Sokaktaki adama göre Rus ve Türk kadınları (2)

Sevgili Hakan,Sana son mektubumda internetten epeydir araştırdığım bir konuda, Türk ve Rus kadınlarının karşılaştırılması hakkında neler yazıldığını, kendi yorumumu katmadan aktarmıştım. Şimdi birkaç alıntı daha yaparak konuyu tamamlayalım.Önce ilginç bir yorumdan geniş bir bölüm aktarayım:* * *Birbirinden farklı iki görüşle devam edelim:* * *Türkiye’den bir forum sayfasında, Rusya’ya ve kadınlarına yönelik beklenmedik bir tarihsel analizde bakın neler yazıyor:The Economist dergisi, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji anlaşmalarını değerlendirirken birdenbirea giriveriyor:* * *Bu konularda teoriyle uğraşmaktansa pratik öğütler verme misyonunu üstlenenler de var:(Bu arada uluslararası ve Rus sosyal paylaşım sitelerinde bir gezinirseniz neredeyse her bir güzel Rus kadının anketinde birçok Türk delikanlısının fotoğraf ve mektuplarından izler bulabilirsiniz. Kadınların kimisi onlarla mektuplaşır, kimisi sanal ortamda arkadaş olmakta ya da en azından sadece arkadaşlık başvurusunu onaylamakta mahsur görmez, cinsel içerikli iletilerden rahatsız olan bazılarıysa bu konuyu bir şikayet halinde bazen kendi sayfasına bazen de Rus medyasına yansıtır.)* * *Bir sitedebaşlığıyla açılan bölüme gelen yorumlardan birkaçı:* * *Ve biryorumu:Yorumlar, görüşler, eleştiriler, kıyaslamalar, irili-ufaklı yargılar, yüceltmeler, kınamalar sürüp gidiyor...Ben geçen sefer de şimdi de bilerek alıntıları kimden yazdığımı belirtmedim (ancak istenirse internetten bunları bulmak çok kolay). Düzeyli ve de - bol miktarda - düzeysiz analizden bir bölümü tanınmış isimlere ait (hem geçen hafta hem de bu hafta verdiğim örnekler arasında böyleyorumlar vardı).Örneğin, tanınmış bir ekonomist, köşe yazarı, profesör, Rusya’da 500 bin hayat kadını olduğunusonra, bunun yüzde 10’unun Türkiye’de olduğunuher birinin ayda ortalama 1000 doları memleketine göndermesi hesabı üzerindendiyebiliyor. Daha beter yorumlar da yok değil.Geçen hafta yaptığım alıntılara olumlu ve olumsuz çeşitli tepkiler geldi. Destekleyenler de vardı, kızanlar da. Ama şunu hatırlatayım, ben bu mektupların yayımlanması kararı alırken elimden geldiğince Türkiye’de yaşayan bir yabancının burada olup bitenlere ayna tutması, bazen de kendi ülkesiyle kıyaslaması gibi basit bir amaç belirlemiştim. Aynadan yansıyana kızmak yerine, gerçeklere bakıp onlar üzerinde düşünmek daha doğru olmaz mı?Gerçeklerin kızgınlık değil, huzur verdiği bir gelecek dileğiyle.Nataşa