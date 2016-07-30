T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

30 Temmuz 2016

Yeşil deyince aklınıza ağaç mı gelir dolar mı?

İstanbul, yaşanılacak şehirler listesinin de sonunda değilse bile sonlarında

Bir şehri güzelleştiren yapıları değil içinde yapı olmayan, park, koru, meydan, su gibi alanlarıdır.

Yapıların güzelliğini bunlar ortaya çıkarır.

Parklar ve korular binaların güzelliğine nefes aldırırlar, oralarda yaşayanların veya oralarda gezmeye gelenlerin içini açarlar.

Ağaç, çiçek, çimen, açıklık göze ve ruha iyi gelir.

Yeşil ruh sağlığının ve mutlu olmanın önemli koşullarından biridir.

Londra’yı çok sevmemin nedenlerinden biri parklarıdır. Aynı şeyi daha az tanıdığım Paris ve Roma için de söyleyebilirim. Gittiğim her yeni şehrin muhakkak parklarını ararım.

İstanbul’da, önlerindeki deniz doldurulup yol ve yürüme alanları yapıldığı için yalılığını kaybeden birçok yalı var.

Bunlar yalılıklarıyla beraber güzelliklerinin büyük bir bölümünü de kaybettiler.

Güzelliklerinin büyük bir bölümünü  konumlarına borçluydular – ayaklarını yalayan suya, önlerindeki açıklığa, pencerelerinin altından araç geçmiyor olmasına, şehri arkalarına almış olmalarına.

Oralardan geçtiğimde (bu yalıların su kenarı hâli şehrin hafızasından çoktan silinmiş olmasına rağmen) kayıp olan güzelliğe hayıflanırım.

New York’ta son yıllarda eski tren yolları, su kenarındaki metruk alanlar parklara ve “boş zaman alanına” döndürüldü. Limanın karşısında bulunan ve eskiden askeri amaçlarla kullanılan Governor’s adasının tamamı park oldu.

İstanbul, yaşanılacak şehirler listesinin de sonunda değilse bile sonlarında

Bu yerler kiraların ve arsa fiyatlarının çok yüksek olduğu şehirde rant yaratmak için de kullanılabilirdiler ama kullanılmadılar. “Kamu yararı” konsepti ağır bastı ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri herkese açık yeni yeşil alanlara kavuştu.

Geçenlerde New Yorker’da bu konuda bir yazı okurken aklıma Türkiye’deki trendin nasıl bunun tersi olduğu geldi.

“Kamu yararı," işlerin, kişilerin veya çıkar gruplarının değil halkın iyiliği için yapılmasıdır. 

Kamu yararı baskın değilse şehirlerdeki bütün boş alanlar rant yaratmak için bina doldurulur.

Çamlıca’da yapılmakta olan cami, Gezi Parkı'nda alışveriş yapma girişimi, Romanları şehrin dışına atıp oturdukları yerleri pahalı arsa hâline getirme, Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği'nin bina doldurulması kamu yararını önde almayan kafaların ürünüdür.  Birkaç bin pil dolduracak kadar elektrik ancak üreten tesisler için bakir ormanların ve akar suların kirletilmesi de. İstanbul’un üçüncü köprüsünü Karadeniz yakınlarına, nispeten boş alanlara, oraları da yerleşim yerine çevirmek amacıyla yapmak da.

Süratle binalaşmakta İstanbul herhalde Avrupa’da birinci sıradadır.

Kamu yararı baskın değilse şehirlerdeki bütün boş alanlar rant yaratmak için bina doldurulur

Yaşanılacak şehirler listesinin de sonunda değilse bile sonlarında.

TOMTOM* endeksine göre İstanbul Meksiko (Meksika) ve Bangkok’tan (Tayland) sonra en sıkışık trafiğe sahip olan şehirdir.

Ağaca baktığınızda arsa, arsaya baktığınızda dolar görürseniz sonuç bu olur.

* https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Metin MünirT24köşe yazısıağaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

Yazarın Diğer Yazıları

Nuri Bilge Ceylan: Bütün filmleri

Karakterler Türkiye’nin hâllerinin, insan şeklinde perdeye yansımasıdır. Filmlerin insana acı vermesinin bir nedeni budur

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24