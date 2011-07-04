T24 LogoT24 Logo

Nataşa Mektupları

acaba@hakanaksay.com

TARİH

04 Temmuz 2011

Turizm demek Türkiye demektir

Geçen hafta içinde turizm, daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasındaki turizm...

Devamını Oku

TARİH

26 Haziran 2011

Milliyetçilik nedir ki? Vatan neresidir? (2)

Son mektubumda sana Nataşa Mektupları’nın kısa, ama benim için çok önemli...

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2011

Milliyetçilik nedir ki? Vatan neresidir? (1)

Seninle yıllardır mektuplaşıyoruz. Ama son dönemde bu mektupları yazmak daha farklı...

Devamını Oku

TARİH

13 Haziran 2011

Tanrı herkesi Rusya’yı ‘tanıtan’ Türk gazetecilerden korusun!

Türkiye’de bugün on binlerce Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşı...

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2011

Sokaktaki adama göre Rus ve Türk kadınları (2)

Sana son mektubumda internetten epeydir araştırdığım bir konuda, Türk ve...

Devamını Oku

TARİH

30 Mayıs 2011

Sokaktaki adama göre Rus ve Türk kadınları - 1

Bu sefer ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece internetten epeydir...

Devamını Oku

TARİH

23 Mayıs 2011

Duymak ve dinlemek, anlamak ve sevmek

... Alışkanlık bazen insanı kör ediyor. Ya da en azından dikkatini zayıflatıyor...

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2011

Âdetlerin ve geleneklerin süzgecinden Türkiye

Herhalde bir halkı tanımanın en önemli boyutlarından biri de, onun...

Devamını Oku

TARİH

09 Mayıs 2011

Ruslar’da ve Türkler’de kıskançlık

Geçen hafta mutluluk konusunu ele almıştım. Türkiye’de...

Devamını Oku

TARİH

02 Mayıs 2011

Mutlu mu olsak, mutsuz mu?

Mutluluk çok eski bir kavram. Ama sanırım son yıllarda mutluluktan giderek daha...

Devamını Oku

TARİH

25 Nisan 2011

Berlusconi’nin hareminde bir Rus

Biliyorsun, genellikle kadınlar dedikoduyu severler. Erkekler ise bayılırlar...

Devamını Oku

TARİH

18 Nisan 2011

Vizesiz Rusya’ya hoşgeldiniz!

Biliyorsun, cumartesi günü tarihi bir gündü. Türkiye ile Rusya arasında vize kalktı...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24