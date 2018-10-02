Sen uçağı ver, sen uçağı düşürecek füzeleri

Amerika’dan F-35 Stealth savaş uçağı, Rusya’dan bu uçakları düşürmek için dizayn edilmiş S-400 füze sistemi satın almak ne kadar mantıklı?

Bana hiç mantıklı gelmiyor.

Amerikalılara da.

ABD Kongresi uçakların Türkiye’ye teslimatını durdurdu.

Türkiye’nin Rusya’dan füze sistemi satın almakta ısrarlı olması hâlinde satışını tamamen yasaklayacak.

Ankara, dünyanın en modern ve NATO ülkelerinin yeni nesil uçak filolarını meydana getirecek olan Stealth savaş uçağı projesine geliştirilme aşamasından beri ortak.

Uzmanlar göre “İki sistemin birlikte çalışması Rusların F-35’in zaafları öğrenmesi için mükemmel bir platform olur.”

Uçağın bazı parçaları Türkiye’de yapılıyor.

Alınması planlanan yüzden fazla uçağın bir kısım bedeli ödendi ve birkaç uçak Türkiye’ye teslim edildi bile. Ama Türkiye’de değil Amerika’da.

Türk Hava Kuvvetleri pilotları birkaç aydan beri Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde F-35 eğitimi görüyor.

Ama Ankara, Rus füzelerinden vazgeçmezse bu uçaklar hiçbir zaman Anadolu’ya doğru yola çıkamayacak.

Dünyada, Türkiye’den başka hem F-35, hem S-400 alan veya almayı düşünen bir ikinci ülke yok.

Amerikan askeri uzmanlarına göre “İki sistemin birlikte çalışması Rusların F-35’in kabiliyetlerinin, bundan daha önemlisi zaaflarının, neler olduğunu öğrenmesi için mükemmel bir platform olur.”

Durumda bir değişiklik olmazsa 2.5 milyar dolar bedelli S-400’lerin teslimatı gelecek yılın Temmuz ayında başlayacak.

Muhtemelen bu tarihten önce Türk askerleri sistemin nasıl kullanıldığına dair eğitim almak üzere Rusya’ya gidecek.

Bu şekilde bir grup subay uçakları kullanmasını öğrenirken ikinci bir grup subay aynı uçakların nasıl düşürüleceği konusunda uzmanlaşacak.

Bu da herhâlde dünya askerlik tarihinde bir ilk olacak.

Bir sorun daha var:

Türkiye, hiç olmazsa kâğıt üstünde, hâlâ NATO müttefikidir. Ve kısmen kâğıt üstünde kısmen değil, Rusya, Suriye, Irak ve İran’ın müttefiki değil muarızıdır.

Rusya, bir savaş uçağı Türkiye tarafından düşürüldükten sonra (eğer basında çıkan haberler doğru ise) Suriye’ye S-400 bataryaları yerleştirdi. Irak ve İran’ın da bu sistemi satın alması uzak bir olasılık değil.

Bu hâlde, Türkiye’nin F-35 uçaklarını bu ülkelere karşı zayıflatacak bilgileri kendi eliyle onlara vermesi ne kadar akıllıca bir hareket olur?

Bu soruyu benim değil Genelkurmay’ın sorması gerekir, eğer böyle sorular soracak ve cevabını Erdoğan’a verecek subaylar kaldıysa. Ki kalmadıysa bu F-35, S-400 kargaşasından çok daha ciddi.