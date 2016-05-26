OYAK’ta ordu dönemi bitti, AKP dönemi başladı

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden OYAK’ta garip şeyler oluyor.

Garip şeyler, 6 Mayıs’ta Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır’ın sürpriz bir şekilde istifası ile başladı. Özbahadır görevde birinci yılı doldurmuştu ve daha iki yıllık süresi vardı.

Altı gün sonra ebediyen orda kalması beklenen Genel Müdür Coşkun Ulusoy holdinge veda etti.

Ulusoy’la beraber holding genel müdür yardımcıları Nihat Karadağ, Dinç Kızıldemir, Hülya Atahan ve Ergun okur şirketten ayrıldılar.

“Başkalarını da göndereceklerdi ama bir anda herkesi yolluyor durumuna düşmemek için ara verdiler” dedi üst düzey bir OYAK’lı.

Temasta olduğu kişiler Ereğli Demir Çelik Genel Müdürü Ali Pandır’ın her an gönderilmeyi beklediğini söylüyor.

Ulusoy 16 yıldır OYAK’ı çelik bir elle ve büyük bir gizlilik içinde idare ediyordu.

Ona yakın bir kaynağa göre 2017 başında görevi bırakmayı düşünüyormuş ve bunu patronlarına bildirmiş.

Ulusoy 16 yıldır OYAK’ı çelik bir elle ve büyük bir gizlilik içinde idare ediyordu

“İstifanı öne çek, dediler” dedi kaynak; “Herhalde hazırlıklarını yapmışlardı ki Coşkun Bey Ankara’daki holding binasında personele veda konuşmasını yaparken yeni genel müdürü yanındaydı.”

Yeni genel müdür Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nda yönetici olan Süleyman Erdem’dir.

Linked-In profiline göre 35 yaşındaki Erdem bürokrasiye 2004’te başbakanlıkta Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında girdi. Beş yıl bu görevde kaldıktan sonra, 2009’da murakıp olarak Cumhurbaşkanlığı’na transfer oldu. Orada YÖK ve başka eğitim kurumları ile ilgili araştırmalara katıldı. Ardından Başbakanlığa döndü. 2012-2014 yılları arasında Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği yaptı.

OYAK’a genel müdür atanmadan önce Başbakanlık uzmanı olarak görev yapmaktaydı.

Erdem altın yürekli ve granit gibi sağlam karakterli olabilir ama bunlar hiç iş tecrübesi olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle atandığı işe uygun biri değil.

O hâlde bu göreve neden getirildi?

OYAK Yasası'na göre kurumun genel müdürü, Maliye ve Savunma bakanları ile Bankalar ve Odalar birliklerinin başkanları tarafından seçiliyor. Bu kişilerin Osman Süleyman Erdem’i tanıması pek olası olmadığına göre birisinin ismini kulaklarına fısıldamış olması gerekiyor.

Bir kaynağa göre bu isim Türkiye’deki bütün önemli kararları veren kişi olan Tayyip Erdoğan’dır.

Ulusoy ve ekibinin ayrılmasıyla OYAK’ta ordu çağı bitiyor, AKP çağı başlıyor.

Zaman içinde, Ulusoy ve askerlerin oluruyla orada kurduğu düzende yer alan üst düzey yöneticilerin hepsi temizlenecek. Yerlerine AKP’ye sadık olanlar atanacak.

Amaç ne olabilir?

Dört yıl önce, o zaman AKP sözcüsü olan Hüseyin Çelik, OYAK’ın “varlığını ve fonksiyonunu” inceleme zamanının geldiğini söylemişti.

Anlaşılan bu inceleme sona erdi ve AKP OYAK ile ilgili kararını verdi.

Erdem şirket yöneticisi olmadığına göre onu genel müdürlüğe getirmenin amacı OYAK’ı mevcut hâliyle büyütmek olamaz. Ama küçültüp özelleştirme yoluyla ortadan kaldırmak olabilir.

Ulusoy ve ekibinin ayrılmasıyla OYAK’ta ordu çağı bitiyor, AKP çağı başlıyor

Bu konuda bilgi almak için başvurduğum şirket yetkililerinden hiçbiri konuşmadı. Şirkette bir dehşet havasının hakim olduğu belli.

Bir yetkili “Dışarıya yeni genel müdürün isminden başka bir şey vermemek konusunda talimat aldık” dedi.

Bazı kaynaklar OYAK’tan sonra sıranın İş Bankası Emekli Sandığı’na gelebileceğini söylüyorlar.

OYAK’taki rejim değişikliği konusunda askerlerin düşüncesinin ne olduğu da meçhul. Genelkurmay Başkanlığı basın birimine birkaç soru yönelttim ama cevap alamadım.



OYAK



Uzun adı Ordu Yardımlaşma Kurumu olan OYAK 1960 darbesinden bir yıl sonra kuruldu. Başlangıçtaki amacı, o zaman oldukça sefil durumda olan askeri personele konut yapmak, emekliliklerinde ellerine nispeten daha yüksek bir gelir geçmesini sağlamaktı. Bu amaçla subay maaşlarının bir bölümü doğrudan OYAK’a yattı.

Zaman içinde, özellikle Ulusoy döneminde, OYAK birçok alanda faaliyet gösteren dev bir holding hâline geldi. Son birkaç yıl içinde de yurt dışı satın almalarla uluslararası bir oyuncu hâline gelmeye başladı.

OYAK’ın bünyesinde 19’u ülke dışında faaliyet gösteren doksana yakın şirket var. Çalışan sayısı 29 bini aşmaktadır.

2015 yılı konsolide sonuçlarına göre grubun toplam hasılatı 23,5 milyar TL, toplam varlıkları ise 51,6 milyar TL’dir. Toplam ihracatı 3,3 milyar dolardır.