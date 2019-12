Tanrı herkesi Rusya’yı ‘tanıtan’ Türk gazetecilerden korusun!

Sevgili Hakan,Türkiye’de bugün on binlerce Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşı yaşıyor. Ben de bunlardan biri olduğum için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bizim için bazen en gülünç, bazen de en acı şeylerden biri, bazı Türkler’in pek bilmedikleri halde bizim ülkelerimizle ilgili ileri geri yorum yapmasıdır. Bazen tarihî önyargıları, bazen de sadece bilgisizliği ve yüzeyselliği yansıtan bu tür yorumları, ne yazık ki en çok gazetecilerden duyuyor ve okuyoruz.Son yıllarda Türkiye ile Rusya birbirlerine çok yakınlaştı. Bunda 20-25 yıldır işadamlarının, son yıllarda da devlet adamlarının büyük payı var. Kültürel ilişkiler geliştikçe sanatçılar da bu işe kendi katkısını yapıyor. Onun dışında gelişen turizme bağlı olarak insanlar birbirlerinin ülkesine gidiyor, insanî ilişkiler güçleniyor. Ne var ki gazeteciler (hem Türk, hem de Rus gazeteciler) iki ülkenin yakınlaşması konusuna şaşılacak kadar uzak…Bunun nedenini tam bilemiyorum; belki hâlâ stereotiplerin, belki de birbirinin ülkesini sevmeyen lobilerin etkisi altındalar, ya da sadece işlerini yüzeysel gayretlerle yapmaya fazlasıyla alıştılar…* * *Örneğin, ben yıllardır Rusya’ya birkaç günlük geziler yapıp dadiye her şeyi hemencecik öğrenmiş, kesin ifadelerle yazılar yazan gazetecilerden usandım.derken, Aktüel’in son sayısında yayımlananni gördüm ve allak bullak oldum. Ne yazı Tanrım! Neredeyse her satırı bir facia!Derginin muhabiri belli ki oldukça kısa bir inceleme sonrası bir şeyler yazmış, bir de Rusya’da yaşayan bazı Türkler’den birkaç cümle eklemiş. Sonundabirortaya çıkarmış (, onların kendilerinin iddiası).İzninizle şuya yakından bir bakalım.* * *Allah Allah, oradaki onca taksi şirketini ve taksiciyi görmemek için nasıl bakmak gerekiyor acaba?İşaretivermemiz gerektiği uyarısı önemli gerçekten. Herkesin mutlaka önünüzde duracağı kanısı ve sekizer şerit konusundaki iddianın belirsizliği de bir harika!Gerçekten bu gözlemlere yorum yapmak bile çok zor. Oysa Ruslar bazen trafikte o kadar sabırsız ve küfürbazdır ki! Bu aradaaraştırmasında kaç denek kullanıldı acaba?adını verilen yazının, bir kadının elinden çıktığı belli olan en duygulu ve etkileyici satırları bu olsa gerek…* * *Bu sayıyı açıklayabilir misiniz lütfen? Bu arada gözleminiz müthiş!Daha dünyada hiç kimse, Rusya’daki oligarkları böyletanımlayamadı! Bravo!Yine korkunç bir analiz! 100 metrede bir! Vitamin hapları! Geçenlerde Rus gazetecileri, eczane sayısının artması ile izinsiz satılan ilaç ve uyuşturucular arasında bağ kurmak için haftalar süren incelemeler yaptılar. Keskin zekâlı bir Türk gazetecisine sormayı akıl edemediklerinden olsa gerek...* * *Çok ilginç! Acaba Moskova derken aynı kentten mi bahsediyoruz?bu kıyağı yaptınız, sağ olun, ama pardon,nde neden tek bir restoranın adı geçiyor? Orada karnınız iyi doydu ve mutlu oldunuz, ondan mı, yoksareklam mı? Üstelik Rus değil, Arjantin restoranı…Yani… Yazılan doğru olabilir, ama kullanılan üslup () beni gülmekten yerlere yatırıyor.Alın size süper bir analiz daha!nasıl Türkçe konuşuyor acaba, karıştırdığınız bir şeyler olmasın? Bu arada son 10-15 yılda Rusya’da İngilizce eğitiminin oldukça yaygınlaştığı konusunda hiçbir şey duymadınız mı?Türkler’in kulüplerde ve sokaklarda dayak yememesi konusunda gösterilen özen göz yaşartıcı. Ama affedersiniz, tutup bir Türk’ederseniz o size teşekkür mü eder? Bu aradakelimesi deli değil, aptal demek. Hiç olmazsa Rusça-Türkçe bir sözlük bulsaydınız...* * *Aman Tanrım!çorba demektir zaten. Çorba ve yemeklerin isimleri de yanlış yazılmış ve isabetsiz açıklanmış. Arpa pilavı ve kara buğdayı karşılaştıran bir bilimsel tez araştıracağım sizin için... Bu arada verdiğinizlistesinde isimleri yanlış yazılanlar ve kapananlar bile var…İstatistikler her 40 dakikada bir diye açıklandı, ama siz daha iyi bilirsiniz mutlaka!..Neresini düzeltsek? Birbirine güvenmeme, boş ev kiralanmaması, hele hele eşitliğin kanıtı olarak kadın-erkek dövüşü... Diyecek sözüm yok! Pes!Dedim ya, pes! Bir daha Rusya yorumu yapmayacağım!..Yukarıda pes dediğim için buna da diyeceğim bir şey kalmadı artık.* * *Ne diyeyim, Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’de daha kaba propagandalar olduğunu duymuştum:Bu tür örneklere kıyasla, günümüzdekiçok daha pozitif ve katlanılabilir yazılar tabii.Sağlıcakla kal.Nataşa