TARİH
04 Temmuz 2011
Geçen hafta içinde turizm, daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasındaki turizm...Devamını Oku
TARİH
26 Haziran 2011
Son mektubumda sana Nataşa Mektupları’nın kısa, ama benim için çok önemli...Devamını Oku
TARİH
20 Haziran 2011
Seninle yıllardır mektuplaşıyoruz. Ama son dönemde bu mektupları yazmak daha farklı...Devamını Oku
TARİH
13 Haziran 2011
Türkiye’de bugün on binlerce Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşı...Devamını Oku
TARİH
06 Haziran 2011
Sana son mektubumda internetten epeydir araştırdığım bir konuda, Türk ve...Devamını Oku
TARİH
30 Mayıs 2011
Bu sefer ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece internetten epeydir...Devamını Oku
TARİH
23 Mayıs 2011
... Alışkanlık bazen insanı kör ediyor. Ya da en azından dikkatini zayıflatıyor...Devamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2011
Herhalde bir halkı tanımanın en önemli boyutlarından biri de, onun...Devamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2011
Geçen hafta mutluluk konusunu ele almıştım. Türkiye’de...Devamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2011
Mutluluk çok eski bir kavram. Ama sanırım son yıllarda mutluluktan giderek daha...Devamını Oku
TARİH
25 Nisan 2011
Biliyorsun, genellikle kadınlar dedikoduyu severler. Erkekler ise bayılırlar...Devamını Oku
TARİH
18 Nisan 2011
Biliyorsun, cumartesi günü tarihi bir gündü. Türkiye ile Rusya arasında vize kalktı...Devamını Oku
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