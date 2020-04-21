Yok olmaya adanmış bir yaratık

Dünyanın düzeni basittir aslında, eğer sadece insanları düşünecek olursak.

Mal ve hizmet üretenler var, bunları satın alanlar var ve görevi bu alışverişin düzgün gitmesini sağlamak olan hükûmetler var.

Bu düzenin lokomotifi büyümedir.

Üretenler daha çok mal ve hizmet üretecek, tüketiciler ihtiyaçları olsun olmasın bunları satın alacaklar.

Ve bu alışveriş muhakkak artarak çoğalacak.

Yangının yangını beslemesi gibi, karşılıklı bir etkiletişimle ha babam birbirlerini büyütecek.

Nüfus da çoğalmalıdır, çünkü ne kadar çok tüketici olursa mal ve hizmete talep o kadar büyük olur.

Üretim ve talep azaldı mı veya bu korona günlerinde olduğu gibi birçok üründe neredeyse tamamen ortadan kalktı mı, bacadan süzülen bir cadı gibi, içeri kriz girer.

Bu nedenledir ki çılgın gibi hastalığın yayılmasını önlemeye, insanları yeniden sokaklara dökmeye çalışıyorlar. Tarihte görülmemiş bir aciliyet ve enerjiyle Covid-19’a aşı bulmak için çabalıyorlar.

Ölülerin cüzdanı yoktur.

Yaşayacaksınız ki satın alasınız.

Bir an önce dükkânlar açılsın, trenler çalışsın, uçaklar uçsun, gemiler mal taşısın ki eski günlere dönelim ve satalım, satalım, satalım, alalım, alalım, alalım.

Amerikan ekonomisinin yüzde yetmişini tüketim meydana getirir.

Dünyanın gerisi de Amerikalılar gibi tüketmek ister.

Bu düzenin tanrısı para, tapınağı banka, dini doymazlıktır.

Dünyada zenginler dâhil, daha çok para sahibi olmak istemeyen insan yoktur.

En güçlü virüs bu istektir. Covid-19 bu virüsü öldüremez.

Eğer dünyanın kaynakları sonsuz olsaydı bu para düzeni işleyebilirdi. Ama değil. İnsanlar çoğalırken dünya azalıyor.

İklim felaketi ve doğanın hızla yok oluşa yönelmesi bunu gösteriyor.

Bunu devletler görüyor ama hiçbiri kılını kıpırdatmıyor. Çünkü hükûmetler mal ve hizmet üretenlerin, yani zenginlerin güdümündedir.

Hiçbir felaket de zenginleri para yapmaktan alıkoyamaz. Amerikan petrol şirketlerinin ve onların idaresindeki Trump’ın söylediklerini dinleyin inanmıyorsanız.

Hiçbir hükûmet para dengesini bozmaya cesaret edemez çünkü düzen alıp satma üzerine kuruludur.

Pandemi savuşturulduktan sonra ne olacak? Bu düzen değişecek mi?

Bu konuda yabancı medyada ileri sürülen sayısız öngörü var.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşanmakta olan krizi insanlık için, globalleşmenin doğasını ve uluslararası kapitalizmin yapısını değiştirecek "bir varoluş olayı" olduğunu söylüyor.

Benim öngörüm, temelde bir değişiklik olmayacağıdır.

Paralılar eski güzel günlerine dönmek için sabırsızlıkla bekliyorlar.

Kasasında milyarlar bulunan Suudi Arabistan Servet Fonu salgın nedeniyle dara düşmüş şirketlerden hisse satın almak için harekete geçti. İngiliz Premier League futbol kulübü Newcastle United’ın çoğunluk hissesini satın alan fon sağlık, teknoloji, lojistik gibi gelecek vadeden şirketlere yöneldi.

Şirket veya kişi olsun herkes bu minval üzere düşünüyor.

Bu düzeni değiştirebilecek bir tek şey var: Sekiz milyara dayanan insan nüfusunu 1-2 milyara indirecek bir pandemi veya benzeri sonuç verecek bir olgu.

Ama huylu huyundan vazgeçmediği için o bile fark yaratmayabilir derseniz, haksızsınız diyemeyeceğim.

Son kertede, insan kendini yok etmeye adamış bir yaratıktır.