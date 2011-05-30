Sokaktaki adama göre Rus ve Türk kadınları - 1

Sevgili Hakan,
Bu sefer ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece internetten epeydir araştırdığım hassas bir konuda, Türk ve Rus kadınlarının karşılaştırılması konusunda “halk”
neler söylüyor, Türk erkekleri ile kadınları ve Rus kadınları neler diyor, onu aktarmakla yetineceğim.
Şu kadarını belirteyim, en azından son 10 yılda Rus kadını üzerine lehte ve aleyhte yazılanların, yapılan farklı yorumların sayısının sandığımdan çok daha fazla olduğunu gördüm. Kendi görüşümü eklemeden ve kaynak belirtmeden (isteyen, ilgilendiği bölümü internette kolayca bulabilir) bunları aktaracağım.
Çarpıcı bir “analiz”
ile başlayıp alıntıları sıralayarak derlemeyi sürdüreceğim.
* * *“Türk ve Rus kadınları arasındaki yedi fark:
Bir: Rus kadınını Allah özene bezene yaratmış. Türk kadınını ise estetikçi Onur Erol düzeltmiş.
İki: Rus kadını üzerine ne giyerse giysin yakışır. Türk kadını ise üzerine ne yakışırsa onu giyer.
Üç: Rus kadını seksi görünmek için, Türk kadını ise boyunu uzatmak için topuklu ayakkabı giyer.
Dört: Rus kadını eğlenmeyi, Türk kadını ise eğlenirken bile kapris yapmayı sever.
Beş: Rus kadını erkeğe erkekliğini hissettirir. Türk kadını ise erkeği canından bezdirir!
Altı: Rus kadını vericidir. Türk kadını alıcıdır.
Yedi: Rus kadını kendisine, Türk kadını ise erkeğe yatırım yapar.”
* * *
Farklı yorumlardan, tartışmalardan ve yazılardan alıntılar:“Bizim Türk kızlarında erkeğine karşı anlamsız bir gurur vardır, her şeyi sorun yaparlar. Aşkta gurur olmaz ilkesine inanıyorsanız en kısa zamanda bir Rus kızıyla aşk yasamanızı tavsiye ederim.”
“Her şey güzellik olsaydı bu hayatta... Önce eş lazım, sonra dost, arkadaş lazım; sadakat, güven, yuva içinde bir anaçlık lazım; ki aile bir bütün olsun. Ne varsa bil ki Türk kadınlarında var, bırak da azıcık kaprisi olsun…”
“Rus kızları Leonardo da Vinci tablosudur, Türk kızları Picasso...”
“Rus hanımlar dünyanın belli bir bölgesine kapatılsın, meraklısı gidip orada görsün. Dünyanın geri kalan kadın nüfusunu daha fazla bunalıma sokmasınlar.”
“Rus kızı deyince genellikle kafamızda sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, düzgün fizikli bir huri profili oluşur. Bu profil kısmen doğru kısmen de yanlıştır. Elbette ki bütün Ruslar sarışın ve mavi gözlü değildir… Güzelleri olduğu kadar, çirkin olanları da vardır… Ya da uzun boylu olduğu kadar , kısa boylu olanları…”
“Rus kadınları seksi adamın gözüne gözüne sokmuyorlar, ödül-cezalandırma aracı olarak kullanmıyorlar. En önemlisi ‘ayıp-günah kavramlarının baskısında’ yaşamıyorlar. Bu demek değildir ki ‘önlerine gelenle seks yapıyorlar, utanma duygusundan bihaberler’. Sadece ‘ikiyüzlü ahlak kavramları arasında sıkışıp kalmamışlar’. Onlar, güzel oldukları halde, bunun farkına varmayan, ya da bunu doğal karşılayan kadınlar. Çünkü ‘çok doğallar’.”
* * *
Güzin Abla’nın köşesinden bir örnek:
“Sovyetler’in dağılmasına en çok sevinenlerden biri benim. Bizim Türk kadınları kendilerini bir şey zannediyor. En sıradan 18 yaşındaki Rus kadını, bizim 35 yaşındaki Türk kadınından çok daha fazla cinsel deneyime sahip, dürüst ve mert. O kadar dürüst ki eğer cinsel bir paylaşım yaşamaya niyeti yoksa, sizin zamanınızı ve paranızı harcatmıyor. Bizim Türk kadınları kendilerine biraz onları örnek alsın. İnsan bunu ya sevdiği bir arkadaşıyla yaşar ya da bunu yapamazsa bir hayat kadınına gitmek zorunda kalır. Ama Türk kadınları ikiyüzlü. Amaçları erkeği sürekli oyalayarak zaman kazanmak ve paralarını yemek. Tanışma dönemi diye haftalarca beni oyalayan ve konu cinselliğe gelince ‘Evlenmeden olmaz’ diyen bir kız ancak ikiyüzlüdür bana göre.”
Güzin Abla’nın cevabının sadece ilk cümleleri:
“Hayret ki hayret... Bunu bir Türk erkeği mi yazıyor? Hani namus anlayışınız? Hani Müslümanlığınız, hani gelenekleriniz?...”
* * *
Bir forum söyleşisinden:
- Türk kadını Türkiye gibidir. Erkeğin tavrına göre dört mevsim yaşatır...
- Rus kadınları da ekvator gibidir. Tek mevsim. Mis...
- Tek mevsimde yaşamak çok sıkıcı bir durum.
- Ben Türk erkeklerinin ne gibi olduğunu merak ettim.
- Türk erkekleri Hindistan gibidir. Çok bağlanırsanız tropikal bir fırtınayla yok olabilirsiniz.
- Rus kadınları Rusya gibi olmasın. Hep kışı yaşamak zorunda kalmayın sonra.
- İlk kez bir Türk kadınıyla tanıştığınızda size yazı yaşatır. Sonra nişanlanırsınız, ilk ve son baharı yaşatır. Eh sonra da evlenirsiniz: Hep kış hep kış...
- Zayıf erkekler Türk kadınına göre değildir zaten...
- Rus kızları gibi hep yaz olsa keşke...
- Sanki siz bulunmaz Hint kumaşısınız...
* * *
İki Türk kadından Türk erkeklerine yönelik acımasız satırlar:“Sevişmeyi dahi bilmeyen Türk erkeği gözü sadece parasında, arabasında, evinde, yuvasında olan diğer kadınlara ‘çok güzeller’, ‘çok iyi sevişiyorlar’ gibi abuk sabuk bahaneler üreterek atlıyorlar. Türkiye'de çok popüler olmayan bir arkadaşım, Rusya’ya inşaat mühendisi olarak gitmişti. Bizim Türk kızlarının dönüp de bakmayacağı, sıradan, temiz yüzlü bir çocuk kendisi. Geçen Cevahir’de gördüm, yanındaki kızı gördüm. 1.65 boylarında, melek gibi güzel bir Rus kızı. Kıza baktım, bizim elemana baktım, sonra kıza baktım, sonra yine kıza baktım. Türkiye'de olsa en göbeklisinden bir kızı belki kafalayabilecek bu adam, Venüs gezegeninden düşmüş gibi bir sevgiliye sahipti şu an.”
"Bir erkek için Rus kadını ne ifade ediyorsa, bir kadın için de İtalyan erkeği o kadar şey ifade ediyordur. Aslında tehlikeli olan, Türk erkeklerinin Rus kadın fantazileri ya da geyikleri değil... Asıl tehlikeli olan Türk kadınlarının İtalyan erkek hayranlığıdır. Hem de İtalyan erkekleri (bazı fiziksel özellikleri ile) Türk erkeklerine benzediği halde... İtalyan erkekleri, Türk erkeklerinin daha seksi, medeni, yakışıklı ve centilmen versiyonlarıdır."
* * *
Rus manken-oyuncu Arzu Pavlova’nın tavsiyeleri:“Rus kadınlarına herkes ilgi gösteriyor. Bu yüzden kendilerine çok güvenirler. Duygusaldır. Erkeğin değerini çok iyi bilir. Rus kadınları her zaman çok seksi. Çamaşırlarından her şeyine kadar. Spor da yaparlar. Vücutlarına iyi bakarlar ki erkek başka yere bakmasın, kendinden soğumasın. Türk kadınları ise tam tersi evlendikten sonra kendini tamamen bırakıyor. Rus kadınları da Türk kadınları gibi erkeklerine çok bağlı. Sağa sola bakmaz. Bir de Rus kadını daha akıllıdır, çok dırdır yapmaz. Ellerine dırdırla bir şey geçmeyeceğini bilir. Rus kadını en kötü gününde çok daha güzel görünmek ister, Türk kadını ise kendine bakmaz.”
Ve Antalya’da yaşayan bir Rus kadınının ağzından:
“Türkiye’de hava şartları daha güzel, deniz var, meyve-sebze bol, çocuklar çok seviliyor Türkiye'de. Ben buranın geleneklerini daha çok seviyorum. Yaşlılara daha saygılı Türkler. Rusya'da okullarda alkole, sigaraya çok erken başlanıyor. Türkler ve Ruslar birbirlerine çok benziyor. Avrupalılarla biz farklıyız. Bana göre, Rus ve Alman evliliği imkânsız gibi. Türk erkekleri ilk flört edilen dönemde şarkı söyler, şiir yazar, peçeteden bile gül yapabilirler, Rus kadınlar bunlara bayılıyor. Türk kadınları erkekleri çok kısıtlıyor, biz daha rahat bırakıyoruz, arkadaşlarıyla gezip eğlenmesi için fırsat veriyoruz.”
İşte araştırdığım konuda aktarılabilecek binlerce sayfadan çok küçük bir bölüm. Ben yorum yapmıyorum. Eminim okuyan herkesin kendi yorumu vardır.
Haftaya ilginç bazı bölümler daha aktaracağım.
Sağlıcakla kal.
Nataşa