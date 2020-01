Notlar 4: Kitapların kitabı

Sonsuz olmak fâni olmaktan daha sıkıcı olabilir.

*

Kitaptan başımı kaldırınca, gözlerimi bıraktığım yere geri çevirmek

kolay olmuyor. Karşımda kitapların kitabı var: Dünya.

Dünyanın gözlerime düşen parçası; ağaçlar, yapraklar,

kelebekler, serçeler, deniz.

Kır çiçeği gibi havaya serpiştirilmiş ağustos böceği sesleri.

Bir horoz ötüşü. Gakgaklayan bir karga.

Gu-gu-gu yapan güvercinler.

İki serçe, yasemine konup açılmamış çiçeklerini yemeye koyuluyor.

Yere değen eteklerini toplayan bir kadın gibi,

topraktaki sıcağı toplayan esinti...

Artık o kadar sıcak değil.

Burnuma zakkum kokusu geliyor,

sütündeki ağu ile çiçeğindeki kokunun karışımı bir esans.

Hoş kokan makine var mı?

*

Kişi, gençliğinde kurtulmak istediği şeylerin, ileriki yaşlarda onu kurtarmasını bekler.

"Güvenilmez birisiyle olacağına, tek başına kılıç salla daha iyi"

*

Hayat, bir boyutunda, çocukluğumuzda yaşadıklarımızı arama veya onlardan kaçma sürecidir.

*

One can be deeply wounded and not wish to die.

İnsan derin bir yara almış olsa da ölmek istemeyebilir.

No woman is ever everything to a man.

Bir kadın hiçbir zaman bir erkek için her şey değildir.

Sybille Bedford / A Favourite of the Gods

*

İnsan insanın kurdudur. Kurt kurdun kurdu değildir.

*

Yaşamak için koşullara uyum sağlamalısın, çünkü koşullar asla sana uyum sağlamayacak.

*

Güvenilmez birisiyle olacağına, tek başına kılıç salla daha iyi.

*

İdeolojiler ve dinler, her şeyin sürekli değişim hâlinde olduğu doğayla uyum hâlinde değildir.

*

“İnsanlar neden isimlerini ağaç kabuklarına kazıma ihtiyacı duyarlar?

Ben buradaydım demek için mi?”

*

Su duru, insanlar kıpır kıpır.

*

Sen bir taşsın, ben altında yaşayan bir böcek.

*

Bazen serçeleri seyrederken acaba hayatları saf mutluluk mudur, diye merak ederim. Aslında bunu sadece serçeler için değil, gördüğüm bütün kuşlar için düşünürüm.

*

“Hafızanın ürettiği her şey kurgudur.”

*

Ben ağaçlara, çiçeklere, çimenlere, kuşlara, böceklere bakarken onlar da bana bakıyor mu? Ben onları güzel buluyorum. Onlar beni nasıl buluyorlar? Benimle ilgili bir sıfatları var mı? Ben, onların bahçemde olmalarından memnunum. Onlar, benim bahçemde olmamadan memnun mudurlar?

*

“Bir meşe ağacının çevresinde, diğer ağaçların çevresinde olduğundan fazla kuş olur.”

*

Kapalı bir kadın çantasının içi gibi karanlık ve esrarengiz ...

*

İnsan bazen sevdikleri dahil herkesten kaçmak ister.

*

"Kişinin karakteri neyse kaderi odur sözü, milletler için de geçerlidir"

Buldozer dit dit diye sesler çıkararak geri geri gidiyor.

Neden kuş sesi kulağa hoş geliyor da bu canavarın sesi çirkin?

Biri çağırdığı, diğeri ittiği için.

*

Kişinin karakteri neyse kaderi odur sözü, milletler için de geçerlidir.

Yazının başlığına atıfla: Bu notların ilki 12 Eylül’de yayımlandı.

OKUYUCULARA NOT: Bilgisayarımı tamircide bırakmam gerektiği için gelecek hafta yazılarıma birkaç gün ara vermek zorunda kalabilirim.