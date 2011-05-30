Sokaktaki adama göre Rus ve Türk kadınları - 1

Sevgili Hakan,Bu sefer ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece internetten epeydir araştırdığım hassas bir konuda, Türk ve Rus kadınlarının karşılaştırılması konusundaneler söylüyor, Türk erkekleri ile kadınları ve Rus kadınları neler diyor, onu aktarmakla yetineceğim.Şu kadarını belirteyim, en azından son 10 yılda Rus kadını üzerine lehte ve aleyhte yazılanların, yapılan farklı yorumların sayısının sandığımdan çok daha fazla olduğunu gördüm. Kendi görüşümü eklemeden ve kaynak belirtmeden (isteyen, ilgilendiği bölümü internette kolayca bulabilir) bunları aktaracağım.Çarpıcı birile başlayıp alıntıları sıralayarak derlemeyi sürdüreceğim.* * ** * *Farklı yorumlardan, tartışmalardan ve yazılardan alıntılar:“Bizim Türk kızlarında erkeğine karşı anlamsız bir gurur vardır, her şeyi sorun yaparlar. Aşkta gurur olmaz ilkesine inanıyorsanız en kısa zamanda bir Rus kızıyla aşk yasamanızı tavsiye ederim.”“Her şey güzellik olsaydı bu hayatta... Önce eş lazım, sonra dost, arkadaş lazım; sadakat, güven, yuva içinde bir anaçlık lazım; ki aile bir bütün olsun. Ne varsa bil ki Türk kadınlarında var, bırak da azıcık kaprisi olsun…”“Rus kızları Leonardo da Vinci tablosudur, Türk kızları Picasso...”* * *Güzin Abla’nın köşesinden bir örnek:Güzin Abla’nın cevabının sadece ilk cümleleri:* * *Bir forum söyleşisinden:- Türk kadını Türkiye gibidir. Erkeğin tavrına göre dört mevsim yaşatır...- Rus kadınları da ekvator gibidir. Tek mevsim. Mis...- Tek mevsimde yaşamak çok sıkıcı bir durum.- Ben Türk erkeklerinin ne gibi olduğunu merak ettim.- Türk erkekleri Hindistan gibidir. Çok bağlanırsanız tropikal bir fırtınayla yok olabilirsiniz.- Rus kadınları Rusya gibi olmasın. Hep kışı yaşamak zorunda kalmayın sonra.- İlk kez bir Türk kadınıyla tanıştığınızda size yazı yaşatır. Sonra nişanlanırsınız, ilk ve son baharı yaşatır. Eh sonra da evlenirsiniz: Hep kış hep kış...- Zayıf erkekler Türk kadınına göre değildir zaten...- Rus kızları gibi hep yaz olsa keşke...- Sanki siz bulunmaz Hint kumaşısınız...* * *İki Türk kadından Türk erkeklerine yönelik acımasız satırlar:* * *Rus manken-oyuncu Arzu Pavlova’nın tavsiyeleri:Ve Antalya’da yaşayan bir Rus kadınının ağzından:İşte araştırdığım konuda aktarılabilecek binlerce sayfadan çok küçük bir bölüm. Ben yorum yapmıyorum. Eminim okuyan herkesin kendi yorumu vardır.Haftaya ilginç bazı bölümler daha aktaracağım.Sağlıcakla kal.Nataşa