Berlusconi’nin hareminde bir Rus

Sevgili Hakan,Biliyorsun, genellikle kadınlar dedikoduyu severler. Erkekler ise bayılırlar. Bu hafta biraz dedikodu yapmaya niyetliyim. Eğer ciddi okurlarımız arasında dedikodudan hoşlanmayanlar varsa, özür dileyerek bu mektubu okumamalarını tavsiye etmek istiyorum.Dedikodumuzun kahramanı Raisa Skorkina sıradan bir genç kadın aslında. Uzun boyu (1.78 cm) vedışında fazla güzel de sayılmaz. En azından Rusya standartlarına göre. Pek eğitimli ve kültürlü de değil. Rusça’sında aksayan yanlar var. Kendini ifade ederken kullandığı kelimeler ve yöntemler oldukça sınırlı. Zaten o da çok okumakla falan övünmüyor. Ama kendisinin biçimlendirdiğini söylediği kaderinden bahsederken daha bir gururlu konuşuyor.Bu kadere bir göz atalım şimdi. Raisa, Rusya’nın Avrupa’daki kentlerinden Voronej’de doğup büyümüş. Ailesi Sovyet döneminde standartların üzerinde yaşarmış. Ama Gorbaçovpolitikasına başladıktan sonra olup bitenlerle giderek zorlanmaya, hatta yoksullaşmaya başlamışlar.Bugün 30 yaşında olan Raisa, 17-18 yaşına geldiğinde hem aileye yük olmamak, hem deiçin yurtdışına çıkma kararı almış. Ve çıkmış. Çıkış o çıkış…İtalya’daki ilk yıllarından bahsetmeyi fazla sevmiyor. Ama cesaretinin ve girişkenliğinin yanı sıra fiziksel özellikleri de ona yardımcı olmuş.Milan’da bir gece kulübünde dans ederek hayatını kazanmış. Televizyona ve reklamlara çıktığı olmuş. Sonra bir İtalyan’la evlenmiş. Dediğine göre, kocası, lider Silvio Berlusconi’ye hayranmış.2004’te üst düzey bir eğlence partisine davet edilmiş. Oradaki adamların milyarder olduklarını duymuş bir yerlerden. Partinin en güzel kadınlarından biri olmaya çalışmış. Ve galiba olmuş da. Bir ara kendinden epeyce kısa boylu ve epeyce yaşlı bir adam yanına yaklaşmış. Şakalar yapmış, iltifatlar yağdırmış. Raisa’nın deyişiyle söylersek, kızdediği bu ihtiyardanAdam ona telefonunu vermiş vedemiş. Kız da fazla naz yapmamış. Ertesi gün aramış. İşte o günden itibaren kaderi değişmiş.* * *diyor. Buna bir şey diyemeyiz tabii; herkesin siyasi liderleri tanımasını zorunlu kılan bir yasa yok ki.Sonra onun sadece sıradan bir milyarder değil, ülkenin bir numaralı, dünyanın ise ilk 20-30 zengininden biri olduğu ortaya çıkmış. Aynı zamanda İtalya Başbakanı imiş bu adam.Ama Berlusconi’nin en önemli özelliği kesinlikle bu değilmiş. O, yakışıklı, kendine çok güvenen, karizmatik, şakacı, kibar ve centilmenmiş. Eh, zaten bir kadın başka ne istermiş ki…Raisa bu tanışmadan bir yıl kadar sonra, gazetecilere açıklamak istemediği bir nedenle eşinden boşanmış.dememi beklemiyorsunuz herhalde. Ama onunla çok iyi arkadaş olmuşlar. Zaten yaşlı adamın başka bir sürü güzel kadınla da ilişkisi varmış.Raisa, İtalya Başbakanı ile ilk tanıştıkları sırada onuolarak gördüğünü defalarca vurguluyor. İlişkilerinin ve dostluklarının türünü soran muhabirlere ustaca her anlama gelecek esnek sözler söyleyip haince gülümsüyor. Çok sıkıştırıldığındadediği oluyor (bunu ifade ederken Rusça’dagibi de anlaşılabilecek yanlış bir ifade seçiyor). Bazen decümlesini tercih ediyor.* * *Berlusconi, Raisa’ya bir ev almış. Rus televizyonu gösterdi. Hem evi, hem de arabası gayet şık. Bir de papağanı var, Silvio adında.İtalyan lider, genç kadına yıllardıryardım ediyormuş. Aslında yüzbinlerce euro bir yana, manevi yardımın önemi bambaşkaymış. Ona gerçek bir arkadaş, bazen de baba gibiymiş Berlusconi.(Ünlü Rus showman Andrey Malahov’unadlı programında münasebetsiz bir Rus,dedi; ama Allahtan kısa sürede onu susturarak skandalın büyümesini önlediler. Bir başka eleştirmeninsorusunun ardından Raisadiyerek ağladı ve bir süreliğine programı terk etti. Doğrusu yaşlı adamla arasında gerçekten bir duygusal bağ var gibiydi; en azından tek taraflı olarak.)Berlusconi’nin skandalları arttıkça özel hayatı pek kalmamış. Yolsuzluk davalarının da artmasıyla birlikte, bütün telefon konuşmaları haberalma tarafından dinlenir olmuş. Bu durumu birlikte değerlendirerekdiye karar almışlar. Çok da(!) bir buluşları var: Kız telefon açıpdediği zaman, Berlusconi onun parasız kaldığını anlayıp derhal para gönderiyormuş. Zekice değil mi? Hiçbir istihbaratçı bu şifreyi çözemez!..Ama tekrar edelim, asıl mesele para değilmiş. Raisa onu beğenmeseymiş, paranın bir önemi kalmazmış. Üstelik ihtiyar, yalnızca ona değil, pek çok kişiye de yardım eden gönlü zengin bir adammış. (Raisa, programda bir ara bu soruların bitip tükenmemesi üzerine,diye çıkışırken çok etkileyiciydi.)* * *Berlusconi 75 yaşında. Birçok şirketi, televizyonları, spor kulübü var. Üçüncü defadır iktidarda. Hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış durumda. Özel hayatı ise her zaman skandallarla dolu. O bundan kaçmıyor, sanki tersine, böyle istiyor.fazla çekinmiyor.İlginç, ama Berlusconi’nin politikaya bakışı pek bir umursamaz. Parlamento oturumlarında kadın milletvekilleriyle dalga geçiyor. Bakanları seçerkenprensibiyle hareket ediyor. Resmî toplantılarda yerli yersiz cinsellikten bahsediyor…Doğrusu birçok durumda bu yaşlı ve ölçüsüz adamı kınamak en kolay ve en uygun tercih gibi görünüyor. Ama politikanın çoğu kez yalanları gizlemek için kullandığı bir sürü unsuru – kendi garip yöntemleriyle de olsa – böylesine umursamaz havalarda alaya almasının da farklı bir cazibesi var galiba.Bu vurdumduymaz İtalyan lider, ara sıra kameralar karşısındaveya* * *Raisa da bazen böyle genellemeler yapıyor:diyor (en çok da Berlusconi aleyhine davalar açan İtalyan komünistlerine kızıyor).diyor. Bu son dediğine benzer cümleler telaffuz eden birçok Rus kadını var aslında.Rus televizyonundaki programda birkaç ilginç fikir daha dile getirildi. Biri, İtalyan liderin bütün imajınıniddiasıydı. Yani skandallar ve hattade oyunun bir parçası ve biridi. Bir Rus polikacı,dedi.Bir Rus yazar,diyerek düzeysiz bulduğu programı terk etti.Raisa’yı destekleyen bazı Rus ve İtalyanlar da vardı. Onlar, Ruslar’ın her zaman hoşgörüsüz, kıskanç ve kızgın olduklarını belirttiler. Avrupalılar’ın birçok konuya çok daha demokratik ve hoşgörülü baktıklarını vurguladılar.Berlusconi gibi bir adama aitdurumundaki Raisa’yı savunmak gerçekten çok zor. O ne bir kadın tipi, ne de ulusunun temsilcisi olarak örnek alınabilecek biri. Ne var ki, hoşgörü konusundaki görüşün de büsbütün haksız olmadığını düşünüyorum. Sonuçta herkes kendi hayatını yaşıyor.Sen ne dersin?Sağlıcakla kal.Nataşa