ezik bir yüz ifadesiyle vardiyasının bittiğini ve arabayı bırakmak için gittiği durağın sizin önerdiğiniz istikamete uymadığını söylediği olabiliyor. Ramazan günlerinde oruçlu şoförler bazen tipinizi beğenmeyebiliyor. Bir de şusorun çıkabiliyor.Nerede kalmıştık? (Ben böyle konuşmayı uzattıkça, bu bitmeyen yolculuk hiç başlayamayacak gibi görünüyor. Affedersin!..)* * *İşte butaksiler nedense önünüzden geçip gidebiliyor. Ya da size Moskova’daymışsınız muamelesi yapabiliyor:Abla mı? Daha selamlaşmadan akraba oluverdik, amao kadar yardımsever değil gibi…Yani? Taksinin kapıları açılmıyor. Ret cevabı aldık. Yağmur-rüzgâr şartlarında reddedilmiş ve böyle ortada kalmışlık duygusundan kurtulmak için ne yapılabilir ki?Yok, tabii bunu diyemem. Alay da edemem. Hele. Hele aksanla konuşan ve yabancı olduğu tipinden belli olan birisi olarak asla…Neyse, her şey o kadar da kötü değil. Önümden geçen beşinci taksinin şoförü melek gibi. Tek kelime etmeden beni arabasına alıyor.* * *Bilmem senin İstanbullu taksicilerle aran nasıldır, ama ben hep zoraki bir misafirlikteymişim gibi hissederim kendimi taksideyken.Biner binmez bu havayı alırsınız. Kolonları çoğu kez arkada, yani müşterinin kulağının dibinde olan radyodan ya sizi hiç ilgilendirmeyen bir müzik türü ya da bir maç yorumu vardır. Taksicidiye arabanın içine garip bir koku yaymıştır. Ama kendi ter ve sigara kokusu üzerine düşünmeye fazla fırsat bulamamıştır.Asıl mesele elbette bunlar değil. Mesele, onun kendini o yolculuk sırasında, dolayısıylaolarak hissetmesidir. Bu his, bakışına, duruşuna, konuşmasına yansır. Aranızdaki tüm, onun size hizmet etmesi, sizin de buna karşılık ona ücret ödemenizken, o; size birçok konuda fikrini söyler, ailevi ve ekonomik sorunlarını anlatır, memleket meselelerini yorumlar ve sizin görüşünüzü sorar. Ya da, ne bileyim, nereli olduğunuzu, ne kadardır burada yaşadığınızı falan…Veya daha kötüsü, kendisine yol vermeyen arabanın sürücüsüne fırçayı basıp bir çuval sinirli lafla taksinin ortamını gerginleştirir ve sizin sessiz kalmanıza da bozularak mutlaka kendisini ateşli bir şekilde desteklemenizi ister. Ben bunun altında, benden önceki yüzlerce yolcunun riyakarca her bindiği taksinin şoförüne yağ çekmesinin ve onları şımartmasının olduğunu düşünüyorum ya, neyse…* * *Bu sorudan kurtuluş yok. Sen ne cevap verirsen ver, yabancı olduğun netleştiğinde, Türkiye’nin ne kadar güzel olduğu (genellikle de yurtdışına hiç çıkmamış kişinin yorumuyla), bütün yabancıların buraya bayıldığı, Türkler’in ne kadar misafirperver ve yardımsever olduğu vs. üzerine söylevler dinleyebilirsin. Veya ani bir U dönüşüyletürüEh, ben bir dedediğim için daha beterini hak ediyorum. Aklından geçtiği dikiz aynasından çok belli olmasına karşın fuhuş vekonusunda fikir beyan etmeme nezaketini gösteren taksi şoförümüz, Türk-Rus savaşlarını atlamadan edemiyor.Allah Allah!.. Benim bildiğim tam tersi halbuki. Bu taksici bizim atalarımızın Yeşilköy’e kadar dayandığını duydu mu acaba? Hayır hayır, tabii ki böyle şeyler söylemeden, bu tarihi konularda neler okuduğunu soruyorum yalnızca.Ah, evet, bunu düşünmeliydim. Bizde de benzeri filmler vardı (tabii sadece benzer, sizdeki kadardeğil). Ne diyelim, siz daha çok kazanmış olun… Madem ki… Bana diyecek bir şey kalmıyor…* * *Trafik gerçekten de çok ağır ilerliyor. Ama yine de artık Beşiktaş’a yaklaştık. Seyahat ve sohbet çok yakında bitecek diye kendimi sakinleştiriyorum.Eyvah! Yolun sonuna kadar dayanamadı! Şimdi benim artık sabredemeyeceğim bir patavatsızlık yapacak!Neyse, daha beteri de olabilirdi. Bu soruyu da cevaplamayı deneyebilirim. Hem şuradan sola dönünce ineceğim yere gelmiş olacağım.Bu şakaya birlikte gülüyoruz.sorusu, inilecek yere gelinmesi ve hesabın ödenmesi telaşıyla güme gidiyor. İyi de oluyor.Teşekkür edip kapıyı kapatıyorum. Ama bu dilek gün boyu kafama takılıyor. Ne demek istedi acaba?Sen ne dersin, Hakan, neden?..Sağlıcakla kal.Nataşa