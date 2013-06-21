TÜSİAD dosyası: Dünya Gezi Parkı olaylarını nasıl izledi?

Gezi Parkı olayları.

İlk günden beri olayı yakından izleyen TÜSİAD.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz.

Dernekte olayın Türkiye'nin geleceğine etkisi ne olur, dünya nasıl izliyor diye yoğun bir çalışma yapılıyor.

Aşağıda TÜSİAD'ın bir grup üyesiyle paylaştığı dünya basınından özetler var.

Çalışma önemli. Sadece Çin "Türkiye'nin içişi" demiş. Fazla söze gerek yok, işte TÜSİAD'ın "Gezi Parkı Olayları: Yabancı Basın Yansımaları" başlığıyla hazırladığı ve "dünya gözüyle Gezi Parkı" diyebileceğimiz çalışması...