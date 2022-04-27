Babacan masadan kalkmıyor, liderler zirvesinde ve açıklamadan önce diğer partilere bilgi verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Açıklama üzerine tartışmalar başladı. İlk akla gelen "DEVA'nın altılı masadan kalkıp kalkmayacağı" oldu. Toplantı sürerken partinin yöneticileri ile görüştüm. Kısaca ne olduğuna bakalım.

1- DEVA Partisi altılı masadan kalkmıyor-kalkmayacak. Babacan zaten açıklamada "Masada bugüne kadar verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız, ortak konularda her türlü katkıyı vermeyle, iş birliği yaptığımız alanları genişletmeyle ilgili güçlü iradeye sahibiz" dedi.

2- Seçim pusulasında logolarını gösterecek tüm senaryolara açıklar. Yani üstte pusulada ittifakın adı, altta kendi logoları olacak şekilde. 2018 seçimlerindeki gibi.

2018 seçimleri oy pusulası

3- Ancak herhangi bir partinin listelerinden, mesela CHP ya da İyi Parti, aday göstermeyecekler.

4- "TBMM seçimlerine DEVA tek başına kendi logosu ve bayrağı ile girecek" diyerek ittifak senaryolarını da dışlamıyorlar.

Babacan bugün yapacağı açıklamadan önce geçtiğimiz pazar günü yapılan liderler zirvesinde diğer liderlere partisinde olgunlaşan "kendi logolarıyla seçime girme" kararı konusunda bilgi verdi. Yine bugün altılı masadaki diğer partilere, kamuoyuna açıklama yapılmadan önce bilgi verildi.

Aslında bu açıklama, özellikle iktidar ve ona yakın medyanın "kendi logolarını bırakıp CHP ya da İyi Parti listelerinden aday olacaklar" yolundaki olası yorum ve iddialarını öngören bir yanıt olarak okunabilir.