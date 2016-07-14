T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

14 Temmuz 2016

Şeyleri daha iyi yapmak

Politikadan başlayarak, istisnai kalite adacıkları dışında her şeyin tapon olduğu bu çağa nasıl, hangi yollardan geldik?

Savile Row Londra’nın merkezinde bir sokağın adıdır.

İngiltere’nin, belki dünyanın, en iyi terzileri bu mahallede mesleklerini icra ederler.

Bir kat elbise bizim paramızla 25-30 bin liraya dikilir.  Ya da Savile Row terminolojisiyle “inşa edilir.”

Her bir elbiseyi ustalıkları değişik olan üç kişi diker.

Savile Row’un en ünlü terzilerden biri Gieves & Hawkes’tur.

Dükkana adını veren Bay Gives ve Bay Hawkes on sekizinci yüzyılda yaşamışlar.

Politikadan başlayarak, istisnai kalite adacıkları dışında her şeyin tapon olduğu bu çağa nasıl, hangi yollardan geldik?

Davide Taub, Gieves & Hawkes’un en ünlü terzisidir. Doğru adını vermek gerekirse, terzisi değil  cutter’idir: to cut – kesmek; cutter, kesici. Yani kumaşı kesen kişi.

Savile Row terzilerinin diktiği elbiseler o kadar mükemmeldir ki bu işlerden biraz anlıyorsanız birinin sırtında gördüğünüzde tanımamanız  mümkün değil.

Kullanılan kumaşlar, astar ipekleri özel fabrikalarda yapılır. Eğer masallardaki kadar zenginseniz kendi renk karışımınızda kumaş bile ısmarlayabilirsiniz.

Elbise sahibine teslim edilmeden 5-7 prova yapılır.  

Davide Taub’un adına ilk defa dün bir yazıda rastladım. Yazının konusu şu:

Amerikalı bir yazar bir başka usta terzinin Savile Row kalitesinde iş çıkarıp çıkaramayacağını denemek ister. Vietnamlı bir terziye bir kat diktirir. Katı Taub’a gösterir.

Taub’un yüzünde bir ıstırap ifadesi belirir. Elbisenin hazır alınandan pek farklı olmadığını söyler.

Yazar sorar: “Eğer daha çok prova yapılmış olsaydı daha iyi olur muydu?”

“Evet,” diye cevap verir Taub, “ama insan (ayrıca) şeyleri daha iyi yapmak isteme kültürüne sahip olmalı.”

Şeyleri daha iyi yapmak isteme kültürü.

Kafam önce bu sözlere takıldı, sonra bu kültüre sahip olmamamıza ve daha sonra neden sahip olmadığımıza.

Elbise bağlamında devam edecek olursak, Vakko ve Beymen gibi ünlü markalar bile, bırakın ısmarlamayı, fabrikasyonda dahi en iyi kaliteyi yakalayamadılar.

Müzelerde, özel koleksiyonlarda görülen, Osmanlı döneminde dokunan kumaşlar ve dikilen elbiseler, bir zamanlar bizim de ‘Şeyleri daha iyi yapmak isteme kültürü’ nüne sahip olduğumuzu gösteriyor.

Osmanlı döneminde dokunan kumaşlar ve dikilen elbiseler, bir zamanlar bizim de ‘Şeyleri daha iyi yapmak isteme kültürü’ nüne sahip olduğumuzu gösteriyor

Ama o hat koptu. Ne İznik’te eski çini var, ne Bursa’da eski ipek, ne de bir zamanlar sayısız yerde yapılan sayısız cins dünya güzeli halı.

Artisanlık, zanaatkârlık,  ustalık yok oldu.

Hat nerede koptu?

O bilgi, beceri neden kayboldu?

O zevk?

Politikadan başlayarak, istisnai kalite adacıkları dışında her şeyin tapon olduğu bu çağa nasıl, hangi yollardan geldik? 

Şeyleri daha iyi yapmak isteme kültürü’ nerede yol kenarında kaldı?

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Metin Münirköşe yazısıT24

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Yazarın Diğer Yazıları

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

Bir karpuz anısı

Kışın gelmeyeceği, yazın gitmeyeceği, kuşların göçmeyeceği yıllara yaklaşıyor olabilir miyiz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24